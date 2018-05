NOMÁDI: Francouzka s Tatrou z Dakaru. Po letech oprav vyrazí do Jižní Ameriky

PRAHA „Dobrodružství začíná tam, kde už nevíme, kam jdeme.“ To je motto šestadvacetileté Laetitie, která se rozhodla, že podnikne cestu kolem světa v „červeném monstru“ Tatře 6x6, kamionu, který závodil Paříž-Dakaru pro tým Toyota.

Sama jen s kamarádem provedla výměnu návěsu, změny v interiéru a dokončuje práce na řidičské kabině. V Tatře plánuje strávit dva roky v Jižní Americe.



Lidovky.cz: Jaká je historie vaší Tatry?

Kamion pochází z roku 1987. Zakoupila ho Toyota Francce ve stejném roce a předělala jej na závodní kamion na Dakar. Bohužel nemám žádné informace o tom, jak si na Dakaru vedl, kolik jel etap, ani zda v nějaké z nich zvítězil.

Jde o Tatru 815 p17 modifikovaný dvanáctiválec se dvěma turbokompresory, objemem motoru 19 litrů a pět set koní. Podle mých informací zůstal kamion u týmu Toyota France až do roku 2004 a poté byl prodán jinému závodnímu týmu. Tyto informace jsem vyčetla pouze z dokumentů, které jsem k Tatře dostala, ale jsou v nich zjevně chyby.

Lidovky.cz: Jak jste se k Tatře přišla?

Na kamion jsem narazila na ve Francii populární stránce leboncoin.fr, kde lidé přeprodávají zboží. Byla tam k prodeji po několik měsíců. Mnoho lidí se o ni sice zajímalo, ale nikdo neměl prý zájem ji koupit. A tak jsem to udělala já.

Lidovky.cz: Proč jste koupila zrovna Tatru?

Popravdě jsem přímo Tatru nehledala. Chtěla jsem kamion do terénu, abych mohla podniknout cestu kolem světa. Zajímalo mě více značek, ale primárně jsem hledala ty francouzské – Renault TRM, Man kat. Ale měla jsem i slabost pro východní kamiony, jelikož mají ve Francii skvělou reputaci.

Když jsem viděla ten inzerát začala jsem se daleko více zajímat o Tatru. Ve Francii symbolizuje spolehlivost, protože je velmi známá díky výsledkům ze závodů Paříž-Dakar, svých výkonům a robustnosti. Nečekala jsem příliš dlouho a po pár měsících si ji koupila.

Lidovky.cz: Jaké změny jste na svém Červeném monstru provedla?

Když jsem kamion dostala do rukou, byla na něm technická korba. Rychle jsem našla dalšího majitele Tatry, který nebydlí daleko ode mě a společně jsme provedli výměnu šasí. On si vzal mou karosérii a já jeho falešný sklápěcí podvozek. Výhodou bylo, že jeho šasí bylo mírně delší něž mé a já ho tak mohla využít k rozšíření.

Následně jsem našla chladící korbu, kterou jsem zafixovala na na falešné šasí a kus z ní uřízla do zkosené hrany. To trvalo značně dlouho, jelikož jsme všechny práce dělali jen s mým kamarádem ve dvou. Ani jeden z nás to nestudoval a nikdy nedělal, takže jsme museli každý krok velice dlouho studovat, abychom se nespletli.

Seřezávání chladící nástavby.

Když jsme dokončili vnější práce, mohli jsme začít na předělávání interiéru. Teď mě čeká už jen předělání řidičské kabiny.

Hledáme nomády nového věku! Máte podobné zážitky, cestujete podobně zajímavým vozem a máte pěkné fotky? Napište nám na internet@lidovky.cz. Do předmětu napište Nomádi.

Lidovky.cz: Co plánujete až dokončíte opravy?

Vzhledem k tomu, že právě jsou už téměř dokončené, chystám se na testování v terénu, které začnu během několik týdnů. Během léta bych chtěla dokončit všechny práce, dodělat detaily kabiny a udělat velkou mechanickou prohlídku před odjezdem na cestu kolem světa v listopadu.

Lidovky.cz: Kudy plánujete jet?

S kamionem vyrazíme do Anvers, kde se nalodíme a pojedeme do uruguayského Montevidea, což zabere přibližně měsíc. Mám v plánu zůstat dva roky v Jižní Americe, rok ve Střední Americe a následně rok v Severní Americe. Ale může se vyskytnout tisíce změn a proto jsem ani ještě neorganizovala návrat kamionu zpět domů. Každopádně bych se v dlouhodobém měřítku s kamionem chtěla podívat do Afriky i Asie.