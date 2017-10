Objevte to nejlepší z Keni: safari, horský treking i města s jedinečným geniem loci

Pokud byste se rádi vydali do oblasti „černé“ Afriky, je Keňa ideální zemí. Zapůsobí na vás především díky své rozmanitosti. Kromě několika safari jsou tady i národní parky v horách, krásné pláže a korálové útesy na pobřeží Indického oceánu. Lidé jsou přátelští a cestovat po vlastní ose není velký problém.

Do Nairobi přilétáme z Prahy s Turkish Airlines ve 2 hodiny ráno. Na letišti vyřizujeme víza a domlouváme taxi do hotelu v centru. Hlavní město Keni má asi 3 miliony obyvatel a bylo založeno v roce 1899. Proto jsou zde spíše novější domy a centrum není příliš historicky zajímavé. Navíc má pověst nebezpečného místa, proto nám posloužilo jen jako přestupní bod pro cesty po Keni. Další den v Nairobi domlouváme u jedné z agentur třídenní safari. Vybrali jsme si národní park Masai Mara na hranicích Keni a Tanzánie. V ceně je doprava minibusem pro 6 osob, řidič a průvodce, jídlo a dvě noci v kempu.



Velká pětka

Velká část turistů jede do Keni kvůli safari. Jaké si vybrat záleží na tom, co vše chcete vidět. Do některých míst je možné se dostat pěšky s průvodcem, většinou se ale jezdí džípy nebo minibusy a přespává mimo parky v kempech. V Keni jsme byli v lednu, krajina byla sice vyprahlejší, ale porost nízký, proto jsme viděli zvířata už zdálky. Dalším vhodným obdobím je červenec, kdy probíhá migrace zeber a pakoňů ze sousedního parku Serengeti. V této době je park sice zelenější, ale je zde více turistů.

Tři dny strávené na safari jsou skutečným zážitkem. Měli jsme to štěstí vidět „velkou pětku“ (slon, nosorožec, buvol, lev, levhart) a spoustu dalších zvířat (hrochy, krokodýli, zebry, žirafy). K nejzajímavějším patřilo setkání se lví smečkou, pozorování gepardů při lovu a slonů s mláďaty. Vedle našeho kempu byla vesnice Masajů, kteří jsou asi nejznámějším kmenem v Keni. Měli jsme možnost podívat se do jejich hliněných domků a předvedli nám i svůj tanec, kdy bojovníci kmene skáčou vysoko do vzduchu.



Vzhůru do hor

Cestou ze safari se na den zastavujeme v Nairobi doplnit zásoby na 5denní trek. Z nádraží jedeme minibusem zvaným matatu asi 4hodiny do městečka Chogoria. To je výchozí bod pro trek Chogoria - Sirimon, který prochází národním parkem Mount Kenya.

První den vede trasa pralesem, po asi 15km se dostáváme k hranici národního parku, bráně Chogoria (2950m). Tady je několik chatek, ale přespat se dá i ve stanu na louce s výhledem na masiv Mount Kenya. Ráno se po zaplacení vstupu do parku vydáváme směrem k Minto´s Hut kolem jezera Elis. Trasa vede přes otevřené pláně a vřesoviště, v této oblasti je ještě dostatek vody z potoků. Přespáváme u krásného jezera a pokračujeme v pozvolném stoupání. Krajina se začíná měnit, jsou tady už jen prašné cesty, kameny, ale zato spousta nádherných lobélií a senécií obřích rozměrů. Přes sedlo Simba Col (4600m) pak přicházíme k Shipton hut (3800m), kde je kemp odkud horolezci zdolávají vrchol hory. V západu slunce sledujeme okolní hory a ledovce.

Odtud nás už čeká sestup cestou zvanou Sirimon route, která vede k Old Moses Hut a bráně do parku. Během dvou dní procházíme opět vřesovišti, lesy, brodíme pár potoků až k poslednímu úseku cesty, který vede přes místní osady. Za celou dobu jsme potkali jen pár turistů a ve vesnicích nás děti zdraví s jásotem „jambo“. Vyčerpaní po náročném treku stopujeme minibus do oblasti Naivasha.

Safari na horském kole

Pokud chcete při jízdě na kole potkávat žirafy a zebry, vydejte se k jezeru Naivasha. Podél jižního břehu jezera je několik kempů. My stavíme stan v kempu Fisherman, za zvědavého přihlížení čápů Marabu, kočkodanů a gueréz. Je tady i malá restaurace a možnost půjčit si kolo.

Sladkovodní jezero Naivasha leží asi 100km severozápadně od Nairobi. Jeho břehy jsou porostlé nízkou trávou a akáciemi. Žije zde několik druhů ptactva, hroši, plameňáci a v korunách stromů se prohánějí opice. Vyplatí se zůstat aspoň tři dny, kdy můžete jen tak pozorovat dění v kempu u jezera, nebo na kolech prozkoumat okolí. Vydáváme se na projížďku do nedaleké vesničky a do akáciového lesa plného žiraf a zeber. Je opravdu nádhera vidět zvířata zblízka a nesedět přitom v autě. Další den míříme do národního parku Hells Gate. Park má tu výhodu, že v něm nejsou šelmy a je přístupný i na kole. K hlavní bráně je to sice z kempu pár kilometrů, ale díky velkému horku je celodenní výlet dost náročný. Odměnou nám však je pozorování paviánů a kočkodanů, pštrosů, zeber, žiraf a okolních krásně zbarvených vysokých skal.

Mořské pobřeží

Z Nairobi jedeme nočním vlakem do Mombasy. Mombasa je druhé největší město Keni a leží na pobřeží Indického oceánu. Oproti Nairobi má bohatou historii a tak se tady vytvořil mix africké, arabské a indické kultury. Při procházce městem jsme narazili na mešitu hned vedle křesťanského kostela a o kousek dál jsme obdivovali indické chrámy.

Pokračujeme podél pobřeží do města Watamu, kde jsou krásné pláže a korálové útesy. Jeden den trávíme odpočinkem a šnorchlováním a přesunujeme se nočním autobusem až na severovýchodní cíp Keni. Tady je soustroví Lamu, které bylo jedním z velkých zážitků naší africké cesty. Na největší ostrov je potřeba jet kousek přes moře. Už nastoupit do malé lodi je adrenalin, protože místní lidé se tlačí přes sebe, vzniká zmatek, loď je přetížená a sotva pluje.

O autorovi Autor Roman Bár pracuje v oboru geografie, ve volném čase ho zajímá hlavně cestování a hudba. Mezi nejoblíbenější země řadí Nepál, Indii, Nový Zéland, Bolívi a Keňu. V posledních letech vyměnil batoh a pohorky za kolo a brašny a věnuje se více cykloturistice.

Ostrovy Lamu jsou při pobřeží porostlé mangrovovými porosty, najdeme zde i pláže a bohatý podmořský život. Hlavní zvláštností je však místní kultura a architektura. Žijí tady Svahilci (míšenci černochů a Arabů) a městečko působí středověkým arabským dojmem. Tvoří ho spousta úzkých uliček, ve kterých se místo aut prohánějí oslíci s nejrůznějším nákladem na hřbetě. Dalším lákadlem je jízda na malé plachetnici zvané „dhow“. Domlouváme si výlet s místním průvodcem a vyplouváme na moře. Z přístavu jedeme na motorový pohon, cestou zpět k Lamu už plujeme po větru a připadáme si jako bychom se vrátili o pár století zpět, když mořeplavci na starých plachetnicích objevovali neznámá místa.



Hakuna matata

Keňa je opravdu neuvěřitelně různorodá země. Na relativně malém území je spousta zajímavostí a často to kolem vypadá, jako by se zastavil čas. Jak říkají místní „hakuna matata“, žádný problém a na všechno je dost času.

Ceny ubytování, dopravy a jídla jsou levné. Rozpočet vám zvýší vstupy do národních parků (30-50 usd/den), takže je třeba počítat, že dovolená v Keni na vlastní pěst vyjde i s letenkou kolem 40.000 korun. K dalším místům, která stojí za to určitě vidět patří národní parky Amboseli, Tsavo, jezero Nakuru, sopka Mt.Elgon, prales Kakamega a Viktoriino jezero.