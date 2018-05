NOMÁDI: Vítr nás sfoukával ze silnice. S dvacetiletým Nissanem v americké divočině

Praha Po téměř 4 letech, které jsme my dva, Mira a Martina (M&M on the road), strávili prací v lesnictví na severu Britské Kolumbie, jsme opět vyrazili na cesty.

Nejsme úplní nomádští začátečníci. Před několika lety jsme během 6 měsíců projeli v minivanu kus západní Kanady. Přesněji téměř celou Britskou Kolumbii, západní Albertu a Yukon. Povídání o této cestě by se mělo brzy objevit na stránkách nomadem.cz.

Po nějaké době jsme se do Kanady vrátili znovu, tentokrát za prací v lesnictví, které jsme oba v Brně vystudovali. Jak to ovšem bývá u většiny z nás, co jednou okusili volání dálek, chuť vyrazit za dobrodružstvím se po čase objevila znovu.

Začali jsme tedy plánovatm kam vyrazit, a tentokrát jsme zvolili trasu jižním směrem. Dali jsme výpověď v práci a začali našeho téměř 20letého Nissana Xterra upravovat pro potřeby cesty. Vymontovali jsme vše nepotřebné, včetně zadních sedadel, dozadu smontovali postel a začátkem února 2018 jsme za třeskutých mrazů vyrazili.

Prvních několik týdnů připomínalo spíše polární expedici. V jižní Albertě jsme zažili vítr, který nás téměř sfoukával ze silnice, zavřené cesty, i noční teploty kolem - 30 °C. Chodili jsme na sněžnicích po upravených trasách v Montaně i mezi bizony v zamrzlém Yellowstone a koupali se v termálních pramenech na divoko i takových, kde se dá u bazénu koupit pivo.

HLEDÁME NOMÁDY NOVÉHO VĚKU! Máte podobné zážitky, cestujete podobně zajímavým vozem a máte pěkné fotky? Napište nám na internet@lidovky.cz. Do předmětu napište Nomádi.

Viděli jsme na vlastní oči kamenné tváře amerických prezidentů na Mount Rushmore, závěje sněhu nad bojištěm bitvy u Little Bighornu a navštívili dějiště zimní olympiády v Salt Lake City.

V Utahu konečně teploty vystoupaly na únosnou mez a my jsme zde strávili více než měsíc putováním po místních národních parcích. Ať už v autě na offroadových cestách, v sedle kola nebo pěšky v rozpáleném pouštním písku i úzkých pískovcových kaňonech.

Za 3 měsíce naší cesty jsme zatím urazili něco kolem 13 000 km a po Kanadě a USA se chystáme překročit hranice Mexika. Nejsme zrovna vyznavači detailně naplánovaných tras a snažíme se „žít okamžikem“ a užívat si toho, co se nám na cestě naskytne. Když se nám někde líbí, tak tam zůstaneme delší dobu.



Rádi bychom projeli Střední, případně i Jižní Ameriku, ale kdoví kam nás osud zavane. Sledujte naše putování!