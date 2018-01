Na kole přes Afriku: Hurá do Gambie

Loučím se s Bobem, mým lucemburským parťákem, v pétanque a tlačím Apache pískem od Růžového jezera zpět na silnici. Po týdnu jsem znovu na kole. Už mi chyběla ta stará dobrá vůně rozpáleného asfaltu a život podél cesty. Je to zřejmě nejistota, co se mi líbí na této cestě. I když jedu podle mapy, nikdy netuším, kam mě cesta zavede nebo kde budu ten den nocovat.

Jsem nabitý energií a v hlavě si počítám dny, které mi schází do Gambie, do Mali, do Kapského Města a vůbec si nepřipouštím nějaký zádrhel. Ale jak už to bývá, když se člověk vznáší na vlně euforie, přichází pád. A já najednou věděl, že se něco blíží. Jen jsem nečekal, že pád přijde doslova.



Silnice se zúžila a provoz zhoustl. Kamiony a autobusy mě předjíždějí velice natěsno a já přemýšlím o tom, jak zareagovat, když se mě opravdu jeden z nich dotkne. A je to tady! Sjíždím z mírného kopce a předjíždí mě kamion. Jedu u krajnice, ale nestačí to. Kamion škrtá svými předními koly mou cyklistickou brašnu a Zebra jde k zemi. Snažím se skočit. Po pár metrech pádu nekončím na asfaltu v krásném telemarku, jak jsem si plánoval, ale brzdím o tvrdý povrch svým levým bokem. V tom krátkém okamžiku na zemi říkám sám sobě: „Jo Tádo, tak takhle to končí, teď tě přejede těmi obrovskými zadními koly – nebo ten Peugeot za ním.“ To se nestalo a já uskakuji nevěřícně mimo vozovku, kde kroutí hlavou skupinka mechaniků a pořvávají cosi na řidiče kamionu, který se na několik sekund zastavil a potom pokračoval v jízdě, jako by se nic nestalo.

Odřený loket, naražené zápěstí a sedřený levý bok je vlastně výhra. Kolo utrpělo zranění pouze v natrženém lanku přední brzdy, přetrhnutým kabelem od tachometru, zničeným držákem na kameru a sedřenými a brašnami. Nic, co by se nedalo opravit s trochou elektrikářské pásky!

Na rozdíl od Senegalu, který býval francouzskou kolonií, v Gambii, z britského mocenského vlivu, zůstala úředním jazykem angličtina. A tak tento další z mávajících národů mává se slovy: How are you?

Není tady skoro žádná doprava! Na silnici je více drožkařů s koňmi než automobilů. Oproti Senegalu je to příjemná změna. Gambii jsem si opravdu oblíbil. Už cítím, že se opravdu nacházím na Černém kontinentu. Podél cesty je vysoká tráva, obrovské stromy, termitiště vyšší než člověk a mnoho cestiček vedoucích kamsi do džungle, odkud se občas vynoří skupinka dětí pokřikujících: „How are you, Tuvak?“ Nebo: „Tuvak on the bicycle!“ V překladu: „Bílý muž na kole!“ Čemuž se usmívám, jelikož mi to evokuje scénu z jedné „Tarantinovky“, kdy Django přijede do města na Divokém západě a lidé si šeptají: „Negr on the horse!“

Dominantou Gambie je samozřejmě její stejnojmenná řeka. Široký vodní tok, který je domovem hrochům i krokodýlům. V Gambii jsem zažil i jednu zajímavou tradici. Projížděl jsem vesnicí a najednou se proti mně vynoří člověk v oranžovém roztrhaném úboru, vydávající zvuk o nízké frekvenci s dvěma mačetami v rukách. Málem jsem spadl z kola, jak jsem se ho lekl. Mechanici, kteří mi zalepovali duši, mi pošeptali: „To je Kankourang. Naše tradice, oslavující obřízku u mladých chlapců!“ Celá vesnice byla na pozoru a bylo vidět i na dospělých, že nejsou úplně klidní. Dvě maskované obludy terorizovali vesnici… Ale tohle je příhoda na kapitolu do knihy.

„Ça va monsieur.“ Projíždím klidné hranice Gambie se Senegalem a dávám si den na odpočinek v kempu u města Vélingara, kde s partou černochů provozující kemp sleduji, jak hraje Real Madrid. Gareth Bale dal zrovna gól. Musím se připravit na dlouhou cestu do Bamaka, hlavního města Mali. Mělo by se jednat o 880 kilometrovou vzdálenost. Já si však říkám, že už je to jenom 44x do Třešňáku. To je lepší, že?



