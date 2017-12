Na Mallorce čas nehraje roli, na autobus si počkáte i půl hodinky, říká Češka

Sandra Matušková se přestěhovala na Mallorku, a i když se každé dva měsíce vrací do Česka, zabydlela se zde. „Myslím si, že jsme pro místní nezvykle zamračení. Dodnes vyprávím příběh, jak jsem si koupila druhý den po příjezdu bagetu u jednoho pana, který na mě mával a usmíval se, jak kdybychom byli staří známí, ačkoliv věděl ze nakupuji u jeho konkurence,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Určitě velké teplo. Začínala jsem v bytě bez větráku a občas to byly probdělé noci. Pak rozhodně atmosféra, milí lidé a přítomnost moře na mě působila neskutečně pozitivně.



Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Ať chcete nebo ne, Mallorka vám vykouzlí úsměv na rtech. Ať už stálým nádherným počasím, krásným mořem nebo lidmi, kteří jsou velmi milí. Ještě mě napadá, ze na vše mají dost času, občas jsem byla trochu nervózní, když čekáte 30 min na autobus a on nikde.



Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Líbilo by se mi být na Mallorce šest měsíců a šest měsíců v Česku. A samozřejmě i nadále cestovat do jiných zemí. Mallorka je nádherná země, ale léto je tu opravdu velmi teplé, je tu spíše draho a člověku občas chybí ruch velkoměsta a 4 roční období. V Česku mam navíc rodinu a přátele, a neumím si představit, že bych se s nimi viděla třikrát do roka nebo na Skypu.



Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Svíčková a knedlo vepřo zelo. Španělská kuchyně je vynikající, miluji tapas, mají výbornou středomořskou kuchyni, italskou kuchyni, ale člověku se po nějaké době zasteskne po typicky českém jídle. Na druhou stranu, pikniky u moře při západu slunce jsou nenahraditelné. České jídlo jsem nevařila, v bytě nemám troubu a většina českých jídel se bez ní neobejde. Ale myslím si, ze by byli nadšeni.



Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Na Mallorce žije spousta Němců, Francouzů, Angličanů, poznala jsem několik lidí z Argentiny a reakce všech byla pozitivní. Argentinci nás stále mají za Československo. Ostatní vždy zmíní, že byli v Praze, a jak je to krásné město. Seznámila jsem se i s jedním producentem, který v Praze žil a říkal, že to je jedno z nejhezčích míst na světe. Španělé jsou velmi srdeční a tak skoro nelze očekávat negativní reakci. Všichni se ke mne chovali vždy moc hezky. Velmi často si vás zapamatuji a chtějí se s vámi bavit.



Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Nesleduji, sledovala jsem tedy demonstrace v Katalánsku, ale to je celé.