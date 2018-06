Nikdy neusínající New York objevuje siestu

Aby obyvatelé New Yorku znovu nabili baterie ve městě, které nikdy nespí, již dávno ve velkém množství konzumují kávu nebo zdravé zeleninové koktejly. Dnes však objevují rovněž přednosti odpolední siesty, píše agentura AFP.

Mají již k dispozici četné kurzy jógy nebo meditace. Aby překonali únavu vyvolanou ultrakonkurenčním profesionálním prostředím a náročnou dopravou z domova do zaměstnání a zpět, podlehli někteří z nich módě matcha čaje nebo pití kavy, antistresového nápoje z pepřovníku opojného.



Nyní se však v New Yorku i v dalších amerických velkoměstech objevují místnosti určené pro siestu. K největším zařízením patří Nap York, které se otevřelo letos v únoru v třípodlažní budově nedaleko Times Square. Za 12 dolarů (asi 260 Kč) si tu můžete pronajmout malou dřevěnou kabinu, a to kdykoli ve dne i v noci.

Úspěch na sebe nedal čekat: Nap York má nyní místo sedmi 22 kabin a na střeše budovy bude brzy k dispozici šest visutých lůžek, které si lze pronajmout za 15 dolarů (330 Kč) na půl hodiny.

„V New Yorku je velmi těžké najít klid a ticho. Chceme pomáhat vyčerpaným Newyorčanům,“ říká ředitelka marketingu u Nap York Stacy Veloricová.

Podle Centra pro prevenci chorob spí třetina Američanů nedostatečně. To má dopad na náladu a soustředění, snižuje to produktivitu a vede k absencím. Podle studie Rand Corporation z roku 2016 to americkou ekonomiku ročně stojí až 411 miliard dolarů (přes devět bilionů Kč).

Osmadvacetiletá Laura Liová si každý týden dopřává siestu v luxusním centru YeloSpa, které už 11 let nabízí kabinky určené k odpočinku.

Paní Liová vstupuje do šestistěnné kabinky koupající se ve fialovém osvětlení a jako kosmonautka uléhá na nakloněnou matraci. Nohy má ve vzduchu, aby se jí zklidnil srdeční rytmus a aby snadněji usnula.

Za 35 minut ji probudí umělé svítání, vysvětluje Maya Daskalová, šéfka YeloSpa na Páté avenue poblíže slavné Trump Tower. Tento osvěžující spánek stojí jeden dolar (22 Kč) za jednu minutu a trvá od 20 do 40 minut.

„Přicházím v těch dnech, kdy mám hodně práce, abych pak odpoledne měla více energie. Nepiju kávu, takže když jsem unavená, nezbývá mi nic jiného, než si trochu zdřímnout,“ říká paní Liová. „Mnozí v tom vidí ztrátu času a peněz, ale mně to za to stojí, cítím se pak lépe,“ dodává.

Maya Daskalová soudí, že se společnost mění. „Je jistě mnohem lepší dát se do pořádku pro zbytek dne, než se pak v kanceláři zhroutit,“ říká.

První kabiny se objevily v Empire State Building

Kdo si tuto siestu dopřává? Jsou to ti, kdo mají dlouhou pracovní dobu, těhotné ženy, rodiče dětí, kteří v noci nezamhouřili oka, i ti, kdo celou noc flámovali.

Christopher Lindholst, který sám trpěl chronickým nedostatkem spánku, založil v roce 2004 společnost MetroNaps, která vyrábí „energetické kabiny“, v nichž se člověk může odříznout od světa a zdřímnout si.

První takové kabiny byly instalovány v Empire State Building, ale pak byly odstraněny kvůli posílení bezpečnostních opatření v tomto slavném mrakodrapu.

Společnost prodává své kabiny podnikům, vysokým školám, nemocnicím i letištím. „Během 15 let se postoj lidí zcela změnil, uvědomili si význam spánku a jeho blahodárných účinků,“ říká Lindholst. Než se však překonají předsudky o siestě, často spojované s leností, bude to trvat celou jednu generaci, dodává.

Jedna z jeho kabinek dnes trůní v newyorské kanceláři nové společnosti Thrive Global Arianny Huffingtonové, která poskytuje služby zaměřené na lepší životní styl a prevenci syndromu vyhoření. Slavná spoluzakladatelka Huffington Post ve své úspěšné knize Revoluce spánku z roku 2016 zdůraznila nezbytnost skoncovat s iluzí, že se člověk musí vyčerpat, aby mohl uspět.