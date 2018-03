Ostrov věčného jara je rájem pro pěší turistiku, říká o Madeiře cestovatel

Ostrov Madeira nadchne především vyznavače aktivní dovolené, není to typický „koupací“ ostrov. Na své si zde přijdou hlavně turisté, cyklisti, milovníci canyoningu a yachtingu. Vydejte se tam i vy!

Pro koho je Madeira nejvhodnější destinací?

Madeira byla v 19. století významným prázdninovým místem anglických aristokratů. Luxusní vily umožňovaly poklidný odpočinek i pro ty nejnáročnější. Ve 20. století si ale oblíbili Madeiru i „obyčejní lidé“ z různých koutů Evropy. Posledních pár desetiletí bylo ve znamení rozvoje aktivní turistiky, což přilákalo celou řadu mladých, sportovně založených lidí.

V současné době se tak na Madeiře potkávají bohatí angličané užívající si čaj o páté s turisty v pohorkách. Výběr aktivit je samozřejmě stejně tak pestrý, jako na jiných ostrovech v Atlantiku, ale v čem Madeira vyniká, je stovky kilometrů dlouhá síť značených turistických tras. Kdo má rád chození (od lehkých výletů po několikadenní přechody) by si neměl nechat Madeiru rozhodně ujít.

Která část roku je pro návštěvu Madeiry nejideálnější?

O Madeiře se říká, že je to ostrov věčného jara. Což s sebou nese příslib tepla i deště. Ale i během roku se teplota i množství srážek mění. Letní měsíce jsou téměř bez deště s průměrnými denními teplotami až ke 30°C, kdežto v zimních měsících může ve vrcholových partiích i padat sníh. Obecně si myslím, že na turistiku jsou nejlepší jarní a podzimní měsíce, kdy je teplota akorát na chození a vše je svěžejší než v létě. Z vlastní zkušenosti ale můžu potvrdit, že i v zimě dokáže Madeira příjemně potěšit.

Hodí se sem letět i na Vánoce a Silvestr?

Vánoce a Silvestr na Madeiře můžu rozhodně doporučit. Ulice Funchalu jsou vyzdobené tisíci světýlek a člověk může nasávat atmosféru Vánoc i v kraťasech a tričku... případně s lehkou mikinou. Zároveň silvestrovský ohňostroj patří k jednomu z nejvyhlášenějších v Evropě a stojí rozhodně za zhlédnutí. I na Nový rok se dá chodit po nejvyšších vrcholcích, jen člověk musí být připraven i na zimní počasí.

Pokud se člověk chce ale hlavně koupat, ideálním obdobím je asi léto, že ano?

Ano, na koupání je samozřejmě nejlepší období od června do září. Chtěl bych jen upozornit, že Madeira není vyloženě „koupací ostrov“, kde by člověk našel dlouhé písečné pláže plné slunečníků. Míst ke koupání, je tu ale i tak dost. A to jak oblázkové pláže, tak i pár písečných. Komu by to nestačilo, může zaskočit na vedlejší ostrov Porto Santo, kde je 11km dlouhá písečná pláž.

Madeira nabízí i hodně outdoorového vyžití. Co konkrétně doporučujete?

Jak už jsem říkal, Madeira je díky stovkám kilometrů značených turistických tras rájem pro pěší turistiku, ale i vyznavači jiných sportů si přijdou na své. Já osobně strašně rád na Madeiře běhám. Cestičky podél levád umožňují běh po rovině a hornaté vnitrozemí zase pořádné výběhy. Madeira je také rájem enduro bikerů. Vyznavači lehké MTB turistiky asi budou zklamaní, ale nadšení all-mountain/enduro jezdci budou v sedmém nebi. Mezi další aktivity bych zařadil canyoning, golf a yachting.

A co přechod ostrova? Kdo si na něj může troufnout a kolik času je potřeba si na něj vyhradit?

Přechod ostrova z východu na západ pro mě byl vždycky velkým snem, ale absence jedné konkrétní trasy mi znemožnila uskutečnit přechod hned. Trvalo několik let, během kterých jsem probíhal ty nejmenší cestičky a studoval různé mapy, než se mi podařilo vymyslet trasu, která nevede téměř po silnici a propojuje napříč celý ostrov. Tuto trasu procházím s klienty vždy v říjnu v rámci zájezdu „Přechod kvetoucí Madeiry“. Zkušení turisti samozřejmě můžou uskutečnit přechod i sami (když si vyřídí povolení na stanování), ale musí věnovat dostatek času plánování trasy. Celý přechod se dá uskutečnit za týden, ale i ti, co mají 2 týdny času si můžou být jisti, že nepůjdou dvakrát po stejné trase.

Pokud bych chtěla ostrov poznat nějak komplexně, bude mi stačit 14 dní?

To rozhodně ano, Madeira má 55 na 22 km a s dopomocí auta se dá celkem důkladně prozkoumat za týden až deset dní. Za tuto dobu člověk stihne prozkoumat suché útesy na východě, vavřínový prales, levády, strmou vrcholovou oblast, náhorní plošinu Paul da Serra, hlavní město Funchal i další malebná městečka. Kdo ale má více času, určitě se nudit nebude... Na Madeiře se dá uskutečnit více než 50 různých jednodenních výletů.

Jak je to na Madeiře s cenami, ať už ubytování, služeb nebo stravování?

Madeira je součástí Portugalska a je tedy v Evropské unii. Ceny jsou srovnatelné s pevninským Portugalskem. Kdo cestuje do západní Evropy, bude příjemně překvapen. Kafe od 80 centů, velké pivo od 2,50 eur. V restauraci se člověk dobře nají už od 10 euro. Ceny ubytování a dopravy jsou také srovnatelné s cenami na pevninském Portugalsku či na jiných ostrovech Makaronésie.

Jaká místa si rozhodně při první návštěvě nenechat ujít?

Spíše než konkrétní místa, přijde mi důležité, aby člověk navštívil „všechny kouty“ ostrova. Člověk by se měl rozhodně vypravit na nejvýchodnější cíp ostrova - poloostrov Sao Lourenco, určitě by měl navštívit vavřínový prales a projít se podél levády. Ty jsou podle mého nejlepší na severní straně ostrova. Zdatnější chodci by si rozhodně neměli nechat ujít přechod vrcholové oblasti z Pico do Arieiro na nejvyšší horu ostrova Pico Ruivo (1862 m n.m.). Ale je toho samozřejmě mnohem více.

Jaké zájezdy na Madeiru nabízí konkrétně CK Adventura?

My máme v Adventuře v nabídce celkem pět různých typů zájezdů. Čtyři z nich jsou s pobytem na jednom místě a s jednodenními výlety. Z Funchalu vyrážíme vždy ráno dodávkou a kombinujeme nenáročnou turistiku s poznáváním přírodních a kulturních krás. Ten pátý - můj nejoblíbenější - je onen již zmiňovaný přechod Madeiry. Spaní v přírodě, pozorování západů slunce a zážitky nesrovnatelné s ničím jiným. Ve všech případech jezdíme pouze v malých skupinkách, aby se udržela pohoda a přátelskost skupiny.