Němci nemají moc smysl pro humor a skoro nepoužívají česnek, říká Češka

Praha/Drážďany Alena Veselá pracuje v Dráždanech jako lékařka na anesteziologo-resuscitačním oddělení. Do Německa se přestěhovala ihned po dokončení studia. „Jen tak vyrazit po práci s kolegy na kávu či pivo nepřipadá vůbec v úvahu. Setkání se musí plánovat velmi dlouho dopředu a nejlépe i s rezervací stolu, aby se předešlo zbytečnému mrhání časem,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Přestěhovala jsem se do Německa hned po ukončení studia medicíny a opustila tak všechny blízké a známé. První dny po příjezdu byly opravdu těžké. Pochybovala jsem o tom, jestli odejít a pracovat v cizí zemi bylo vůbec správné rozhodnutí. Nástup do první práce je už sám o sobě stresující, a když k tomu při zaučování a vysvětlování důležitých věcí rozumíte jen část (nemluvě o tom, že v operačním traktu nosí všichni ústenky!), je to o nervy. Vzpomínám si ale na vlídnost a porozumění mých německých kolegů i nadřízených.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Němci jsou velmi přesní, disciplinovaní, ne tolik otevření novým lidem a trochu postrádají smysl pro humor. Především náš český sarkasmus a spontánnost, dělat si věci po svém, mi chybí v Německu doteď. Jen tak vyrazit po práci s kolegy na kávu či pivo nepřipadá vůbec v úvahu. Setkání se musí plánovat velmi dlouho dopředu a nejlépe i s rezervací stolu, aby se předešlo zbytečnému mrhání časem. Ohledně českých zvyků - zajímavé jsou Velikonoce. Když jsem se v práci snažila vysvětlit, že kluci u nás děvčata vyšupou pomlázkou, a ony jim za to dají malovaná vejce. Logiku a smysl tohoto českého zvyku zatím žádný Němec nepochopil.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Nejprve jsem odešla do Německa s tím, že se za rok či dva opět vrátím. Přátelé mi říkali, že si zvyknu na německou životní úroveň a už se mi nebude chtít zpět. Jsem v Německu necelé tři roky a musím říct, že se mi tu žije dobře. Nic už ale raději neplánuji. Momentálně jsme si s přítelem pronajali hezký byt blízko Labe a tak tu asi ještě nějakou dobu zůstanu.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí?

Já českou kuchyni příliš nevyhledávám. Navíc německá kuchyně je té české celkem podobná. Ráda zkouším spíše mezinárodní pokrmy. Je ovšem fakt, že jednou za půl roku dostanu chuť třeba na vepřo, knedlo, zelo nebo se mi zasteskne po vynikajícím guláši s čerstvou cibulí a českým chlebem, který dělával můj táta. Příteli jsem jednou uvařila naši poctivou česnečku (Němci obecně nemají rádi česnek a ani ho moc při vaření nepoužívají). Přítel na mě koukal a povídá: „Knoblauchsuppe? Das gibt’s?/ Česnečka? To existuje?“ Pak ale slupnul celý talíř a chtěl ještě přidat!

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Ve většině případů to nemusím ani říkat. Němci český přízvuk rychle poznají. Připadá jim roztomilý a milý. Ovšem jako lékařka nechcete slyšet, že zníte jako Mánička ze Spejbla a Hurvínka. Reakce na to, že jsem z Čech, je ale vždy pozitivní. Často mi pacienti vyprávějí, kde všude byli v Čechách na dovolené, jak milují naši krajinu, kuchyni, pivo a vstřícnost. No a samozřejmě se nezapomenou zmínit o božském Kájovi. Některé sestřičky u nás v nemocnici se dokonce učí česky a už při příchodu do práce mě zdraví: „Dobré ráno, Alena, jak se máš?“ To potěší.

Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě".

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Jak už jsem se zmínila, Němci jsou velmi disciplinovaný národ. Od toho se odráží i jejich politika. Mají jasné zákony, které nejen znají, ale i dodržují. Pro mě bylo asi největším překvapením, když mi přítel řekl, že si půjdeme půjčit film na nedělní večer do videopůjčovny. V Německu je stahování filmů a seriálů naprosté tabu. To se týká ale i sledování videí online. Když jsem v roce 2015 přišla do Drážďan, byl to akorát začátek velké vlny přistěhovalců a s ní i spojené protesty. Například každé pondělí, opakuji opravdu každé, se sejdou v centru Drážďan příznivci Pegidy (zkratka z německého Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, v překladu Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu), což je německá občanská iniciativa s počátkem právě v Drážďanech, která od října 2014 organizuje demonstrace. Demonstruje se i proti Pegidě. Lidé se tu de facto rozdělili na dva tábory, což může připomínat situaci v Čechách v době voleb. Politická situace v Německu je možná lepší a organizovanější než v Čechách, ovšem němečtí občané jsou s politickými stranami a jejich vedením stejně nespokojení, jako u nás.