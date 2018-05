Nomádi míří do Rajeckých Teplic. Festival Overland připravil přednášky i workshopy

Můžete cestovat s cestovkou „obalení“ komfortem a servisem. Nebo můžete „osedlat“ prakticky jakýkoliv dopravní prostředek a bez ohledu na pohodlí vyrazit po vlastní ose objevovat svět. Pro ty, kteří se kloní k druhé variantě se o víkendu v kempu Slnečné skaly u Rajeckých Teplic na Slovensku uskuteční festival Overland. Co přinese? Na otázky Lidovek.cz odpověděli pořadatelé z expedičního týmu Bronco namiesto hotela.

Lidovky.cz: Festival autonomádů Overland se dožívá 3. narozenin. Čím bude tento ročník výjimečný?

Už v pátek 25. 5. 2018 vypukne třetí ročník festivalu pro všechny, kteří rádi poznávají svět na kolech. Přestože se každý rok snažíme přinášet něco nového, nezapomínáme ani na hlavní myšlenku festivalu - vytvářet společnou cestovatelskou rodinu a poznávat se mezi sebou. I tento rok jsme za tímto účelem připravili řadu aktivit, například dopolední rozhovory s účastníky, soutěž nebo infokarty o jednotlivých posádkách. Festival zahájíme pěti skvělými cestovatelskými prezentacemi. V sobotní program je nabitý užitečnými workshopy a zábavnými soutěžemi. A večer se mohou těšit na další prezentace cestovatelů o jejich expedicích. Novinkou bude doprovodná akce pro děti - Dětská expedice. Děti dostanou svůj vlastní cestovní pas a jejich úkolem bude projít všemi kontinenty a získat razítka od celníků. Razítko dostane každé dítě po splnění úkolů.

Kromě tohoto všeho rozjíždíme letos novou aktivitu pod slovenským názvem, který se těžko překládá do češtiny: „Aký požič, taký vráť!“ Bude to taková overlandová knihovna. Přímo na festivalu bude možné půjčit si bedekry, či mapy, které věnují jiní účastníci nebo partneři festivalu. Nechci všechny novinky prozrazovat, doražte a pobavte se.

Lidovky.cz jedou na Overland Server Lidovky.cz, který dlouhodobě sleduje české a slovenské expedice v rubrice Nomádi, bude mapovat dění na 3. ročníku festivalu Overland. Sledujte facebook a twitter Lidovek.cz. Při té příležitosti otestuje „dakarskou“ obytnou dodávku Hymer Car Yellowstone, které se doprovodném konvoji zúčastnila v roce 2017 Rallye Dakar. Vůz zapůjčila společnost Barth Caravan.



Lidovky.cz: Podle čeho jste vybírali přednášející? Snažili jste se pokrýt co nejvíc destinací?

Každý rok vyrážejí na cesty zajímavé expedice, lidé cestují do stále odlehlejších zemí a my jsme rádi, že se s námi o zážitky přijdou podělit. Vždy se snažíme obsáhnout co nejvíce různých koutů světa, vybrat i něco netradičního a možná na první pohled nebezpečného. Ale nezapomínáme ani na snadněji dostupné země. Vždyť i cestovatelé-začátečníci míří na Overland pro inspiraci inspirovat. Tento rok nahlédneme do Asie, na Sibiř, do Sýrie, či za Polární kruh. Stejně je naším cílem, aby se představily různé typy aut a motorek. Ať každý vidí, že cestovat je možné téměř na čemkoliv.

Ale ne každá prezentace je jen o cestování jako takovém. Dozvíme se i jaké bolesti a trápení zažívá útlé děvče na velké motorce na cestě kolem světa, i zda je možné vyhrát nad byrokratickým obrům a dovézt si z Ruska Buchanky (lidové označení pro mikrobus UAZ 452, pozn. red.).

Overland - základní informace termín: 25. - 27. 5.



místo: KEMP SLNEČNÉ SKALY, Rajecké Teplice, Slovensko



GPS: 49.1421181N, 18.7191883E



webové stránky: http://www.overland.sk/



Lidovky.cz: V sobotu jsou na programu workshopy? Který by si určitě návštěvníci neměli nechat ujít?

Podle nás by si samozřejmě neměli nechat ujít ani jeden. Každý je jiný a nabyté znalosti může na cestách potřebovat kdokoliv z nás. Ale letošním největším tahákem je workshop „Jak z toho ven“. Každého na cestách láká vyrazit trošku i mimo asfalt, ale obavy ze zapadnutí jsou mnohokrát silnější. A právě zde si ukážeme základní tipy a triky použitelné i bez offroadové výbavy. Každoroční enormní zájem o Kurz první pomoci a možnost vyzkoušet si oživování či Heimlichův chvat nás inspiroval. Aby si tyto potřebné dovednosti vyzkoušel každý, bude tento rok zdravotník k dispozici na celé 4 hodiny v samostatném stanu vedle pódia. Kromě toho nebude chybět oblíbený workshop Filmování na cestách a Kurz přežití. Celý program je zveřejněn na webové stránce festivalu www.overland.sk.



Lidovky.cz: Budou si moci návštěvníci „prolezte a prozkoumat“ expediční vozidla?

Ano, i o tomto je Overland. I my se už těšíme na různé expediční speciály, ale i na mírně bizarní vozítka, které objely svět. Ale samozřejmě vše závisí na vůli každého majitele. Mnozí se rádi pochlubí vlastnoručně sestrojenými vestavbami a poradí jak začít, na co si dát pozor a podobně. Ale ne každý má rád, když se mu 100 lidí projde „obývákem“. Proto třeba být slušný a zeptat se. Případně donést jako úplatek koláček.

Lidovky.cz: Jak se za poslední léta podle vás změnila cestovatelská scéna? (V Česku a na Slovensku)

Naštěstí se rozrůstá. Dospěla generace, která nemá vštípeno, že prvořadé je mít co nejdříve po studiu vlastní zázemí. Dům, či byt a dobrou práci. Mladí se méně bojí vyrazit do světa. Díky akcím jakou je i Overland, kde se o jejich zážitcích vypráví, se bortí předsudky vůči mnohým místům na Zemi. A odvahu dostávají další a další.

Lidovky.cz: Jakou věc si rozhodně nesmí doma zapomenout návštěvník festivalu?

Tak v první řadě pohodu a dobrou náladu. Kdo si ji zapomene přibalit, tomu ji naočkuje náš hyperaktivní moderátor. A po zkušenosti z prvního ročníku přibalte opalovací krém a z druhého pro jistotu i gumáky.