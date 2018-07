Na kolech, horských koloběžkách nebo pěšky. Proč vyrazit směr Malinô Brdo?

Na Malinô Brdo můžete v létě vyrazit prakticky za kteroukoli letní aktivitou – turistikou, bikováním, lanovým centrem, horskými koloběžkami nebo koupačkou. Poznávat můžete jak přírodní úkazy jako jsou Jamišné vodopády, tak rozmanité chutě slovenské kuchyně v tradičních kolibách.

Na hlavní zázemí Malina Brda natrefíte hned v Hrabově u nástupu na kabinkovou lanovku. Kromě pokladen se tu nachází i moderně vybavená půjčovna, která aktuálně nabízí k zapůjčení nové modely sjezdových a endurových kol a také nové koloběžky.



Kabinková a následně sedačková lanovka vás vyveze na vrchol Malinného, odkud se můžete vydat na pěší nebo cyklovýlet a díky nastoupené výšce lanovkou už vás čekají jen panoramatické hřebenovky nebo sjezdy.

My se na kole vydali na Jamišný vodopád, takže jsme z vrcholu Malinného jeli po přírodním singltreku na Sedlo pod Vtáčnikom, odkud jsme sledovali značku na Čutkovskou dolinu. Na zmíněné Sedlo vedla cesta spíše po vrstevnici a hřebeni, následně kousek za Sedlem bylo potřeba jen krátce zašlapat do kopce a pak už jsme se z kopce vezli až do Čutkovské doliny.

Malinô Brdo v kostce Vzdálenost z Prahy 5 h

1 jízda na lanovce dospělí (nahoru) 7 eur Celodenní jízdné na lanovku dospělí 21 eur Zapůjčení sjezdového/endurového kola + 1 den lanovka 77 eur Provozní doba lanovky Denně 8:30 – 16:30 V půlhodinových intervalech Ubytování www.apartmanyhrabovo.com Webové stránky www.bikepark.sk

V Čutkovské dolině je možné shlédnout vodopád Jelení a Nižný Jamišný, přičemž my se vydali na druhý zmíněný, který je vysoký 12,1 metru a od asfaltové cesty v Čutkovské dolině je vzdálený zhruba 15 min.



Na závěr výletu jsme se odměnili v typické slovenské kolibě Rychtárka, která se nachází přímo na trase Čutkovská dolina-Hrabovo a servíruje například halušky, pyrohy nebo grilovaný oštiepok. A po sportovním výkonu jsme neodolali ani horké medovině.

Zmíněný okruh je samozřejmě možné absolvovat i pěšky a to ideálně v opačném směru, kdy od koliby můžete postupovat po naučné stezce. Další rodinná naučná stezka „Medvedia cesta“ vede z Hrabova do Vlkolínce, obsahuje 7 zastávek na délce 3,5 km a zábavnou formou přibližuje dětem život medvěda lesního.

Poslední sedmá zastávka se nachází u minifarmy Sidorovo, kde si děti mohou přímo v ohradě pohladit prasátka, ovečky, králíčky nebo kozičky. Vstup na farmu je zdarma.

Mezi další rodinné aktivity na Malině Brdě patří sjezd na horských kárách nebo koloběžkách, přičemž koloběžky vám vyveze nejen kabinka, ale i sedačková lanovka až na vrchol Malinného a odtud se můžete vydat terénní cestou Rookie Line. Kdo chce méně adrenalinu, ať zvolí nenáročnou asfaltovou cestu.

V hlavním zázemí v Hrabově můžete dále podniknout aquazorbing na přehradě nebo vyzkoušet svoji zdatnost v lanovém centru Tarzania, která představuje největší lanový park na Slovensku a zahrnuje jak jednodušší překážky pro děti, tak složitější lezecké záležitosti pro dospělé včetně přejezdu přehrady na zipline. Zipline svou délkou 300 m je považovaná za nejdelší na Slovensku. Dětská trasa na 45 min vyjde na 5 Eur.

Bikepark na Malině Brdě patří k vyhlášeným na Slovensku, a to nejen počtem kilometrů tratí, ale i jejich rozmanitostí. Vyrazit sem může začátečník, kterému sedne jednoduchý trail Modrý Zamat, endurista, kterému se bude líbit středně technická a jezdivá trasa Blizzard a klidně sem může jet trénovat i profík, který ocení technicky náročné černé tratě, které obtížností mohou konkurovat i tratím Světových pohárů ve sjezdu.

Osobně se mi tu už po léta nejvíc líbí zmíněná trať Blizzard, která začíná už z vrcholu Malinného panoramatickým sjezdem zvaným Malina, takže do délky dá celkově na slušných 4,1 km.

Pod nástupem sedačkové lanovky pokračuje Blizzard plynulým a pozvolným „flow trailem“, kdy se jen vezete po vyhlazené pěšině, následně se dostanete na lesní trail, kde hrají prim kořeny, nicméně tu nikde nejsou žádné strmé úseky, takže trať je pěkně jezdivá. Zpestřujícími prvky jsou jednoduché dřevěné lávky a dřevěné vlny, které se dají jednoduše přejet a není potřeba ani sjezdového kola, postačí celoodpružené.

Další tratě jako je DH Pro a DH Intro nebo Enzed jsou už určené jen zkušeným jezdcům a na místě je endurové a sjezdové kolo. Tratě zahrnují prudké úseky, spletité kořeny i sjezdy ze skalky. Za mokra se stávají tratě jistě tvrdým oříškem i pro samotné profíky.

Ubytování přímo u jezera v hlavním zázemí nedaleko lanovky nabízí Apartmány Hrabovo. Moderně zařízené vily čítají 200 lůžek a většina apartmánů disponuje výhledem na jezero ať už z okna, nebo z balkonu. Apartmány Hrabovo mají také svůj vlastní wellness club, kde si můžete dát relax ve finské sauně nebo v jacuzze venku na zahrádce. Dvoupokojový apartmán pro 4 osoby pořídíte od 49 eur na noc.