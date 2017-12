Na kole přes Afriku. Jak jsem se stal dělníkem v továrně na sůl

Afrika. Kontinent, ze kterého mám velký respekt, přičemž mě přitahuje svou divokostí, pestrostí a barevností. Kontinent, na kterém znovu po roce stojím opřený o svůj bicykl, po 28 hodinové plavbě na lodi Smeralda, která brázdí vody mezi Barcelonou a Tangerem. 28 hodin na lodi je mimochodem docela peklo.

Není tam co dělat, pokud vás nebaví sledovat telenovely v arabštině. Jediná záživná činnost je vystát si frontu na marocké razítko do pasu. To vám tak dvě hodinky zabere.



Sever Maroka je poněkud kopcovitý, takže hned na začátku cesty dá zabrat jízda na kole se zhruba padesáti kilovou bagáží. Jedu na horském kole Apache, které tak místní terén zvládá dobře. Občas vás zde překvapí nekontrolované požáry vegetace, ale místní si s tím hlavu nikterak nelámou. Zkrátka své stádo ovcí klackem přesunou o pár metrů dál, kde ještě něco roste. Pořídil jsem si marockou sim kartu od Maroc Telekom za 30 marockých dirhamů (MAD) a k tomu za 50 MAD 5 GB dat. 1 MAD = 2,58 Kč. Cena za internet skvělá a dosud jsem neměl problém s připojením.

Maroko v období zimy je deštivé a celkem chladné. 7 stupňů v noci ve stanu není úplně idylka. Pro jízdu na kole se může stát nepříjemným protivníkem vítr.

A jak je to s větrem všichni cyklisté velmi dobře znají – vždycky fouká proti. Jednoho dne mě právě místní zimní počasí dostihlo. Za dopoledne nepřetržitého protivětru s padajícími kapkami vody do tváře na nekonečné rovině, kde není místo ke schování. Dorazil jsem zcela promočen k první střeše široko daleko. Byla to malá továrna na zpracování soli. A když bylo jasné, že ten den se počasí neumoudří, nabídl jsem se chlapům, že přihodím ruku k dílu. Tak se ze mě na odpoledne za stravu a nocleh stal specialista na házení lopatou soli do pytlů. Zlatý český ručičky.

Nikterak jsem neplánoval se vracet do Rabatu po loňském přepadení. Ale okolnosti mě dovedly k tomu, že jsem nocoval ve stejném hostelu, jako vloni. Beru to tak, že se uzavřela jedna kapitola a teď začíná další. Násada od vidlí, kterou jsem nechal pod postelí, se nenašla.

Čím více na jih, tím více přátelští a usměvavější mi lidé u silnice přijdou. Více si chtějí povídat, což s mou francouzštinou není úplně jednoduché, ale ještě mám ruce. A když vám chce prodavač zeleniny dát 5 kg mrkve grátis, pochopí to každý.

Denně ujedu 4 až 6 Třešňáků. Abys pochopil milý čtenáři. Jezdím doma z Prachatic do Třešňového Újezdce, kde máme chalupu. Od dveří našeho domu, až po vrátka chalupy, je to přesně 20 km. A tak zde měřím vzdálenost na Třešňáky. Očekávám, že se jednoho dne tato jednotka dostane do tabulky základních jednotek soustavy SI.

Momentálně se nacházím 4 Třešňáky od přímořského města Safi. Má cesta vede podél pobřeží do města Agadir. O tom zase příště.