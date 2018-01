NOMÁDI: Cestování dodávkou po USA je o buřtech i vířivce

Potkali jsme se v hospodě a tři měsíce na to nasedli do letadla směrem na východní pobřeží USA. Já měla naplánovaný ultimátní roadtrip a on na rozdíl ode mě uměl řídit. Rok 2017 jsme se rozhodli zasvětit dobrodružství a plnění svých snů. Pro cestování po amerických horách, plážích a v menší míře i městech jsme zvolili aktuálně narůstající trend – přestavit dodávku na obytný vůz. Američtí dobrodruzi a surfaři už dlouhá léta šperkují všechny typy vozidel, aby v nich mohli čas od času či „full-time“ přespávat. My jsme nastudovali hromadu videí na YouTube, rozbili prasátka, sbalili výbavu na čtvero ročních období a otestovali tzv. van-life na vlastní kůži. Naším plánem bylo projet Spojené státy křížem krážem od východu na západ, užít si Skalisté hory, milované Colorado a využít svobodu obytného auta – zastavit tam, kde se nám líbí a plány vytvářet podle aktuální situace.

V třeskutých mrazech New Hampshiru jsme narazili na jedinou dodávku k prodeji a po dlouhých úředních bojích ji koupili a zaregistrovali. Koupit auto v USA je možné, ale v různých státech více či méně složité. Naše zkušenosti a výhru nad úřednicemi si můžete přečíst v článku Jak koupit auto v USA. Během přesunů směrem do tepla Floridy jsme ze špinavé umaštěné dodávky vytvořili zateplené a dřevem obložené království. Auto jsme považovali za obyvatelné od postavení postele, pod níž se vešly naše věci i nakoupená kempovací výbava. Po několika měsících bylo pro nás naše dílo povýšeno na absolutní luxus díky vestavění poliček a vychytání osvětlení.

Voda? Umyvadlo? Topení? Větrák? Solár? Záchod? Tak na ty v naší dodávce nenarazíte! Díky životu nadivoko jsme si rychle uvědomili hodnotu komfortu obyčejného života doma. Komplikovaná hygiena, noční vyšilování kvůli záchodu, sníh v netěsnícím autě či nevyhnatelný hmyz jsou nakonec zdrojem zážitků a příběhů, kterým se rádi zasmějeme, obzvlášť v teple domova.

Většinu času naší výpravy jsme si užívali sledování západů slunce, horská jezera, čerstvý vzduch odlehlých míst, parkování s výhledem na oceán a večerní táboráky. Navíc jsme se starali o různé rodinné domy a vily díky housesittingu! Oč se jedná? Zaregistrovali jsme se na portál nabízející domy k hlídání a za oplátku azylu pohlídali majitelům jejich mazlíčky.

Právě díky výbavě garáží těchto domů jsme z vyřazené dodávky autoservisu postupně vyrobili náš funkční „camper van“. Punkový van-life o ovesných kaších a písku v posteli byl v našem případě doplněn o luxusní život v nádherných horských vilách. Hlídání domů nás obohatilo získáním nových přátel, vyzkoušením lokálního života a mezi naše nejoblíbenější části patřily plné ledničky jídla ke snězení, nekonečné sprchy, muchlování psů a koček a především sledování Netflixu!

Hlídali jsme psa před horskými pumami, báli se grizzlyho, uskakovali před hady či aligátory. Vyšlápli hory a kopce, zažili zatmění slunce po colorádském stylu – během raftování na divoké řece, nebo sbírali žraločí zuby i poslouchali velrybí písně. Vyrazili jsme jako dva cizí lidé s podobnou „chutí vypadnout“, obývali miniaturní prostor pár metrů čtverečních, nezabili se navzájem a nakonec si i vše užili a splnili si výjimečná přání. K tomu všemu prozkoumali různorodé krásy amerických států od Floridy, přes vysokohorský střed, mrazivou Aljašku i uvolněnou Californii.

O tom, jak probíhá denní rutina během cestování dodávkou, na kterých místech jsme téměř ztroskotali či spadli do propasti, jak se zapojit do hlídání domů či jak dobrý nápad je pořídit si štěně během cest se můžete dozvědět na našem blogu AndyJede. Hromadu fotek, videa z přestavby či housesittingu 5ti psů v milionářské vile naleznete na našich stránkách www.facebook.com/andyjede.

Ze všeho nejraději potkáme dobrodruhy, snílky, cestovatele či milovníky ujetých nápadů osobně na našich přednáškách v Brně – 10. ledna v Knihovně Jiřího Mahena a 22. ledna v Café Práh.