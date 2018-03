Líbí se mi, že jsou Češi upřímní a mají smysl pro humor, říká irský zpěvák

Praha Zpěvák Travis O´Neill se do Česka přestěhoval před šesti lety z Irska a rozhodl se zde zůstat kvůli své manželce. „Myslím si, že v Česku ještě nejsou úplně nejlepší služby zákazníkům. Jsem vegetarián a v tomto ohledu je to pro mě někdy omezující. Naštěstí se ale situace mění, protože vegetariánství začíná být ‚v módě‘ a je nás čím dál tím více. Tomu se i přizpůsobuje nabídka v restauracích a obchodech,“ říká.

Lidovky.cz: Co vás na Česku nejvíce překvapilo při vaší první návštěvě?

Byl jsem mile překvapený, jak jsou Češi upřímní a řeknou, co si myslí. To se mi moc líbí. Když zde lidé řeknou ne, tak to také tak myslí, když vás mají rádi, tak vás opravdu mají rádi. To mi je blízké. A navíc je zde skvělá punk, rock, country hudební scéna. A samozřejmě nesmím zapomenout na skateboarding. To jsou přesně věci, které miluji.

Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodl, že tu chcete zůstat na stálo? Co vás k tomu vedlo?

Že tu zůstanu, jsem se rozhodl někdy před šesti lety. Mezitím jsem tedy cestoval hodně. Bylo to velmi závažné rozhodnutí tu zůstat na stálo, ale všechno dobře dopadlo a ničeho nelituji.

Lidovky.cz: A proč jste se tu rozhodl zůstat na stálo?

Jak to tak bývá, potkal jsem úžasnou ženu. Navíc se mi tu začalo velmi dařit i po profesní stránce, takže jsem se rozhodl zůstat a zkusit tu žít. Mám zde krásný domov, jsem zpěvák a skladatel ve dvou skvělých kapelách a zároveň i sólový zpěvák. Působím v Travis O’Neill and his Cardinal sins a nedávno jsem se stal také členem skvělé pražské punkové kapely Pipes and Pints, takže jsme po hudebních festivalech celý rok.

Lidovky.cz: Co vám na Češích nejvíce vadí?

Myslím si, že zde ještě nejsou úplně nejlepší služby zákazníkům. Jsem vegetarián a v tomto ohledu je to pro mě někdy omezující. Naštěstí se ale situace mění, protože vegetariánství začíná být „v módě“ a je nás čím dál tím více. Tomu se i přizpůsobuje nabídka v restauracích a obchodech.

Lidovky.cz: Chodil jste někdy s Češkou? Jaké podle vás jsou?

Ano, chodil. Češky jsou úžasné, krásné a mají smysl pro humor. A já to vím nejlépe, protože mám jednu takovou doma. Navíc má maličká dcera je také poloviční Češka, takže s českými ženami mám ty nejlepší zkušenosti.

Lidovky.cz: Je nějaký rozdíl v tom, jak se Češi chovají k sobě navzájem, ke starým lidem, dětem, ve srovnání s vaší zemí?

Zdá se mi, že starší lidé nejsou tak milí jako v Irsku, kde se lidé všech věkových kategorii k sobě chovají se vzájemným respektem. Někdy mi přijde, že mají pocit, že jim něco dlužíme. Děti mi zde přijdou moc fajn a zdvořilé, ale to jsou asi děti všude ve světě si myslím.

Lidovky.cz: Co si myslíte o českém humoru?

Já jsem milovník suchého humoru. A někdy je pro mě těžké ho (český humor - pozn. red.) pochopit, ale snažím se. Občas když se čeští kamarádi smějí, tak si musím nechat vysvětlit, čemu se přesně smějí. Občas je to náročné, ale pomalu si na váš humor zvykám.

Lidovky.cz: Zajímáte se o českou historii?

Miluji českou historii. Zrovna nedávno jsem četl o TGM. Samozřejmě si také velmi vážím Václava Havla. Cítím opravdovou hrdost, že mohu žít ve stejné zemi, ve které se Václav Havel narodil.

Lidovky.cz: Máte rád pivo? Co si myslíte o české kuchyni?

Pivo piji, ale více než pivař jsem milovník whiskey. I proto jsem ráda, že naše kapela může vystoupit na oslavách svatého Patrika v Praze v rámci Tour sv. Patrika. Upřímně česká kuchyně není úplně má nejoblíbenější, ale i v Praze je spousta skvělých restaurací, do kterých moc rád chodím.

Lidovky.cz: Myslíte si, že zůstanete v Česku?

Pevně věřím, že ano. Mám dvě skvělé kapely, užasnou ženu a krásnou dceru, takže si myslím, že mám plno důvodů zde zůstat.

Lidovky.cz: Po čem se vám v Česku nejvíce stýská? Co je na vaší zemi pro vás výjimečného?

Samozřejmě mi nejvíce chybí má rodina a také irská kultura, jako je hudba a literatura. V Čechách mám ale také moc rád zdejší zvyky a kulturu. Irsko je pro mě speciální především kvůli mé rodině a samozřejmě tradicím, na kterých jsem vyrostl a která mě inspirovala a vytvořila ze mě člověka, kterým jsem.