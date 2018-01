Nový web provede zájemce po stopách sourozenců Čapkových

HRADEC KRÁLOVÉ Nová internetová stránka nazvaná tematicky Čapek zavede zájemce na místa v Královéhradeckém kraji, která jsou spjatá se životem sourozenců Karla, Josefa a Heleny Čapkových.

„Web www.karelcapek.cz byl spuštěn při příležitosti 100. výročí založení Československé republiky,“ sdělil radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za regionální rozvoj a cestovní ruch Pavel Hečko.



„Tento web je věnovaný životu a dílu Karla, Josefa a Heleny Čapkových. S jeho pomocí si budou moci naplánovat výlet nejen fanoušci těchto autorů, ale i rodiny s dětmi. Nabídka zážitků je široká,“ uvedl Hečko.

Turisté budou moci navštívit například rodiště sourozenců Čapkových (Hronov a Malé Svatoňovice), místo, kde strávili dětství (Úpice a Žernov), kde studovali (Hradec Králové, Vrchlabí, Žacléř) a také Špindlerův Mlýn, kam odcestoval Karel Čapek s budoucí manželkou Olgou Scheinpflugovou a sestrou Helenou na dovolenou. „Na těchto místech také turisté obdrží v informačních centrech papírovou mapu, která jim zpříjemní nejen poznávání životních osudů rodiny Čapkových, ale upozorní je i na další atraktivity v okolí,“ uvedl Dan Lechmann z tiskového oddělení krajského úřadu.



Projekt vznikl s přispěním Královéhradeckého kraje. Další krajskou novinkou v oblasti cestovního ruchu pro letošní rok je například rekonstrukce pevnosti Dobrošov na Náchodsku, která by měla začít v květnu. Prvorepublikovou pohraniční pevnost kraj získal zdarma od Armády ČR a postupně do roku 2019 má v plánu investovat do oprav 90 milionů korun.

„Mělo by tam vzniknout nové návštěvnické centrum, které turistům nabídne přednáškový sál, občerstvení i sociální zázemí,“ uvedl Lechmann. Dobrošov patří mezi vyhledávané turistické cíle, ročně pevnost navštíví 30 000 lidí.