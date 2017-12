Mauricius: Dovolená v Indickém oceánu s kvalitními službami

Mauricius je proslulý plážemi a luxusními hotelovými komplexy s vysokým standardem služeb. To ale není zdaleka vše, co tento malý ostrov v Indickém oceánu nabízí!

Turistika v přírodě, vodní sporty, výlety lodí na okolní ostrůvky, unikátní flóra a fauna, pozorování delfínů a velryb, lvů, stoletých želv a krokodýlů, vůně koření či tropického ovoce v místní tržnici a skvělé jídlo v kombinaci s lahodným rumem - to vše je možné na Mauriciu vidět a vyzkoušet.



Ostrov je sice rozlohou malý, ale velmi rozmanitý co do kulturních a přírodních památek a nabídky různých aktivit. Mezi oblíbená místa na Mauriciu patří například středisko Grand Baie s bohatým nočním životem, restauracemi, bary, ale také krásnými plážemi Trou aux Biches a Mont Choisy. Naopak klid poskytuje královská botanická zahrada Pamplemousses s rozsáhlými sbírkami palem, exotických rostlin a leknínů včetně obří Viktorie amazonské.

Hlavní město Port Louis je zase místem, ve kterém se nachází největší množství koloniálních památek, nejstarší trh na ostrově i moderní nákupní komplex Caudan Waterfront. Za zastávku jistě stojí nábřeží, které je turisticky atraktivní částí města, nebo nevelká budova Blue Penny Museum, kde se nachází státní poklad v podobě modrého a červeného mauritia, nejslavnějších známek na světě.



Podle toho, co člověk chce na ostrově dělat, je dobré zvolit termín pro cestování. O Mauriciu se hovoří jako o celoroční turistické destinaci, protože teploty po celý rok se liší jen o několik stupňů. Pravdou však je, že se zde střídají dvě roční období (horké a vlhké léto trvá od listopadu do dubna, poměrně teplá a suchá zima od května do října) a také počasí se různí na pobřeží a ve větších nadmořských výškách ve vnitrozemí.

Kdo si chce užít sluníčka, teplého moře a méně deště, bude tedy volit jinak než turista, který chce objevovat krásy národních parků, věnovat se outdoorovým aktivitám a vodním sportům. Nejvíce návštěvníků přijíždí na Mauricius v průběhu Vánoc a oslav Nového roku a také v srpnu, kdy v Evropě vrcholí školní prázdniny. Pláže jsou v tomto období plnější, hotely obsazenější a ceny za turistické služby vyšší.

Ostrov má reputaci jako bezpečné, čisté a kulturně různorodé místo, poměrně klidné pro relaxaci. Málokdy se zde na plážích konají bujaré party, což vyhovuje všem, kdo hledají odpočinek, rodinám s dětmi i novomanželům, kteří si ostrov rádi vybírají pro svatební cesty. Internet je široce dostupný v hotelech i restauracích. K cestě není třeba vízum ani povinné očkování.

Výlety po ostrově jsou bezpečné, dají se absolvovat s průvodci cestovní kanceláře, ale i samostatně, kdy se dá využít místní autobusová doprava, pronajmout si taxi s řidičem nebo automobil. Při pronájmu vozu je třeba mít na paměti, že se zde jezdí vlevo. Místní lidé jsou pohostinní, veselí a vstřícní a v turistickém ruchu poskytují kvalitní služby způsobem, na jaký jsme v Evropě zvyklí. Jsou nápomocni v hotelích i na ulici, takže není třeba se bát oslovit je s dotazem nebo prosbou o pomoc.

A ještě jedna dobře míněná rada na konec, kterou cestovní kancelář dává pro bezproblémovou dovolenou: Buďte opatrní také při výběru místa pro slunění na pláži a opravdu si raději nelehejte pod kokosové palmy!