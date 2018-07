NOMÁDI: V Česku startuje Mongol Rally. Dobrodruzi na vehiklech se pokusí dojet až do Ulan Ude

Úvodem pro ty z vás, kteří o Mongol Rally nikdy neslyšeli: Jedná s o nejdelší automobilový závod planety. Startuje se tradičně z Britských ostrovů. Letos poprvé je start posunut mimo Velkou Británii, a to rovnou do České republiky, do paintballového areálu poblíž obce Běleč, 20 km západně od Prahy.

Cíl je v Ulan Ude, poblíž jezera Bajkal, v Rusku. Trasa není přesně vymezená, každý team má svoji vlastní. Cílem akce je získat finance na podporu charitativního projektu, který si každý team sám zvolí.

Akce je organizovaná, pravidla poměrně striktně vymezují okruh aut, který jsou pro akci použitelná. V kostce se jedná o vozidla pro danou akci nevhodná, ať už velikostí, výkonem, koncepcí či objemem motoru.

My jsme po dlouhé diskuzi vybrali legendární Buchanku, tedy UAZ 452a, kterou mnozí z Vás pamatují z vojny jako ruskou sanitku. Proč padla volba zrovna na vozidlo pomalé, neekonomické, zastaralé a enormně poruchové? Perfektně sedí k naturelu akce, pojme všech 5 členů team, zbude i prostor pro případné stopaře. Navíc v patnáctileté historii Mongol Rally nikdy žádný UAZ nejel, ve startovním poli čítajícím kolem 400 vozů bude vyčnívat.

Pro akci jsme pořídili vysloužilou vojenskou sanitku, vyrobenou v roce 1973. Po skončení vojenské služby několik let vozila myslivce, poté dostala nový lak a přestavbu na LPG. Z řady v inzerci nabízených vozidel vybočovala dobrým technickým stavem a absencí koroze. Na druhou stranu vzhledem k nepůvodnímu laku a dalším úpravám nebyla dobrým základem pro renovaci do původního stavu.

Zadní část kabiny byla vybavena pouze pryčnami a závěsnými lehátky pro nemocné. Po testovací jízdě na Zakarpatskou Ukrajinu jsme ji vyhodnotili jako extrémně nepohodlnou a rozhodli se jí přestavět. Prostor pro posádku tedy prošel kompletní přestavbou, kdy jsme do auta nainstalovali zadní trojlavici z dodávky, vyrobili druhou, která umožňuje nouzové přespání uvnitř vozu. Dále auto dostalo novou plynovou nádrž, izolaci a tapecírung kabiny, osvětlení a spoustu dalších drobností. Samozřejmě nechybí lednice.

Časem se ukázalo, že naše představa, že do velmi zachovalé mechaniky vozu nebude potřeba zasahovat, se ukázala jako mylná. Auto krom výměny obligátních spotřebních věcí a náplní dostalo nový karburátor, kompletní elektroinstalaci, venkovní osvětlení a spoustu dalších drobností.

Pořídili jsme zahrádku, která se dá použít jako platforma pro postavení stanu, dále improvizovaný předstan, který by nás měl ochránit před nepřízní počasí.

I přes péči, kterou jsme expedičnímu speciálu věnovali, nás neustále překvapuje novými závadami, které se objeví v nejméně vhodnou a očekávanou chvíli.

Pokud vás článek zaujal, sledujte tuto rubriku a náš teamový facebook , budeme pravidelně přidávat zážitky a fotky z průběhu rally.