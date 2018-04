Nemít v 26 letech žádné děti? Kreolské ženy jich mají už pět, říká Češka

Veronika Holubová se na ostrov Réunion přestěhovala na dva měsíce kvůli práci. „Většina místních lidí nemá ponětí, kde Česká republika leží, ba že vůbec existuje. Když jim vysvětlím, že sousedíme s Německem, tak už se zorientují. Častokrát jsem také slyšela, že jsem z Československa. Nejvíce mě rozesmálo, když se mě někdo zeptal, v jakém moři leží ostrov Česko,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Během prvních dnů jsem se snažila zorientovat v tom, jaká je vlastně struktura místních obyvatel. Obyvatelům Réunionu se říká Kreolové, jejich kultura je však velice pestrá a neváže se k jedinému náboženství. Kreolové mohou vypadat nejčastěji jako mulati, ale také jako černoši, Indové, Asiaté, Arabové atd. Všichni mluví společným oficiálním jazykem, což je francouzština, ale také kreolsky – to je jejich mateřský jazyk. Kreolové vyznávají různá náboženství a v každém městě najdete křesťanský kostel, mešitu, hinduistický chrám i čínskou pagodu! Ostrov Réunion je místem, kde se střetávají různá náboženství a kultura je zde opravdu pestrobarevná. Úžasné na tom je, že lidé zde žijí v klidu a v míru. Místní mají za to, že vyznávání náboženství je ryze soukromou záležitostí a díky tomu zde nevnikají žádné nepokoje.



Veronika Holubová Veronika Holubová (26) žije v Pardubickém kraji v Železných horách. Pracuje ve státní správě a současně si dokončuje magisterské vzdělání na Univerzitě Karlově v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Cestování je jedna z jejích velkých životních vášní. Má ráda přírodu, vysokohorskou turistiku, vaření, objevování nových kultur a učení se cizím jazykům. Na francouzském zámořském departmentu - ostrově Réunion, který leží v souostroví Maskarény, 952 km východně od Madagaskaru je na dvouměsíční pracovní stáži. Pracuje zde na konzulátu ostrova Mayotte (jiného francouzského zámořského departmentu), který měla možnost objevit před čtyřmi lety.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazili? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Na Réunionu je poměrně nezvyklé nemít ve 26 letech žádného potomka. Ženy v mém věku obvykle mívají pět až šest dětí! Velká rodina je zde prioritou číslo jedna. Místní obyvatelé nás Evropany v mnoha směrech nechápou. Tady na ostrově se nikdo nehoní za kariérou, za úspěchy a za penězi. Lidé prostě žijí a vychutnávají si společně strávené chvíle s rodinou a s přáteli.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Rozhodně ano. Objevování nových zemí a kultur je sice velice obohacující zkušenost a i přes to, že v Česku nacházím mnohé limity, tak je Česká republika můj domov a vždy se sem ze svých cest moc ráda vracím.



Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Kupodivu mi tu česká jídla vůbec nechybí. Réunion je bohatý na množství exotického ovoce a zatím jsem nepřestala objevovat jeho nové chutě. Místní tradiční kreolská kuchyně je ovlivněna Indií a jídla jsou dochucována indickým kořením, nejčastěji používaná jsou kari nebo masala. Tradiční kreolské jídlo je tedy směs zeleniny a kuřecího masa s indickým kořením, podávané s rýží a s čočkou dohromady. Úžasné jsou také kreolské zákusky – buchty pečené ze směsi strouhaného manioku nebo z batátů. Místní tradiční nápoj je samozřejmě rum z cukrově třtiny, která se na ostrově ve velkém pěstuje. Kreolové rum vylepšují tím, že do lahve přidají kousky exotického ovoce (například ananas, liči, mango), kousky skořice a vanilkový lusk a nechají to několik měsíců louhovat. Rum díky tomu získá nasládlou chuť a tento ovocný punč se pak nejčastěji podává s ananasovým nebo s kokosovým džusem a s ledem. Také stále žasnu nad tím, jaká je na Réunionu, v porovnání s Českem, dobrá dostupnost kvalitních surovin. Mnoho potravin je sem dovážených z Francie a v jejich složení většinou nenajdete přidaná dochucovadla apod. Proto nemám potřebu zde vařit česká jídla a k přípravě pokrmů využívám místní dobroty. Mé oblíbené přílohy k masu jsou například smažené zelené banány nebo chlebovník.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

