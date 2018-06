NOMÁDI: Fotosoutěž: Kam až doputuje nálepka? Soutěžte o outdoorový telefon či spacák

Hlavní cestovatelská je v plném proudu. Server Lidovky.cz je partnerem soutěže projektu WildCamping Tips. Pošlete fotku nálepky z nějakého exotického místa a můžete soutěžit. Nejlepší snímky zveřejníme právě na Lidovkách.cz. Na otázky odpovídal cestovatel a fotograf Tomáš Mähring.

Co je projekt WildCamping TIPs?

Je to komunitně tvořený projekt s tipy na spací místa dostupná jak autem, tak pouze pěšky nebo třeba pouze po vodě pro cestovatele a batůžkáře po celém světě. Věděli jste například, že přímo nad Hong Kongem se dá bivakovat s parádním nočním výhledem na celé město? Inspirace, to je to, co cestovatelé na mapě na našem webu hledají nejčastěji. Od letoška se nově snažíme také vytvořit celosvětovou databázi volně přístupných horkých pramenů. Máte rádi přírodu, umíte se k ní chovat a respektovat jí a nepotřebujete na cestách denně zázemí kempu či hotelu? Pak jste náš člověk!

Jak získat nálepky a další info o soutěži najdete na www.wildcamping.tips/soutez



Jak soutěžit?

Vše podstatné je vlastně řečeno již v názvu soutěže „vyfoť Wild Camping TIPs nálepku na cestách a vyhraj”. Soutěžní příspěvky se sdílí buď přes Facebook nebo přes Instagram a je možné posílat fotky i opakovaně, ale nesmí být ze stejného místa. Čím více soutěžních příspěvků pošlete, tím víckrát bude Vaše jméno v “losovacím klobouku”, nesmíte však posílat častěji, než jednou týdně. O výhercích na konci listopadu rozhodne losování, nikoli množství zaslaných fotek.

O co se soutěží?

V cenách pro šťastné výherce je například nadupaný outdoorový telefon, odolný fotoaparát, speciální spacák a spousta dalších cen. Navíc každý výherce získá teplé zimní merino ponožky. Nejzajímavější místa a fotografie, kde s vámi nálepka cestovala, navíc zveřejníme ve speciální fotogalerii zde na serveru Lidovky.cz.