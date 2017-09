NOMÁDI: Írán má špatnou pověst nezaslouženě. Svou výjimečností nám vyrazil dech

S jídlem roste chuť. Tak by se dal popsat cestovatelský příběh dvojice, která si říká Po vlastní ose. Začínali s vozem, kterému pravověrní off-roadisté poněkud hanlivě říkají „břichoplaz“. Teď cestují Toyotou Land Cruiser a propracovávají se Střední Asií.

Svět je plný úžasných míst a když člověk objeví, že i on sám má možnost vidět všechna ta krásná místa, o kterých jen slýchal, na vlasní oči, nic už ho nezastaví. Začínali jsme s cestami po Evropě a postupně jezdili dál a dál.



S VW Passatem jsme se podívali za severní polární kruh na Nordkapp, pod bájnou horu Ararat na samém východě Turecka, k vysychajícímu Aralskému jezeru a cestou na Pamír u něj dvakrát prorazili olejovou vanu. Našetřili jsme nějaké peníze a koupili si Toyotu Land Cruiser. Chtěli jsme se totiž dostat i do hůře přístupných míst v horách a v pouštích. S Toyotou jsme dojeli na Saharu a překročili obratník Raka.



Nejvíce nás to táhlo ale stejně do Asie a navíc jsme zjistili, že naše výpravy na 3-4 týdny nám nestačí. Snili jsme o velké cestě a nebylo už na co čekat. Dali jsme výpovědi v práci a právě jsme už čtvrtý měsíc na cestě. Máme za sebou asi 30 tisíc kilometrů. Přes Balkán a Turecko jsme se dostali na Kavkaz. V Gruzii a Ázerbájdžánu jsme objevovali kouzlo zapadlých kavkazských vesnic, přes Arménii jsme přejeli do Náhorního Karabachu, kde jsme kromě neuvěřitelné pohostinnosti místních narazili také na zapovězené oblasti se zničenými ázerbájdžánskými vesnicemi, a díky tomu se dostali do křížku se zdejšími vojáky a policií. Naopak velmi příjemná setkání s místními lidmi nás čekala v Íránu, v obrovské zemi se špatnou pověstí, která naprosto neodpovídá realitě.



Kromě úžasných lidí nás příjemně překvapila i různorodost země. Ostrovy Qeshm a Hormoz na samém jihu jsou z velké části vyhlášeny GEO rezervací UNESCO. Ukrývají solné jeskyně, mangrovové lesy, skály různých tvarů a barev a také opuštěné pláže, kam připlouvají karety pravé klást vajíčka. Ve zbytku Íránu pak lze obdivovat nekonečné pouště, solná jezera, hory pokryté zelenou džunglí, kaňony s desítkami vodopádů a azurově modrými jezírky. A je toho mnohem více. Všude jakoby dýchala bohatá historie země a kulturní památky nám svojí výjimečností doslova vyrazily dech. Tak bohatě zdobené mešity a třpytící se zrcadlové svatyně jsme ještě nikdy neviděli.

Z Íránu jsme se potřebovali dostat do Střední Asie. Získali jsme čtyřdenní transitní vízum do Turkmenistánu, země, která ztělesňuje veškerou absurditu, co si jen člověk umí představit. Hlavní město ze zlata a mramoru, pětihodinová byrokracie na hranicích včetně řady nesmyslných poplatků (např. kompenzace za levné palivo), policejní kontroly a nezapomenutelná noc u hořícího kráteru Darvaza, tak nějak vypadal náš přejezd téhle podivné země ve Střední Asii. V Uzbekistánu jsme navázali na trasu Hedvábné stezky, která nás očarované kouzlem dávných časů zavedla až do Tádžikistánu, do závratných výšek pohoří Pamír, na samotnou střechu světa, jak se těmto horám přezdívá.



Právě se nacházíme v Kyrgyzstánu, zemi pastevců, a směřujeme dál na východ.