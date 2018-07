Praha Výročí 100 let od založení Československa plánují spolky připomenout vysazováním takzvaných lip republiky. V rámci projektu se také snaží zmapovat lípy, které byly vysazeny při předchozích výročích především v období takzvané první republiky. Stromy svobody přitom mohou být i Nadšenci vysazují nové lípy republiky a mapují ty staré, připomínají tak vznik republiky zajímavým tipem na výlet.

Nadace Partnerství připravila projekt Stromy svobody 1918 - 2018. Na svých webových stránkách uvádí, že v letech 1918 a 1919 lidé na počest vzniku samostatného Československa vysázely tisíce lip. „Stromy byly ověšené stuhami, domy praporky, zpívala se hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní listy,“ popsala organizace tehdejší oslavy. Stromy lidé vysazovali i třeba při výročích v letech 1928 a 1968 nebo po osvobození v roce 1945.



Nadace letos plánuje uspořádat od 20. do 28. října Dny pro Stromy svobody, během kterých poskytne k výsadbě 100 lip srdčitých. Zároveň se snaží zmapovat v minulosti vysázené stromy. Dosud jich do své interaktivní mapy zanesla více než 1900, a to často včetně příběhu stromu. K výsadbě nových lip se dosud přihlásilo necelých 300 organizací či jednotlivců. Další aktivitou je snaha o ošetření starých stromů. Záštitu nad projektem převzala řada osobností včetně například zpěvačky Marty Kubišové, olympioniků Gabriely a Petra Koukalových nebo herce Vojtěcha Dyka.

Na své aktivity se nadace snaží získat peníze příspěvky od lidí prostřednictvím crowdfundingu na webových stránkách. Vybrala dosud asi 200 tisíc korun.

Podobné aktivity připravil i projekt Lípy republiky 1918 - 2018. I on se snaží na svém webu mapovat v minulosti vysazené lípy, dosud jich jeho spolupracovníci objevili několik set. Lidem také radí, jakým způsobem nejlépe lípu vysadit nebo přibližuje historii „lip republiky“.

Řada stromů se přitom nachází na zajímavých místech, projekty tak mohou posloužit i jako tip na výlet. V Kamenici nad Lipou na Vysočině, kde se v zámeckém parku nachází i lípa velkolistá ze 13. století, najdeme lípu svobody vysazenou v roce 1919. Nejstaršími zmapovanými stromy svobody je lipový sad v Morkůvkách na Břeclavsku pocházející z roku 1881. U každého stromu v databázi zájemci najdou i stručnou historii.