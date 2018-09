NOMÁDI: Tréning na cestu kolem světa s favoritem? Obkroužit Černé moře

Jejich plán je na první pohled jednoduchý. Poznat co nejvíce balkánských zemí a obkroužit Černé moře. To vše ve Škodě Favorit ze začátku 90. let minulého století, kterou zachránili před cestou na šrotiště. Ale jejich ambice je mnohem větší, což naznačuje i název projektu: Favoritem kolem světa. Expedice vyráží 1. září z moravských Pohořelic přesně v devět hodin.

Lidovky.cz: Škoda Favorit není úplně obvyklý expediční speciál. Proč jste se rozhodli pro tento vůz?

O výběru auta jsme přemýšleli opravdu dlouho a Favorit byl pro nás nejlepší kandidát, a to z důvodu pořizovací ceny, levných a dostupných náhradních dílů a možnosti oprav na cestě za použití minimálního nářadí.

Lidovky.cz: Kde jste auto našli?

Bylo to v době, kdy už jsme favorita měli koupeného. Potkali jsme známého na obědě, který dorazil favoritem a chystal se s ním do kovošrotu. Jak jsme auto zahlédli, bylo nám ho velice líto, protože byl opravdu v zachovalém stavu, a tak jsme se rozhodli auto koupit a stávajícího favorita nechat na náhradní díly.

Lidovky.cz: Co všechno jste na něm upravovali? Jak je staré? Jaký je to model a jaký má motor (včetně kilowatt)?

Na našem vozidle je celá řada oprav a taky úprav. Začali jsme rozebráním podvozku a motoru. Podvozek byl nahrazen kompletně novými díly a byl zvednut o 2,5 cm. Jednalo se hlavně o tlumiče, pružiny, horní misky, ramena, ložiska, brzdy, řízení brzdové hadice. Motor byl kompletně rozebrán a většina dílů byla nahrazena novými. Například generálka hlavy motoru, písty, ojnice, rozvody, vodní pumpa, olejové čerpadlo, těsnění, zapalování a spojka. Karoserie prošla opravou rezavých částí a v interiéru bylo namontováno 5 kusů zásuvek 12V a jedna zásuvka na 220V, dvakrát USB nabíječka, venkovní teploměr. Z exteriéru bylo namontováno velké pracovní světlo a dvě malá pro osvětlení okolí auta. Auto je z roku 1994 a jedná se o model Škoda Favorit Forman s motorem 1300 ccm a výkonem 40 kW.

Lidovky.cz: Vyrážíte na východ. Jaký je přesný plán cesty?

Náš plán cesty je projet co nejvíce Balkánských států, poté objet Černé moře a vrátit se přes Rumunsko zpátky domů. Po našem startu z města Pohořelice budeme směřovat na jih, a to přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Makedonii a Albánii. Z Řecka, kde budeme dále pokračovat na východ do Turecka a Gruzie, se dostaneme do města Tbilisi, na nejvýchodnější místo naší cesty. Zpátky domů se budeme vracet přes státy jako Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko.

Lidovky.cz: Ač to nevypadá, tohle je taková tréninková vyjížďka. Jaký je hlavní plán?

Ano, je to tréninková vyjížďka, při které chceme otestovat auto a zjistit na něm veškeré nedostatky na další dlouhou cestu kolem světa. Hlavní plán je přejet tímto vozem kolem zeměkoule.Příští rok plánujeme projet Asii a dostat auto do města Vladivostok, kde by jsme chtěli auto nechat převézt v lodním kontejneru do USA a tam o pár měsíců později přiletět a pokračovat v cestě kolem světa.

Lidovky.cz: Proč cestujete? Jaká je Vaše cestovatelská filosofie?

Je to náš koníček. Rádi poznáváme nové kraje a kultury.

Lidovky.cz: Jaké náhradní díly vezete ve voze?

Alternátor, dvě sady řemenů, ložiska, kabely, svíčky, poloosu, dvě náhradní kola, hadice, ...

Lidovky.cz: Umíte rusky?

Rusky neumíme a jsme rádi že umíme česky.

Lidovky.cz: Kde se zrodily cestovatelská plány? Obvykle to bývá v hospodě…

Bylo to asi před rokem, když jsme cestovali mezi ostrovy v Karibiku.

Lidovky.cz: Kdo tvoří posádku a jaké jsou úkoly jednotlivých členů?

Posádku tvoří dva zdatní chlapy a to David Sklenář (*1992) -řidič a navigátor (já) - a Jaroslav Chrást (*1987) - kuchař.

