NOMÁDI: Jižní Amerikou po stopách Čechů

Jeden mladý pár, jedna motorka, jeden kontinent, dvacet-šest tisíc kilometrů, rozhovory s krajany, místní Jawa kluby, tři nehody a spousta dobrodružství. To vše se starou Jawou 350 a papírovými mapami.

Jak to vše začalo?

Dalo by se to shrnout asi jedinou větou. Měli jsme sen. Sen o cestě za hranice našich možností, zkušeností a možná i představ. V garáži se nám „válela“ Jawa 350/640 z roku 1997, se kterou jsme do té doby brázdili pouze české silnice a stav našich bankovních účtů byl dosti žalostný. Ideální podmínky pro start velké cesty. Mnohokrát jsme se s Týnou, která ještě dva roky zpátky nesnášela motorky a nikdy pořádně nekempovala, bavili o tom, jaké by to bylo někam daleko odjet.

Čas plynul, až jednou padla podstatná otázka: „Tak někam pojedeme?“ Od té chvíle už šlo vše snadno. Jižní Ameriku jsme si vybrali z důvodu krásné přírody, dostatečné vzdálenosti od našich domovů a naše představa o tomto kontinentu byla dosti dobrodružná. Stačilo sbalit pár triček, Doris (Jawa 350/640) poslat lodí na před a v říjnu 2016 odletět do Buenos Aires.



Chce to hlavně klid

Uspěchaný život z České republiky? Na ten jsme museli rychle zapomenout. Maňána mají snad místní úřady vytetované na čele. O vydání motorky jsme se s nimi hádali více než je zdrávo. Stejný scénář se opakoval i při odeslání zpět do Evropy. Po jejím vydání se do ní pustil Adrian, místní guru na motocykly Jawa. Nechtěl nás pustit do světa, dokud ji sám nezkontroluje. O týden později jsme zvládli dvě nehody v jeden den. Uprostřed pampy v oblasti Chaco nás pro změnu chtěla zatknout místní policie. A stoupání do výšek nad 4 000m n. m. nejde s Jawou také jinak než klidným tempem. Stejně tomu je i při jízdě proti neutichajícímu větru v Patagonii.

České stopy kam se podíváš

Cílem naší cesty nebylo jen projet Argentinu, Bolívii, Chile a Peru, ale chtěli jsme poznat krajany, kteří zde žijí. Výsledkem je několik video rozhovorů s Čechy, kteří se do Jižní Ameriky přestěhovali. Mimo to nám cesta nachystala setkání i s největším Jawa klubem v Americe – Aguilas Legendarias, který po nás dokonce pojmenoval sochu na náměstí El Paso, Cochabamba. V Chile jsme pro změnu objevili uprostřed pouště v ledkovém dole Humberstone plakát ve slovenštině. Jako třešnička na dortu byly tři rozhovory do televize v Argentině a Bolívii., přestože jsme španělsky skoro neuměli.

Poloostrov Valdes

Nemít plán, taky plán Možná právě díky absenci jakéhokoli detailního plánu jsme zažili dobrodružství o kterém se nám ani nesnilo. Poznali jsme mnoho zajímavých lidí, navázali nespočet přátelství a ani porucha motoru na naší Doris nám nezkazila radost z cesty. Naopak. Donutila nás zpomalit a více vnímat tu příjemnou jihoamerickou atmosféru. Vše máme poctivě zaznamenáno v našem deníku, který se již brzy chystáme vytisknout pro širokou veřejnost.