NOMÁDI: Expedice dolů a doleva. Na Balkán s veteránem

Začalo to přesně 2. května. Vlastně tenhle příběh začal už o něco dříve, kdy jsem se (Jiřina) kolem sebe začal rozhlížet po něčem. Nevěděl jsem přesně po čem, ale říkal jsem si, že bych si mohl něco koupit.

No a jelikož jsem vystudovanej blá blá a taky proto, že mám rád blá blá jsem zakotvil u veteránů. No a když zakotvíš u veteránů a jsi klasik (jsem klasik?), tak nemůžeš sáhnout po ničem jiném než po „Piánu”! Jo. Piáno se říká tomuhle Mercedesu. Celý označení je MERCEDES-BENZ W123 200D.



Je z roku 1983, takže už něco pamatuje, ale o těhle modelech se říká, že jsou nesmrtelný. Někdo zmiňuje dokonce i přesně tuhle motorizaci. Atmosferický naftový dvoulitrový čtyřválec. Fíha, to je odborný jako blázen! A chlazený kapalinou. Tečka. Sice vůbec nejede, ale je to držák. Ix doložitelných případů najelo i 1 000 000 km. To je šílený, dneska to neujede ani octávka. Jedná se o sériové auto, které prošlo několika úpravami, o kterých si myslíme, že jsou dobré na takovou cestu. Měnič napětí, zahrádka s rezervními koly, kanystr na 20l nafty a hlavně palubní rádio na balkánskó hudbó! To abychom zapadli. Zapadli mezi místní, ne do bláta. A proč vlastně “Piáno”? Sleduj fotky a pokud to ještě nevíš, určitě tě to napadne.

Fajn, ale tenhle článek není jenom tak o kusu vytvarovanýho plechu s olejovou náplní někde uvnitř. Před x lety jsem v Praze poznal kámoše Dandu - už ho pravděpodobně taky znáte. No a spolu jsme za tu dobu, co se známe, podnikli nejedno dobrodružství. Před dvěma lety jsme si koupili jednosměrnou letenku na Kanáry, v metrovým sněhu jsme vylezli pod Orlí hnízdo do výšky naší nejvyšší hory a dolů to sjeli po zádech skrz lavinový svah. A taky spoustu piv jsme vypili, to je adroš. Ten třetí pesendžr je Prokop The Lawyer z Pardubic. V jeho městě platí za kavárenský eso a můžeš ho potkat v jeho kavárně Bílej kocour. Kdysi měl, stejně jako já, slabost pro Mercedesy, takže se okamžitě zamiloval do tohohle plánu. No a když slyšel, že se jede na Balkán, tak zavrávoral a podepsal přihlášku.

Zkrátka a bobře! Právě s tímhle autem teď taky chceme zažít nějaký dobrodružství (vlastně proto jsem ho koupil). Nu a tak tedy jsme naplánovali expedici. Expedici, kdy si vyzkoušíme jaký to je se tímhle autem prohánět po dálnici, odbočit na polní cesty, vyjet na návsi balkánské vesnice, zastavit a přespat v lese, ulovit rybu, ujet stádu bejků, opít domorodce, vykoupat se v moři, vyměnit kolo, svařit výfuk nebo víno anebo třeba vyjet do výšky 3500 m.n.m. Všechno tohle chceme zahrnout do EXPEDICE DOLŮ A DOLEVA.

Expedici plánujeme na druhou polovinu dubna a skoro celý květen. Zatím nejsme takoví šílenci jako Žigulíci z Čestic (no hlavně na to nemáme prachy, žejo), abychom jeli kolem celýho světa, ale jako testovací jízdu pro náš povoz jsme vybrali o něco kratší zájezd. V podstatě tam je pár takových milníků, které bychom rádi zdolali. První je asi vyjet z garáže. Pak vyrazíme přes Rakousko na jih, do zemí bývalé Jugošky - na Balkán. Počínaje Slovinskem, Plitvickými jezery v Chorvatsku, bosenskými pyramidami, Sarajevem, pak Srbskem, Kosovem, po hranicích do makedonských národních parků a k jezeru Ohrid, do řeckých Athén, k Egejskému moři, do Istanbulu v Turecku, podél Černého moře do Gruzie a dál ke kostelům v Arménii, z Gruzie zpět lodí přes Černé moře do bulharského Burgasu, pak se přesuneme do rumunských hor a k maďarské metropoli Budapešť. Pak už jen plnej na Bratislavu a zpátky k nám.

Celkem skromný ha? Taky by se to dalo popsat jakože objedeme Černé moře, ale my ho vlastně neobjedeme. Anebo by se to mohlo jmenovat...

Sledujte naší “Expedici dolů a doleva” a my Vás budeme průběžně informovat o všem, co s ní souvisí. Plánování, testy, výrobu, pivo, tankování a ták no...

Stay tuned!

