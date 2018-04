Na kole Vysokými i Nízkými Taurami: Poznejte rakouské Colorado

Chystáte se na letní cyklo-dovolenou? Doporučujeme třeba Rakousko! Tamější cyklostezky s výhledy na alpské velikány a zastávkami na občerstvení v domáckých salaších jen těžko hledají konkurenci!

Na úpatí Nízkých a Vysokých Taur čekají cykloturisty nejen euforické říční cyklostezky, z nichž nejznámější jsou Tauernská a Enžská, ale také panenská zákoutí, do nichž pronikneme po panoramatických cestách bez náročných stoupání. Cykloturistiku nám zpříjemní občerstvení na četných horských salaších s nezapomenutelnými výhledy.



Tajemno Lammertalského pralesa

Překračujeme obří kmeny mechem porostlých stromů v Lammertalském pralese a scházíme po úzké pěšině mezi kapradím ke stařičké salaši Spiessalm, kde jsme nechali opřená kola, abychom se pěšky přesvědčili o tom, že právě ve zdejším pralese rostou nejvyšší stromy Rakouska. Jejich úctyhodné míry bychom si nedovolili zpochybnit, co nás však zaskočilo, byla tajemná atmosféra tohoto místa, umocněná líně levitujícími parami probuzenými ranní přeháňkou.

U stolu v černé kuchyni Spiessalm, který pamatuje víc, než si dokážeme představit, nás obsluhuje Gerti, která si nás získala svými 13 druhy sýra vlastní výroby. Svým jadrným dialektem nám vypráví legendy o Lammertalském strážci – 400 let staré a 48 metrů vysoké jedli. Udiveni a posilněni sjíždíme po příjemné cestě od chaty do Lungötz a po necelých 10 km i do našeho pobytového St. Martina. Na to, že jsme teprve ráno vyrazili z Čech sem, do oblasti mezi pohoří Tennengebirge a Dachstein, nás již zdejší krajina stačila pořádně očarovat svou snivou atmosférou.

K salaším Hofalmen pod jižní stěnou Dachsteinu

V noci se St. Martinem prohnala mohutná bouřka s burácejícím hromobitím, které i ostříleným světákům připomnělo řád světa a pokoru. Ráno nás však vítá slunce a sytě modrá obloha, kontrastující s bledými štíty Salcburských Dolomit. Na kolech vyrážíme k dalším z bezpočtu zdejších salaší a horských chat, tentokráte pod jižní stěnu Dachsteinu. Zdatní bikeři se vydávají zkratkou – údolím Neubachtal s náročným přejezdem sedla na úpatí strmého skalního masívu Bischofsmütze, dominanty Gosauského hřebene.

Praktické informace Sezóna

Uvedené trasy jsou sjízdné od jara do podzimu, část tras alpskými údolími může být sjízdná kvůli sněhu teprve od konce května. Doporučené mapy Mapy obsahující oblast Dachsteinu, jižní Solné komory, Schladmingské a Radstadtské Taury a Tennengebirge, např. z edice Kompas či Freytag&Berndt. Lokální mapa St. Martina a okolí (zdarma od místní turistické centrály). Doprava Vzdálenost lokality z ČR (z Prahy): 400 km Nejsnáze vlastním autem či autobusem CK. S přestupy lze vlakem a linkovým autobusem přes Linec, Salcburk. Ubytování Tato oblast nabízí díky svému zaměření na zaměření na alpské lyžování vysokou ubytovací kapacitu, od jara do podzimu poptávka nepřesahuje nabídku. Jediné úskalí mohou být podniky mimo zimu zavřené, ale ubytování všech kategorií téměř s jistotou v oblasti najdete. Vždy je vhodnější ubytování rezervovat předem. Bezkonkurenční poměr ceny a kvality a navíc také zaměření na hosty z ČR nabízí Pension Heidi v St. Martin am Tennengebirge (www.apartmany-heidi.cz). Informace o oblasti, cestopisy: www.amade.cz; Ubytování: www.apartmany-heidi.cz v St. Martin am Tennengebirge; Nákup a servis kol: www.intersport-schneider.at v Altenmarktu. Obrovský výběr kol, špičková kvalita, osobní přístup. Relaxace: www.thermeamade.at

Klasická trasa nás vede přes horské středisko Filzmoos s dech beroucí kulisou trojzubého Dachsteinu a protilehlého Rossbrandu, o jehož výzvě se zmíním později. Z Filzmoos šlapeme tváří v tvář této třítisícové dominantě, což je pro milovníky Alp bytostným zážitkem. Zvolna stoupáme údolím Warme Mandling, prý nejrybnatější řece Rakouska, k chatě Unterhofalm, u které se nám otevírá pohled na celý amfiteátr vápencových velikánů.



Horská chata Uterhofalm nás uvádí do rozpaků svými dvěma tvářemi – jednak tou rustikální, osobitou, ale také tou dosti komerční. V blízké Oberhofalm se naše překvapení opakuje, ale s nadhledem si vyslechneme harmonikáře a dokonce se necháme vyfotografovat německými penzisty, kteří sem dorazili drožkou. Náš okruh uzavíráme přes celkem pohodové sedlo Marcheggsattel. Ve své základní verzi, tedy s využitím autobusu ze St. Martina do Filzmoos, měří náš okruh skromných 26 km. Komu to nestačí, nechť si ještě z Filzmoos odskočí na Rossbrand – prý nejkrásnější vyhlídkový vrchol Alp. Za výhledy je logicky nutno stoupat, ale nic není nekonečné a odměna v podobě panoramatu Nízkých a Vysokých Taur i Vápencových Alp se určitě stojí za hodinu a půl námahy.

Červeno-oranžové paprsky zapadajícího slunce olizují ostré hrany skalních stěn Tennengebirge. Na terase salaše Moaralm si vychutnáváme západ slunce nad St. Martinem a povídáme si s Horstem, majitelem zdejšího sportovního obchodu, o trasách, které zde v okolí projel na svých speciálních terénních kolečkových bruslích. Jeho vytrvalostní výkony jsou fascinující, přesto je zřejmé, že mu nejde jen o sport - vyhledává místa, nabitá zvláštní energií. Naléhavě nám doporučuje zajet si k některému z mnoha vodopádů či soutěsek v okolí: do soutěsky Liechtensteinklamm na trase Tauernské cyklostezky, do Lammerklamm ležící na nové cyklostezce, ke Gollingskému vodopádu, který tryská ze skalní průrvy, kterou keltští předkové považovali za bránu do pekla.

Na kolech k vodopádům Riesachfälle

Nazítří se vydáváme autobusem do Schladmingu a s koly kabinovou lanovkou na Planai, vrchol proslavený světovými poháry v alpském lyžování. Z kabiny shlížíme na „obrněnce“ na horských kolech zdolávající speciální trasu pro MTB. Z horní stanice pohodlně sjíždíme až k odbočce do údolí Untertal, do kterého nás doprovází vyhlídková asfaltová silnička.

Projíždíme mýtnicí (pro cyklisty zdarma) a před námi se otevírá nádherné horské údolí, kterým pronikáme do nitra Schladmingských Taur. Poměrně rovinatá silnička vede stále podél rybáři oblíbeného potoka Untertal Bach a je lemována překvapivým množstvím vodopádů a lákavých horských chat, zvoucích k občerstvení: Waldhäusl Alm, Sondl-Alm, salaš Weisse Wand a na závěr restaurace Gasthof zum Riesachfall, kde končí asfalt a odkud se bez kol vydáváme po působivé cestě s vyhlídkami a mosty k vodopádům Riesachfälle.

Se sotva 30 km v nohou se na křižovatce mezi Untertal a Obertal rozhodujeme pro průnik do neméně půvabného sousedního údolí, opět více méně po rovině a s hospůdkami na trase (Wehrhofalm, Silbersteinalm, Eschachalm). Komu ani tato 20kilometrová porce navíc nestačí, nechť zdolá třetí ze schladmingských údolí, Ursprungtal. Cesta sice není asfaltová, ale je dobře a téměř po rovině sjízdná až k romantické chatě Moarhofalm, kde nás uprostřed panenské přírody „trošku“ zaskočil 49 místný autobus Setra. Od chaty Moarhofalm cesta začíná stoupat, ale je stále velmi dobře sjízdná. Extrémisti mohou vyjet až k horským jezírkům Giglach Seen po značené, ale velmi náročné MTB trase.

MTB Amadé - Wagrain

Všechny naše cyklistické trasy vedou na území nejrozsáhlejší lyžařské oblasti Rakouska, Ski Amadé, kde lyžaři mohou s jediným skipasem lyžovat na nekonečných 860 km sjezdovek, sahajících od Schladmingu, přes Flachau, Wagrain až po Gasteinské údolí a zahrnuje i lyžařskou houpačku Hochkönig.

Obdobně jako na Planai přepravují kola i některé další z celkového počtu 270 lanovek této oblasti. My si usnadňujeme výjezd kabinou „červená osma“ z Wagrainu do mezistanice, kde obdivujeme rafinovaný bike park a pokračujeme asi 400 m do kopce, ale pak již stále skopce do milé vesničky Kleinarl, známé mezi lyžaři nejen svými tratěmi, propojenými s Flachau-Winklem a Zauchensee, ale také nejúspěšnější zimní sportovkyní 20. století, zdejší rodačkou Annemarie Moser-Pröll, jejíž medaile lze obdivovat v kavárně Annemarie. Z Kleinarlu vede velmi příjemná cyklostezka k 5 km vzdálenému jezeru Jägersee na úpatí nejvyššího vrcholu Radstadtských Taur, Mosermandl (2680 km).

Od Jägersee se vracíme pohodlně po silnici do Wagrainu, odkud se necháme kabinovou lanovkou vyvézt ještě na jiný vrchol, Grafenberg, skýtající fantastické výhledy a dětský zážitkový park Wagraini s bezpočtem atrakcí. O Rakouském Kolorádu pro děti se dozvíte v některém z dalších vydání Cykloturistiky.

Turistické zajímavosti

Tennengebirge jsou pohořím nacházejícím se v Rakouských Alpách ve spolkové zemi Salcbursko u města Bischofshofen. Geograficky se hory zařazují do Východních Alp. Jedná se o vápencovou náhorní plošinu o ploše 60 km². Nad výškou 2000 m má plošina ještě rozlohu 37 km². Od roku 1982 je oblast prohlášena za chráněnou. Vzhledem k velkému výskytu vápence se zde nalézá mnoho krasových útvarů - jeskyně, propasti atd. Na západě masivu nalezneme největší ledovou jeskyni na světě - Eisriesenwelt.

Dachstein je horský masiv v Severních vápencových Alpách a zároveň jedna z vůbec nejznámějších alpských oblastí. Nejvyšší ze stovek jeho vrcholů, Hoher Dachstein (2995), je zároveň druhou nejvyšší horou Severních vápencových Alp. Politicky patří toto území sejným dílem do spolkových zemí Salcbursko, Štýrsko, masív Dachsteinu pak hraničí k spolkové zemi Horní Rakousko. Masiv Dachsteinu pokrývá území přibližně 20×30 km. Většinu plochy tvoří zvlněná náhorní plošina s mnoha krasovými jevy. Nejvyšší vrcholy se nachází na jejím okraji, a spadají zejména k jihu vysokými stěnami (až 1100 metrů) do údolí. Dachstein je také místem nejsevernějšího a zároveň nejvýchodnějšího zalednění v Alpách - ledovce a významnější ledová pole jsou Hallstattský, Velký Gosauský, Schladmingerský, Schneeloch, Malý Gosauský, Edelgriesský, Severní Torsteiu a Jižní Torstein.

Nízké Taury jsou významným pohořím Centrálních krystalických Alp. Celý hřeben Nízkých Taur představuje ideální vysokohorský terén, kde se střídají travnaté oblé vrcholy s vysokými a majestátními žulovými štíty. Svým charakterem místy připomínají slovenské Západní Tatry, jinde zase ohromí svou nefalšovanou vysokotatranskou krásou. Člení se na další části, popisované cyklotrasy vedou Schladmingskými a Radstadtskými Taurami.

Schladmingské Taury jsou nejnavštěvovanějším a nejvyšším nízkotaurským masivem. V jejich, více jak 50 km dlouhém, především skalnatém hřebeni najdeme odvážně formované štíty, množství tyrkysových jezer, vodopády, soutěsky. Nejvyšším vrcholem je Hochgolling 2863 m), nemající výškou široko daleko konkurenci a je také nejvyšším vrcholem Nízkých Taur.

Radstadské Taury jsou nejzápadnější skupinou Nízkých Taur, rozkládající se mezi silničním sedlem Obertauern a údolím potoka Grossarl Bach na západě. Tato část hor již svým drsnějším charakterem tvoří přechod k navazujícímu, mnohem vyššímu celku Vysoké Taury. Nejvyšším vrcholem je Weisseck (2711 m) ležící v jižní rozsoše na východě území. Nejpopulárnějším vrcholem je však mnohem hůře dostupný Mosermandl (2680 m) vypínající se nad Flachau-Winklem v hlavním alpském hřebeni.

Ski Amadé je jedním z nejmodernějších a nejrozsáhlejších středisek Alp. Rozprostírá se cca 70 km jižně od Salcburku a sahá od obce Haus im Ennstal a Schladming na východě, přes Radstadt, Altenmarkt, Flachau, Wagrainn až po Gasteinské údolí na západě. Na jediný skipas může lyžař využívat 270 lanovek a 860 km denně upravovaných sjezdovek. Ski Amadé nabízí dokonalou infrastrukturu též letní vyžití, a to mladým i starším lidem, jednotlivcům i skupinkám i rodinám s dětmi. Turisté mají k dispozici více než 1 000 km turistických stezek, 500 km cyklostezek, dva hlavní toky pro plavby na lodích, 200 km stezek pro jízdu na koni, 10 lanovek v letních měsících, jezera, koupaliště a 27 golfových hřišť pro začátečníky i pokročilé.

Schladming (745 m) je slavné lyžařské letovisko (světová mistrovství) patřící do lyžařského sdružení Ski Amadé, leží na jižní straně Dachsteinu v údolí řeky Enns se 4 500 obyvateli. Schladmingu náleží titul města již od roku 1322. V dobách středověku se zde pracovalo převážně v dolech, kde se kutaly vzácné a barevné kovy. Tuto dobu zde připomíná mimo jiné městská brána a zbytky opevnění. Dnes ve starých historických domech nalezneme nákupní pasáže, restaurace, noční bary a kavárny. Zachovalé jsou kostely z 16. a 17. století, evangelickým kostelem z 19. stol. apod. Hauser Kaibling je se svými 2015 metry nejvyšší horou střediska Schladming, lanovkami a vleky spojuje 4 sousedící vrcholy.

Wagrain (838 m) je označován jako srdce Ski Amadé a vzhledem k velmi čisté přírodě je ideální pro panoramatické výlety. Pro děti a milovníky vody bude určitě zajímavá návštěva místního aquaparku a zábavného parku Wagraini na vrcholu Grafenbergu.

Filzmoos (1055 m) je velmi romantická horská vesnice s nedotčenou přírodou a krásným jezerem Almsee. Toto letovisko nabízí k vyžití všechny druhy letních sportu od turistiky až po horolezectví. Filzmoos je místními obyvateli nazýván květinový Eldorádem. Krom sportovního vyžití je zde zajímavá vysoká úroveň gastronomie (obzvláště v hotelu Hubertus s vyhlášenou nejlepší kuchařkou na světě).

St. Martin am Tennengebirge (949 m) je idylická horská obec rozprostírající se mezi Dachsteinem a Tennengebirge na rozvodí řek Lammer a Fritz. Nabízí bezpočet výletů k horským salaším až 400 let starým a v zimě lyžování ve střediscích Ski Amadé a Dachstein-West.