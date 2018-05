Maxipsovy narozeniny. Vydejte se za ním do Kadaně a oslavte je s ním

Na národním indikativním seznamu UNESCO jsou zapsána místa, která Česko během příštích let chce nabídnout k zápisu na Seznam světového dědictví. K Betlému u Kuksu, horskému hotelu a televiznímu vysílači na Ještědu či renesančním domům ve Slavonicích by Kadaňští rádi připojili gotický Františkánský klášter s poutním kostelem Čtrnácti svatých pomocníků. Hlavním magnetem by mohly být vzácné sklípkové klenby, kamenné náhrobky sochaře a kameníka Ulricha Creutze nebo malby z okruhu malíře Lucase Cranacha staršího. V klášterní zahradě si prohlédnete vinohrad, chmelnici a výběhy hospodářských zvířat. www.mesto-kadan.eu