Jak jsem se stal otcem, tak se hned změnil můj styl cestování. Dlouhé túry a návštěva dobrodružných lokalit vystřídal v mnoha ohledech mikrosvět dětí a cestování s ohledem na potřeby našeho syna.

Nejen díky osobním zkušenostem se teď mohu lépe vcítit do potřeb cestovatelů s dětmi. Nový Zéland je v mnoha ohledech země ideální pro cestování s dětmi. Dětská hřiště jsou v téměř v každé malé obci. Toalety jak veřejné, tak v restauracích často pamatují na přebalování dětí. V přírodě kromě místy nepříjemných muchniček a často ostrých slunečních paprsků nehrozí žádné výrazné nebezpečí (nejvíc nebezpeční jsou pro dítě asi lehkovážní rodiče). Kojení na veřejnosti je běžné a většina restaurací a kaváren má dětské jídelní židle. Na aktivity mají děti výrazné slevy a často lze pořídit rodinné vstupné.



Obecně cestování s dětmi je výrazně pomalejší, a proto nedoporučujeme cestovat po obou ostrovech méně než měsíc. Máte-li jen dva-tři týdny dovolené, pak je lepší zvážit návštěvu jen jednoho z ostrovů. Máte-li méně času, pak zvolte cestování se zkušeným průvodcem. Nemusíte přemýšlet kde, kdy zastavit, průvodce dopředu navrhne možné alternativy a pružně přizpůsobí denní program potřebám dětí, přitom umožní zažít maximum v rámci okolností.



Cestování s batoletem

Relativně nejjednodušší. Ideálně v plně vybaveném obytném voze. Dobrodružní rodiče si s batoletem mohou dopřát náročnější celodenní nebo i vícedenní túry - záleží na jejich zkušenostech a dobrém odhadu prostředí - hlavně nepodcenit novozélandské proměnlivé počasí. Batole se rádo nechá po celý den nosit. Je na výběr mnoho túr, často lze zastavit v chatě nebo přístřešku. Přesto nedoporučujeme přespávat s batoletem v turistické chatě s ohledem na další nocležníky, kteří s vámi sdílí malý prostor.

Cestování s předškoláky

Možná nejpomalejší způsob cestování. Děti nerady tráví dlouhé hodiny ve voze. Naštěstí tu jsou v mnoha obcích dětská hřiště, v restauracích mívají dětský koutek s hračkami k zabavení. Naštěstí mnoho pěkných míst se dá užívat buď přímo z auta, nebo ve vzdálenosti několika set metrů z parkoviště, cesta je často vhodná pro kočárek (krátké stezky bývají uzpůsobené pro vozíčkáře).

Cestování se školáky

Krátké vycházky někdy i túry nemusí být problém. K zabavení poslouží jak příroda, tak již zmíněná hřiště. V některých lokalitách (například v Kaikoura) si můžete dopřát plavbu v mořském kajaku s dětmi. V mnoha obcích jsou skateparky, možná se prkno vejde do vašeho zavazadla k zabavení dětí. Muzea nabízí interaktivní expozice, které mohou vaše děti zabavit na dlouhé hodiny (nezapomeňte navštívit Te Papa ve Wellington). Jestliže zůstat na jednom místě několik měsíců, pak by neměl být problém umístit vaše děti do novozélandské školy. V dnešní době děti (bohužel) často vyžadují připojení k internetu. Lze vyhovět buď zakoupenou datovou SIM kartou nebo mnohá ubytování nabízí omezeně internet zdarma.



Bydlení během cestování

Jestliže plánujete cestovat z místa na místo, pak asi nejjednodušším řešením je pronájem velkého obytného vozu. Obytné vozy pro 6 osob často stojí stejně jako menší pro 4 osoby, a proto se v každém případě pro pohodlí vyplatí půjčit větší vůz.

Na Novém Zélandu je mnoho motelů a privátních ubytování, které nabízí prostorné apartmány. Budete-li chtít zůstat na jednom místě po několik dnů a dělat výlety do okolí, pak takové ubytování je ideální řešení. A jestliže uvažujete o několikaměsíčním pobytu, pak se vyplatí zkusit si pronajmout dům nebo apartmán přímo pro sebe.

Vhodné základny pro výlety

S dětmi je lepší zakotvit na jednom místě na pár dnů a absolvovat denní výlety do okolí. Na druhou stranu chcete-li procestovat celý Nový Zéland, pak se nevyhnete přespání na jednu noc.

Jako ideální základny na několik noclehů lze zvolit například tyto lokality:

Poloostrov Devonport v Auckland

Klidná oblast s pěkným pobřežím, pláží a parky. Přitom městskou lodní dopravou jen kousek do centra města a na okolní ostrovy Waiheke, Rangitoto nebo Tiritiri Matangi.

Whakatane a okolí

Základna pro objevování okolních pláží a zálivů, zlatokopecké minulosti a stromů kauri.

Taupo

Městečko u největšího novozélandského jezera, v blízkosti geotermálních polí a oplývající mnoha aktivitami. Vhodné k jednodenním výletům do Rotorua, do Napier v zálivu Hawkes Bay a do národního parku Tongariro.

Motueka a okolí

Základna pro výlety do národního parku Abel Tasman, do Golden Bay, do národního parku Kahurangi a do města Nelson.

Queenstown a okolí (Wanaka, Cromwell)

Známe středisko dobrodružných aktivit, základna pro výlety do Glenorchy, Arrowtown, Wanaka, případně do Fiordland (i když tento předlouhý jednodenní výlet nedoporučujeme). Jako levnější varianta se nabízí základna v městečku Cromwell (s výlety navíc do Alexandra a oblasti Central Otago).

Dunedin

Pěkné město s krásnou botanickou zahradou, skvělým muzeum, blízko na poloostrov Otago s pěknými plážemi, do Catlins, do Oamaru, do oblasti Central Otago.

Variant jak cestovat s dětmi je nespočet, ale asi hlavní je nikam nespěchat. A pak skrze pohled dětí lze objevovat mnoho věcí, které by nám při klasickém spěchu dospěláků unikly.