NOMÁDI: Projet USA a ušetřit? Kupte si auto a cestujte z kempu do kempu

V roce 2013 se mi naskytla možnost odletět do USA Florida na tři měsíce. Jakmile jsem ale do USA dorazil a trošku se rozkoukal, zjistil jsem, že tři měsíce mi nebudou stačit. Rozhodl jsem se proto, že zůstanu déle a procestuju USA křížem krážem.

Problém však byl, že jsem neměl ani tucha o tom jak se cestuje v USA. A proto jsem si nechal poradit od přátel a lidí, kteří v USA už nějakou dobu žili a cestovali. V tu chvíli máte několik možných variant jak cestovat a kolik to bude stát. Je to vždy závislé na tom, kdo vám co řekne, jak vám poradí a jestli si tyto rady vezmete k srdci.

Jedna z mnoha různých možností jak cestovat je tato. Pronajmete si auto v půjčovně – to je cca 15$ na den plus pojištění, spíte v hotelech – to je 45$ na noc a více za pokoj no a samozřejmě musíte něco jíst.

Snídaně bývají v hotelu v ceně, ale ne vždy je to k jídlu. A proto není problém si zajít na snídani – cca 10$ později obídek za 20$ a večeře samozřejmě musí být také, nebudete přeci o hladu a to je dalších 20$ úplně v pohodě. Pokud opravdu cestujete projedete denně tak jednu nádrž benzínu protože USA je obrovská a vy chcete vidět co nejvíce. To je dalších 40$ plus mínus. Suma sumárum jsme na 150$ a více denně, a to je celkem dost.

Další možnost je samozřejmě letět letadlem, ale tady si moc nepomůžete, protože po příletu do cílové destinace si musíte pronajmout auto a už jsme zpět u první možnosti.

Tímto způsobem jsem procestoval poměrně velkou část USA. Viděl jsem hodně z West Coast jenž je opravdu nádherné a drahé a párkrát jsem si někam zaletěl. Ono mě to dost bavilo, ale přišlo mi, že cestovat tímto způsobem je prostě příliš drahé a ne až tak zábavné. Přece jen máte pořád nějaký termín návratu domů ať už je to let zpět nebo vrácení půjčeného auta.



V roce 2015 jsem byl pozvaný od kamaráda Američana na oslavu jednoho z amerických svátků. V té době jsem měl vlastní minivan. No oni je nemají moc rádi, prý jsou to auta pro mámy co vozí děti na fotbal. Já moc nedám na to co si lidi myslí. Koupil jsem Dodge Grand Caravan 1997 stojící u cesty a usmívající se na mě s šílenými 217000milles na tachometru (350t km) V česku by jste si takové auto nekoupili ale USA není Česko. Cesty jsou krásné a hladké. Hlavně tedy jih USA. A proto tyhle čísla prostě neřešíte pokud auto vypadá ok tak ho koupíte. Mimochodem to auto mě stálo 1400$ a bylo to podle mě nejlepší auto za ty peníze. Vyndal jsem z auta druhou i třetí řadu sedadel a vybudoval takovou krabici která měla 2m na délku a na šířku přesně pasovala do auta mezi plasty v zadní části. V tom boxu jsem udělal dva šuplíky které šlo vytahovat z boku a dva dlouhé šuplíky se vytahovaly ze zadní části. Naložil jsem vše co mě napadlo, koupil v obchodě matraci a vyrazil na pár dní do jižní Caroline za kamarádovou rodinou.



Bylo to pár hodin jízdy. Zůstal jsem na víkend a moc se mi líbilo spaní v autě. Uvědomil jsem si že bych takhle mohl ještě kousek na sever podívat se do North Caroline. Což jsem udělal, ale problém byl, že jsem nevěděl kde budu spát? Jo jasně v autě ale kde? U cesty? Na parkovišti u Wallmartu? Ono to není až tak jednoduché. V té době jsem neměl tušení, jaké úžasné možnosti USA nabízí.

Po přespání v několika kempech, které jsem našel na google mapách a pár nocích spaní před Walmartem a nebo na nějakém jiném parkovišti, jsem si řekl, že zkusím nějakou šikovnou aplikaci na telefon, která by mi s tím pomohla. Našel jsem aplikaci s názvem ALLSTAYS a ta je prostě úžasná. Ukáže vám všechny kempy po celé USA, všechny parkoviště, benzinky a jiné místa kde se dá legálně přespat.

No a to se mi moc líbilo. Z north Carolina jsem se rozhodl pokračovat na sever, až do Ohio.Takže takhle začalo moje cestování v minivanu po USA. Z Floridy přes Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, West Virginia, až do Ohio a zpět přes Kentucky, Tennessee, Alabama na Floridu.

Moc se mi to líbilo a byl jsem rozhodnutý takhle procestovat celou USA. Jen jsem nechtěl cestovat sám a tak jsem pokaždé cestoval s nějakým kamarádem.

V roce 2015 jsem potkal Agi. Taková moc milá polka, která chtěla cestovat se mnou. Rozhodli jsme se proto, že projedeme USA spolu v minivanu. Myslel jsem si, že na tak dlouhou cestu by asi moje auto už nestačilo a tak jsme se rozhodli, že pronajmeme minivan přes kamaráda.

V létě 2016 jsme pronajmuli auto na 31dni a dostali jsme 50% slevu a tak to nebylo až tak drahé. Kompletně všechny věci jsme přeházeli z mojeho minivanu do toho nového. Byl to černý Dodge grand caravan 2016. Moc parádní auto. Můj box na věci/postel pasoval přesně na milimetr a a tak jsme měli v autě vlastní postel. Vyřezali jsme kartonové krabice tak, aby přesně pasovaly do oken a udělali závěs za předními sedačkami, abychom měli v noci soukromí a vyrazili na cesty.

Plán byl jasný – čím méně utratíme, tím déle můžeme zůstat na cestách. Vyrazili jsme směr server – Alabama, Tennessee, Kentucky, Indiana, Ilinois, Wisconsin, Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Montana, Idaho, Washington, Oregon, California

No všechno šlo skvěle. Cestovali jsme z kempu do kempu, každý večer si našli kemp s teplou sprchou – ty se pohybují od 10-50$ za noc ale to jen v těch nejdražších destinacích. Jinak průměr si myslím je kolem 15$ za noc za auto. Krásné na tom je to, že spíte ve státních nebo národních parcích a všechny kempy jsou slušně zařízené. Máte teplou sprchu a stůl hned vedle auta s ohništěm nebo grilem, takže každý večer můžete udělat oheň a prostě si užívat západ slunce nebo východ. Na snídani si uděláte vaječinu nebo vločky, na oběd nějaký lehký salátek, nebo jenom něco malého jako ovoce a večer už jste v kempu a smažíte kuřecí masíčko na grilu. Prostě paráda.

Až do chvíle, kdy jsme přijeli do Californie – Lake Tahoe – nádherné místo. Byli jsme se tehda projít kolem jezera když mi volali z firmy, kde máme půjčené to auto, že ho musíme za dva dny vrátit, že už je to 31dní. No a já se jim snažil říct, že chceme prodloužit tu dobu o další měsíc. Na to mi však paní odpověděla, že jelikož máme speciální nabídku na 31dní a neomezené kilometry musíme auto vrátit a klidně si ho hned zase půjčit. Řekl jsem jí, že tedy auto vrátíme tady v Californii a hned si ho zase půjčíme. Na to mi, ale paní oznámila, že ho musím vrátit na stejném místě jinak mi budou započítány všechny mile nad 5000 plus pokuta. Suma sumárum to bylo 3500$.

Jak by jste na takovou informaci reagovali vy? My jsme cestovali low cost jak jen to šlo a taková suma by znamenala konec výletu. Nemluvě o tom, že bychom si museli půjčit auto v Californii a zase one way trip, což je dražší a jet domů na Floridu.

No nebyla jiná volba, přespali jsme v Cali a ráno se vydali na cestu zpět na Floridu, abychom mohli auto vrátit a zase hned půjčit a dokončit náš výlet. Bylo to jenom 2400mil (3800km) a tak jsme si to rozdělili na tři dny a prostě to profičeli zpět domů.

Auto jsme vrátili a ihned pronajali to stejné, ale bílé tentokrát. Nacpali jsme dovnitř všechny naše věci a postel a vyrazili znovu na cestu.

Tentokrát to bylo směr Alabama, Tennessee, Kentucky, Missouri, Nebraska, Colorado a tam jsme na par dni prostě zůstali. Miluji Colorado. Cestou zpět jsme se zastavili v Kansasu, Oklahoma, Arkansas, Mississippi. Díky tomuto krásnému road tripu a několika výletům předtím, jsem měl procestovaný celý západ USA a bylo potřeba ještě projet východ.

Proto jsme přes zimu jednoduše pracovali a šetřili a v létě 2017 vyrazili na další road trip. Tentokrát to, ale bylo směr východní pobřeží. Rozhodli jsme se, že už nebudeme auto pronajímat, ale vezmeme si moje. Při prvním výletu jsem si uvědomil, že potřebujeme ještě pár věcí vymakat a předělat v mém starém minivanu. Dali jsme na střechu solární panel a udělal jsem sprchu z PVC trubky, kde se voda zahřívala sluníčkem a s malým kompresorem, kterým se to tlakovalo jsme měli horkou sprchu cca 48l vody.

Vyrazili jsme tedy směr východ. Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Delaware, Maryland, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Maine, Vermont, New York, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois a zpět na Floridu.

Měli jsme možnost procestovat celou USA tedy já jsem viděl 48 států a Agi 50. Viděli jsme nádherné místa, národní parky, památky, města. Najeli tisíce kilometrů a udělali tisíce fotek a videí.



Naše autíčko to zvládlo nakonec úplně v pohodě a moc jsme si to užili. Bylo by toho moc o čem se dá psát a vysvětlovat. Každopádně mi chvíli trvalo, něž jsem pochopil, že cestovat po USA se opravdu dá levně jen člověk musí vědět jak. A proto jak říkám pokud máte celé tři měsíce na cestování po USA kupte si auto. Pokud ne na vaše jméno tak na nějakého kamaráda, vyškubejte sedačky a udělejte si nějakou postel se základním nábytkem jako kuchyňka – voda a vařič stačí, síťka do oken proti hmyzu, matrace a povlečení nebo jenom spacáky a můžete vyrazit na cesty.