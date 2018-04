‚Někteří odcházejí se slzami v očích.‘ Salcburské loutkové divadlo vrací dospělým dětskou radost

Město Mozarta či jeviště světa. I s pouhými 150 tisíci obyvateli je Salcburk místem, které se může srovnávat s evropskými metropolemi. Ročně přitáhne sedm milionů turistů. Ideální destinací je Salcburk zejména pro milovníky historie, hudby a divadla, zároveň je však domovem třem univerzitám a díky tomu se pyšní i mladou tváří, v čele s nespočtem klubů, kaváren a moderních exhibicí. K tomu navíc skrývá místo, které dojme všechny generace: jedno z nejstarších loutkových divadel na světě.

Město dělí řeka Salzach – doslova na dva světy. Na levé straně se nachází historické srdce Salcburku se zakroucenými uličkami, zahradami a věžičkami. Pravá strana je rájem moderního Salcburku, kde se pouliční umění mísí s obchodním světem. Za návštěvu stojí obě části, jelikož jen dohromady dávají město, které má zároveň atmosféru poklidného, květnatého venkova, a přesto nabízí dobrodružství často spojovaná jen s pulzující ukvapeností velkoměsta.



Mozartovo město

Salcburk je nejčastěji spojován s osobou Wolfganga Amadea Mozarta. Mozart se totiž narodil v tamní Getreidegasse v roce 1756 a od té doby mu komerční průmysl vytvořil vlastní zmrzlinu, čokoládové kuličky, a dokonce i gumové kachničky, které si ze Salcburku odveze každý turista s vřelým vztahem ke kuriozitám. Celá historická čtvrť je de facto Mozartovým muzeem. Tu se narodil, tady bydlel, zde zakopl o pařez – občas téměř hrozí, že se jeho dědictví ztratí v moři suvenýrů a upomínkových plaket.

Sám Mozart neměl Salcburk zrovna v lásce. V 18. století totiž nešlo o moderní město s ukotvením v poutavé historii, ale o místo, které bylo pro jeho geniální talent možná příliš malé. Mozart se v dochovaných dopisech často svěřoval přátelům s přiznáním, že své rodné město nenávidí. Určitou roli hrál i jeho komplikovaný vztah s tehdejším princem a arcibiskupem Jeronýmem z Colloreda.



Salcburk v kostce Salcburk je čtvrtým největším městem v Rakousku. Je považován za jedno z nejlépe zachovalých historických měst v Evropě a jeho barokní architektura mu pomohla získat místo na seznamu světového dědictví UNESCO již v roce 1997.

Město bylo rodištěm asi vůbec neznámějšího hudebního skladatele na světě Wolfganga Amadea Mozarta. O status „Mozartovo město“ ovšem Salcburk soupeří s Vídní, kde se Mozart usadil ve svých pětadvaceti letech a kde také o deset let později zemřel. Krom všudypřítommých „mozartkugeln“ (Mozartovy koule, jedna z nejmilovanějších rakouských cukrovinek) však Salcburk nabízí řadu atrakcí spojených s životem geniálního skladatele, včetně možnosti navštívit dům, kde se narodil. Každé léto se Salcburk promění v jedno obrovské jeviště, a to díky festivalu prostě nazvanému Salzburg Festival. Pod širé nebe se sjíždějí hvězdy jako Anna Nětrebková, Rolando Villazón či Riccardo Muti na měsíc opery, divadla a hudby. Salcburk je dějištěm jednoho z nejproslulejších klasických muzikálů Za zvuků hudby. Jeho filmové zpracování z roku 1965 získalo 5 Oscarů včetně toho za film roku. Všechny slavné exteriérové záběry byly natočeny přímo v Salcburku. Turisty kromě historických klenotů láká i přírodní scenérie. Město nabízí řadu uchvacujících pohledů na okolní alpské vrcholy, které vytvářejí poutavý kontrast s tamní architekturou.

Jeronýma z Colloreda historie pamatuje jako Mozartova mentora, zároveň však kritika, který se nedokázal vypořádat se skladatelovou osobností. V mládí navíc Jeroným z Colloreda Mozarta podezíral z toho, že jeho talent je podvodem – jednou dokonce mladého umělce přes noc zamkl do odlehlé místnosti, aby tehdy jedenáctiletý Mozart prokázal, že za něj hudbu neskládá jeho otec Leopold.



Místa spojená s Mozartovým životem přesto stojí za návštěvu, byť jen pro kompletní salcburskou zkušenost. Skutečné klenoty města jsou schované jinde.

Divadelní poklad

Ne vždycky se dětská radost skloubí s dospělou kvalitní zábavou. V salcburském loutkovém divadle se obě strany mísí téměř dokonale – dětem učarují umělecky propracované loutky a dospělí se okouzleně vrací do let, kdy věřili na kouzla.

Za více než sto let své historie už divadlo učarovalo statisícům rodin. Roku 2016 se zapsalo na seznam památek UNESCO města Salcburk a kromě pohádek hostí i opery a balety, které divákům dokážou vehnat slzy do očí. Nazpívané jsou typicky předem a drží krok se salcburským dědictvím – populární je například tamní nastudování Mozartovy Kouzelné flétny či muzikálu Za zvuků hudby, jehož filmové zpracování bylo částečně natáčeno přímo v Salcburku.

Salcburské loutkové divadlo se ne vždy dostane na seznamy největších turistických lákadel města, ale ti, kdo je navštíví, téměř nikdy nejsou zklamaní. „Začala jsem tu pracovat před 18 lety a od té doby má láska k tomuhle místu jen roste. Poznala jsem tu nespočet báječných lidí – a když spolu pracujeme, s tou prací vzniká výjimečná intenzita,“ popsala Barbara Ortnerová, která v divadle působí již od roku 1999 jako asistentka režiséra a manažerka. „Narodila jsem se v Salcburku a to divadlo jsem samozřejmě znala. Když jsem nastupovala, neměla jsem žádná velká očekávání, ale pak jsem přišla do zákulisí a viděla všechny rekvizity, loutky, vrstvy, co po sobě zanechá staletá historie – a zamilovala jsem se. Nic už mě nemohlo zastavit,“ podotkla.

„Divadlo je u nás hodně milované a je vnímáno jako důležitý aspekt naší umělecké scény. Dodává jí barvu,“ mínila.

Divadlo, které vzniklo roku 1913, je jedním z nejlépe schovaných pokladů, které město nabízí. „Trik je v tom, sem lidi dostat a přenést je do té unikátní, magnetické atmosféry kouzel. Když k nám přijdou, většina nechce pryč a někteří odcházejí se slzami v očích,“ řekla Otnerová.

10 míst, která stojí za návštěvu Pevnost Hohensalzburg – jeden z nejrozlehlejších a nejzachovalejších středověkých hradů v Evropě. Pevnost se nachází na kopci Festungsberg a je možné k ní dojet i lanovkou.

Mozartův rodný dům – číslo devět na salcburské Getreidegasse, rodný dům Wolfganga Amadea Mozarta je jednou z nejpopulárnějších salcburských atrakcí. Součástí expozice je například i klavichord, na kterém Mozart složil Kouzelnou flétnu. Zámek Mirabell a přilehlé zahrady – neoklasicistní palác v srdci historického Salcburku je krom turistické stálice jednou z nejžádanějších lokalit pro romantické letní svatby, zejména kvůli rozlehlým zahradám, sochám a fontánám. Fanoušci snímku Za zvuků hudby navíc ocení, že volně přístupná je i oblast kolem koňské fontány, kde Maria a děti zpívají „Do-re-mi“ a jednotlivé schody používají jako hudební stupnici. Getreidegasse – táhlá ulice v jádru historického Salcburku je lákadlem nejen kvůli číslu 9. Je charakteristická maličkými obchůdky, vyřezávanými dveřmi a v létě také obrovským množstvím květin. Palác Hellbrunn – raně barokní vila velikosti paláce se nachází v jižní části města. Procházku po jejích rozlehlých zahradách zejména v letních měsících obohatí systém fontán, který měl především překvapit hosty – takže je po aktivaci mechanismu například promáčí, když si nevědomky sednou na lavičku. Přírodopisné muzeum – od dinosaurů až po lidské tělo, v salcburském přírodopisném muzeu se nabízí útočiště před historickými prohlídkami a možnost si na vlastní kůži vyzkoušet práci se složitou technologií v tamním vědeckém centru. Muzeum moderního umění – čtyřpatrové muzeum skrývá umělecká díla z 20. a 21. století. Nachází se na Mönchsbergu, jednom z pěti salcburských kopců, a samotná budova je do určité míry turistickým lákadlem, má i vlastní vodárenskou věž. DomQuartier – komplex pěti muzeí, na jejichž návštěvu postačí jeden lístek. Návštěvou DomQuartieru se podle řady průvodců vyplatí začít své salcburské dobrodružství, jelikož poskytne dobrý základ pro pochopení historie tamních panovníků a samotného města. Salcburské muzeum – muzeum umělecké a kulturní historie města. Založeno bylo už v roce 1834 a soustřeďuje se na příběhy lidí, kteří utvářeli historii Salcburku. Zoo Salcburk – jedna z nejnavštěvovanějších atrakcí jižního města a domov zhruba 1200 zvířat. Oblast, kde se zoologická zahrada nachází, byla navíc parkem pro divokou zvěř již v 15. století, což nabízí unikátní historický kontext. Seznam byl vytvořen podle oficiálních stránek města. https://www.salzburg.info/en/sights/top10

Tento článek vznikl ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.