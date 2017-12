Na kole přes Afriku. ‚Konečně jsem viděl velbloudy, chudáka z marocké plantáže nepočítám.‘

Cesta po pobřeží Maroka od města El Jadida krásně utíká a já se kochám výhledy do dálek Atlantiku, na kterém se do rytmu vln pohupují loďky s marockými rybáři. Kromě smrdutého města Safi, proslavené svou těžbou fosfátů, je tato cesta se svou nezatíženou dopravou pro cyklistu rájem. Turisticky živým městem je bezpochyby Essaouira. Sláva zdejšího Atlantic hostelu, žijícího v duchu Woodstocku, je vyhlášená snad u všech baťůžkářů.

Následuje asi 200 km (10 Třešňáků) kopcovitou krajinou, až do města Agadir. Na kopcích potkávám spoustu obchodníků s arganovým olejem. Nejčastější cenu za litr jsem viděl 800 MAD (2080 Kč). Kromě po stromech lezoucích koz jsem konečně potkal stádo velbloudů. Nepočítám ty dva vypelichaný v Casablance a ani toho chudáka, se kterým v horách marocký plantážník oral své políčko. Lidé jsou přívětiví a nebyl den, aby mě někdo nepozval na čaj.



Zhruba čtrnáct dní před odjezdem do Afriky jsem brouzdal po internetu různými cestovatelskými fóry, až jsem našel aplikaci speciálně pro cyklocestovatele, kterou mi vloni poradil jeden Chilan. Jmenuje se warmshower. Lze zde zveřejnit svoji naplánovanou trasu a pokud je podél cesty někdo další s touto aplikací, může Vás pozvat například na teplou sprchu nebo oběd. Dočetl jsem se, že cykloturista a překladatel Chris chce jet z Agadiru přes Saharu do Mauritánie a pokračovat až do Senegalu a že hledá parťáka.



Když jsem se s ním po mém příjezdu na africký kontinent spojil, bylo mi řečeno, že v Agadiru bude do 8. 12. a následně hodlá odjet na jih. Chtěl jsem Chrise stihnout, jet s ním přes Saharu a vyzkoušet si tak cyklocestování ve dvou. Pro mě to však znamenalo ujet přes 1000 km, což je 50 Třešňáků, za 12 dní. Díky příznivému terénu jsem to stihl za jedenáct, a tak máme den volna na plánování cesty.



Zbývá 10 Třešňáků, než zmizí veškerá vegetace a ani hamaka nepůjde napnout mezi dva stromy. Budu si muset počkat na baobaby do Senegalu. Brzy bude písek všudypřítomný. Člověk je přizpůsobivý, ale uvidíme, co na to řekne technika a mé kolo Apache. Teď už jenom naplnit všechny barely vodou a vyjet vstříc nekonečné rovině a dunám saharských písků.

Mou cestu můžete sledovat na facebooku: Na kole přes Afriku a na Instagramu: tadytada a na webových stránkách: www.tadytada.cz