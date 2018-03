Na kole přes Afriku: Lodí se nejede!

„Ahoj Tede, příteli. Víš, my tě nemůžeme vzít na naší lodi, která dneska odplouvá. Na gabonské straně by tě nepustili na břeh. Imigrační v Gabonu teď dělají velké problémy. Na nákladní lodi prostě nesmíme převážet pasažéry. A schovej ty peníze, tihle chlapíci jsou neúplatní!“ V Africe se mi ještě nestalo, že by byl někdo neúplatný.

Když jsem si v úterý, v den vyplutí kocábky do Gabonu, tento ortel vyslechl, postihl mě vztek a hlavně zklamání. Od té doby, kdy jsem se v Bamaku na nigerijské ambasádě dozvěděl, že mi vízum do země nedají, jsem celou svou energii směřoval k lodi. Za žádnou cenu se mi nechtělo letět. Kreslil jsem si v hlavě, jak parádní dobrodružství mě čeká, až budu plout Guinejským zálivem, který ovládají nigerijští piráti.



Zároveň jsem byl také rozčarovaný z toho, že mi tuto informaci poskytli až v den odjezdu. Vždyť o tomhle museli vědět už minulý týden, když jsme celý transfer domlouvali! Nechvátám tolik (Rolling Stones v Praze bych měl stihnout!), ale trochu mě děsí nadcházející období dešťů a když mě zastihne v džungli pod rovníkem, kam má cesta směřuje, bude to celkem náročná cyklistika. Kdybych tuto informaci dostal před týdnem, v tuhle dobu už jsem mohl šlapat v Kongu a vyhlížet slony!

Afrika…

Nelze se rozčilovat a být zklamaný věčně! Za ten týden v Togu u pláže jsem alespoň doléčil bolavé rameno ze srážky s minibusem a užíval parádní vlny Atlantiku. Ve stanu se v noci spát nedá, je v něm vedro, a tak přespávám na lehátku dvacet metrů od přílivu. Ráno chodím do nedaleké rybářské vesničky na omeletu k Chiefovi do baru. Už mě tady znají všichni jménem. Cítím se jako doma.

Togo je malá zemička, a právě tady a v sousedním Beninu se rodilo Voodoo. V Lomé se nachází i takzvaný Fetish Market. Je to takový dvůr, kde jsou rozmístěny stánky vystavující uhynulá zvířata. Musíte zaplatit vstupné a pokud chcete i fotit, necháte tady 5000 CFA (200 Kč). Měl jsem štěstí na anglicky mluvícího průvodce. Toto místo navštěvují hlavně nemocní lidé, kterým už nedokázal pomoci lékař. Následně se zdejší kněz snaží za pomoci různých extraktů, jejichž přísada může být právě z mrtvých zvířat, nemocnému pomoci.

Já odcházel s totemem požehnaným od kněze, který by mě měl chránit před nehodami na cestě. To jsem tam prostě nemohl nechat!

Když jsem se dozvěděl, že lodí se do Gabonu nedostanu, byl jsem nucen koupit si letenku. Naštěstí se našla letenka za dobrou cenu přímo z Lomé, takže balím svého Apache do kartonové krabice a v pátek letím k rovníku do hlavního města Gabonu, Libreville. Potom už je to jen cca 30 Třešňáků do Konga na slony!

Mou cestu můžete sledovat na facebooku: Na kole přes Afriku, na Instagramu: #tadytada a na webových stránkách: www.tadytada.cz

