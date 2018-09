Na řecký ostrov proudí příliš mnoho turistů. Chce k nim být méně přívětivý

SANTORINI (Řecko) Od března do prosince téměř každý den vysypou výletní lodě na ostrově Santorini tisíce turistů, kteří zde pumpují peníze do místní ekonomiky prostřednictvím nákupů jídla, pití a výletů na severní část ostrova, kde sledují, jak slunce vklouzne do Egejského moře. Píše to list The Wall Street Journal.

Někteří místní úředníci však tvrdí, že už toho viděli dost. „Ostrov je nasycený,“ říká starosta Nikos Zorzos. „Nezvládneme další turisty.“



Od počátku příštího roku proto ostrov omezí počet příjezdů turistů výletními loděmi na 8000 denně a doufá, že tak sníží denní příliv turistů, kteří podle starosty představují příliš velkou zátěž pro infrastrukturu a dodávky. Rozhodnutí ale trápí provozovatele výletních plaveb a majitele podniků.

Ostrov Santorini vznikl po výbuchu sopky v roce 1613 před naším letopočtem a je jednou z nejoblíbenějších turistických destinací na světě a nejoblíbenější v Řecku. Ročně přiláká téměř dva miliony lidí a zhruba polovina z nich jsou turisté, kteří přijeli lodí a strávili na ostrově v průměru sedm hodin, uvádějí provozovatelé plaveb a místní úředníci. V nejrušnějších dnech v létě přijede na ostrov více než 10 tisíc návštěvníků denně.

Odpadky se zdvojnásobily

Davy lidí si však vybírají svoji daň, upozorňuje Zorzos. „Mnoho lidí závisí na výletních plavbách, ale něco musí obětovat,“ říká. „Elektrická síť a dodávky vody jsou na svých limitech. Odpadky se za pět let zdvojnásobily. Pokud nedostaneme davy pod kontrolu, obrátí se to proti nám a zničí nás to.“



Podle nového systému, který začne platit příští rok, pokud bude chtít přijet ve stejnou dobu příliš mnoho výletních lodí, budou některé lodě požádány, aby připluly jiný den. Itineráře plaveb jsou však připravené dva roky předem a provozovatelé nemají v plánu omezit plavby nebo použít menší lodě, takže je otázkou, jak účinný tento systém bude. Problém zhoršuje také příjezd téměř 4000 turistů denně z jiných částí Řecka, které sem jezdí v rámci výletů na menších řeckých výletních lodí.

Obrovské lodě pro výletní plavby jsou příliš velké a nemohou zakotvit v malých přístavech ostrova. Kotví proto nedaleko přístavu Fira na východní straně Santorini a připlouvají do přístavu menšími loděmi. Od přístavu se tvoří fronta ke staré lanovce, která je schopná přepravit do města, které leží na kopci 260 metrů nad mořem, 680 lidí za hodinu. Alternativní trasou jsou strmé schody, které mohou turisté vyjít pěšky nebo naskočit na osla, který je vyveze.

Dopravní zácpa jako na Manhattanu ve špičce

Ve Fiře pak čekají řady autobusů, které vozí návštěvníky po celém ostrově, avšak převážně do města Oia, 14 kilometrů na sever. Autobusy se zde spojí v jednu řadu, která projíždí úzkou ulicí s jedním jízdním pruhem a dopravní zácpa zde připomíná Manhattan ve špičce.



Svaz provozovatelů výletních plaveb CLIA uvádí, že odvětví uznává potřebu zabránit přeplnění, aby se zachovala přitažlivost ostrova. Hodlá také respektovat limit pro denní příjezdy. Současně však dodává, že Santorini by toho měl učinit více ke zlepšení turistické infrastruktury. „Každý chce do Oiy, ale není to chyba odvětví výletních plaveb, že je zde jen jedna lanovka na tisíce lidí,“ upozorňuje zástupkyně CLIA pro veřejné záležitost ve východním Středomoří Maria Deligianniová.

Úřad starosty se brání, že zvažoval další lanovku, náklady jsou však vysoké, povolení musí přijít od centrální vlády v Aténách a bude trvat roky, než se podaří dokončit potřebné studie o dopadu na životní prostředí.

Počet obyvatel se zdvojnásobil

Cestovní ruch se na celkovém hrubém domácím produktu Řecka podílí zhruba pětinou a Santorini zcela přeměnil. Ostrov v roce 1956 zdevastovalo zemětřesení, které způsobilo odchod jeho obyvatel. Elektřina zde je od roku 1974 a první výletní lodě sem připluly v 80. letech minulého století.



Za posledních 15 let se počet obyvatel na ostrově podle odhadů více než zdvojnásobil na 25 tisíc. Přizpůsobil se tak rostoucímu počtu turistů. Kromě výletních plaveb je Santorini přední destinací pro svatby a líbánky. Vily a luxusní pokoje v Oia stojí za noc i více než 8000 USD (178 tisíc korun).

„Každý turista z výletní lodě utratí denně zhruba 150 eur a závisí na nich kolem 70 procent obyvatel, od průvodců a řidičů autobusů po turistické obchody, restaurace a bary,“ říká prezident svazu maloobchodu na ostrově Nikos Nomikos. „Nechceme už další limity. Chceme, aby přijelo více lidí.“