Mnichovské letiště má stále problémy, zrušilo další lety

MNICHOV Mnichovské letiště se nadále potýká s problémy poté, co jeho provoz v sobotu narušilo vyklizení jednoho z terminálů kvůli ženě, která se bez kontroly dostala do bezpečnostní zóny. Od sobotního rána do nedělního poledne letiště zrušilo zhruba 330 letů, což se dotklo více než 32 000 cestujících, uvedl mluvčí.

Terminál 2 byl v sobotu kvůli incidentu od 06:47 do 11:44 SELČ uzavřen. Během samotné soboty bylo podle dřívějších informací zrušeno nejméně 200 letů a dalších zhruba 60 mělo zpoždění delší než půl hodiny. Zhruba 700 lidí muselo strávit noc na letišti na lehátkách, další stovky lidí byly ubytovány v hotelech. Situaci zkomplikovala skutečnost, že v Bavorsku v sobotu začaly letní prázdniny a mnoho lidí vyrazilo na dovolenou.

V neděli se situace na letišti normalizuje jen zvolna, napsala agentura DPA. Mnichovské letiště je druhé největší v Německu, v loňském roce odbavilo rekordních 44,6 milionu cestujících. Policie po ženě, která pronikla do bezpečnostní zóny terminálu bez řádné kontroly, pátrala až do sobotního večera pomocí fotografie ze záznamu bezpečnostních kamer.

Nakonec zhruba čtyřicetiletou ženu našla, po výslechu ji však bez obvinění propustila. Podle serveru Spiegel Online žena o chaosu, který vyvolala na mnichovském letišti, zřejmě ani neměla tušení. Server rozhlasu Bayerischer Rundfunk (BR) uvedl, že žena nejprve řádně prošla bezpečnostními rámy, ostraha ale v jejím příručním zavazadle našla tekutiny, které nebyly podle předpisů v plastovém sáčku, a poslala ji proto zpět, aby si sáček opatřila.

Na záběrech bezpečnostních kamer je následně vidět, jak se žena zakrátko vrátila již bez příručního zavazadla, prošla ale kontrolním místem, které ještě nebylo v provozu. Podle BR zřejmě své příruční zavazadlo s problematickou tekutinou raději vyhodila a vrátila se, aby nezmeškala let.