Na kajaku i pěšky skrze tropické ráje Tichého oceánu jménem Papua a Raja Ampat

Nastal den D a my vyrážíme směr Papua. Čeká nás 42 dní nevšedních zážitků a dobrodružství v zemi bývalých kanibalů na souostroví s největší biodiverzitou na světě.

Výpravu máme rozdělenou na dvě části. První část chceme strávit na pevninské Papue. Navštívíme jezero Sentani a rádi bychom podnikli treky přes hory a džungli ke kmenům Dani a Yali. V druhé části se těšíme na Raja Ampat, kde využijeme nafukovací kajak Seawave.



Před cestou je třeba zařídit ještě spoustu záležitostí, a tak se ani nestíhám těšit. Jsem nachcípaná a necítím se dobře. To není úplně ideální stav na dlouhou cestu obsahující čtyři lety. Vyrážíme z Prahy v sobotu 7. října přes Dubaj, Jakartu a Makassar. Do Jayapury přilétáme bez odpočinku až v pondělí 9. října. Během cesty mám horečku. V Jakartě si během přistání mezinárodního a vnitrostátního letu stihnu zajít k lékaři a vyfasuji antibiotika. To nám to ale začíná…



Jezero pro kajaky stvořené

Po přistání zůstáváme dva dny v Jayapuře, hlavním městě provincie Západní Papua. Naším cílem je výlet k tropickému jezeru Sentani, které je pro kajak jako stvořené. Neskutečné vedro se blíží k 37 °C. Původně jsme chtěli jet sami bez průvodce a přespat ve stanu, ale vzhledem k bezpečnosti jsme od individuální varianty nakonec upustili. Uspořádat sem cestu s přenocováním je organizačně poměrně náročné a volné stanování bez domluvy s místní komunitou je prakticky nemožné. V Jayapuře nevidíte jediného „bílého“, nenaleznete žádné turistické kanceláře, město celkově není na turisty moc připravené.

My máme štěstí. V hotelu se seznamujeme s Hansem z Holandska. Hans pracuje pro charitativní organizaci Hapin pomáhající papuáncům, kteří jsou stále pod indonéskou nadvládou, přestože usilují o samostatnost. Od Hanse získáváme kontakt na průvodkyni Welly a ta nám následně zařizuje schůzku s Indonésanem Ogiem, který nás k jezeru vezme.

Jezero Sentani s celkovou rozlohou 104 km2 je největší jezero oblasti Irian Jaya, dnes Západní Papuy. Celkem 22 ostrovů je segregovaných do 24 vesnic. Místní považují Sentani za domov duší.

Původní plán byl „prozkoumat“ alespoň část jezera na kajaku. Vzhledem k tomu, že ještě beru antibiotika a potřebuji nabrat síly na treky, ho nakonec projíždíme na motorové lodi. Škoda. Jezero je obklopeno neskutečně krásnou kopcovitou krajinou. Navštěvujeme vesnici Abar. Místní tu žijí ve skromných obydlích postavených na kůlech. Hospodářství mají založené na rybolovu a tvorbě sága. Ryby loví z tradičních „dlabanek“. Vyskytuje se tu několik druhů ryb, které nenaleznete nikde jinde na světě. I přes svou chudobu jsou zde lidé moc milí a velmi veselí. Jezero Sentani má stálou teplotu v rozmezí 29 až 32 °C. Na hladině plují krásné lekníny a v některých místech se tyčí řasy.

Strávíme tu dva úžasné dny. Nocujeme ve stanu na vrcholku kopce nad vesničkou Abar. Ochutnáváme čerstvě ulovené ryby z jezera, ságo a kokosy. Na rozloučenou od místních dostáváme ručně vyráběné keramické vázy. Ptají se nás, zda bychom je nechtěli ještě jednou navštívit. Jsme jim sympatičtí a to nás hřeje u srdce.

Následně odlétáme do Wameny. Těšíme se na treky k papuánským kmenům Dani a Yali s bohatým kulturním dědictvím. Ale tato část výpravy se trochu komplikuje. Dostávám druhou dávku antibiotik, probíhá místní kmenová válka a do toho vyhoštění z regionu Yali. Ale to už by bylo na jiný článek...

Nejatraktivnější částí naší výpravy je Raja Ampat s kajakem. Se svou nádhernou scenerií strmých, džunglí porostlých ostrovů, pláží s bělostným pískem, ukrytými lagunami, tajuplnými jeskyněmi, ostrůvky houbovitých tvarů a průzračnou tyrkysovou vodou je Raja Ampat jedním z nejkrásnějších souostroví jihovýchodní Asie, možná i světa. Národní přírodní rezervace Raja Ampat se nachází v Melanésii.

Oblast tvoří více než 1 500 ostrovů, z nichž nejhlavnější jsou Misool, Salawati, Batanta a Waigeo. Rozmanitost je mnohem větší než v jakékoliv jiné oblasti korálového trojúhelníku složeného z Indonésie, Malajsie, Filipín, Papuy-Nové Guiney, Šalamounových ostrovů a Východního Timoru. Žije zde 1 459 druhů ryb a více než 550 druhů tvrdých korálů – to je zhruba 75% všech druhů světa.