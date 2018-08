Pěšky, na kole i kajaku. Údolí Val di Non v Trentinu

Val di Non je strategickým dovolenkovým místem Trentina, odkud máte na dosah singltraily po dolomitských hřebenovkách, horské túry v Dolomiti di Brenta, kajaky na přehradě Lago di Santa Giustina nebo bohatý kulturní program ve městech v údolí.

Zážitek na kajaku

Údolí Val di Non je charakteristické pro svoje nekonečné jabloňové sady, hrady a útulné vesničky, ale také se vyznačuje horskou krajinou, jezery a zejména roklinami ve skalách, které si nejvíc užijete z kajaku. My se tu na kajaky přihlásili v městečku Romallo u agentury Parco Fluviale Novella, odkud si nás instruktor odvezl přímo k přehradě Lago di Santa Giustina, kde na nás už čekaly připravené kajaky s helmami a vestami.



Val di Non v kostce: Vzdálenost z Prahy 7 h 15 min



Kajaky Romallo www.parcofluvialenovella.it/kayak



Mapa Tour de Non www.tourdenon.it



Půjčovna kol www.rabbiexplore.it/?lang=en



Webové stránky ubytování www.garnivecchiocomune.com



Webové stránky www.visitvaldinon.com



V rámci kayakingu jsme nejprve pádlovali zhruba půlhodiny na přehradě, následně jsme propluli dvěma skalistými kaňony, které byly široké akorát tak na kajak, místy bylo dokonce potřeba schovat pádla do lodě od skal se odstrkovat rukama. Kajaky jsou stabilní, takže můžete vyrazit i s nulovými zkušenostmi s vodáctvím – jedinečný pohled na soutěsky za to opravdu stojí. 3 hodiny na kajaku vyjde na 45 eur pro dospělého.



Kam na kolo?

Celé údolí Val di Non můžete objet na kole v rámci čtyřdenní Tour de Non, která zahrnuje 4 etapy. Tour, kterou vytvořili bikeři bikerům, je plná singltrailů a flowtrailů, takže si na své přijdou hlavně zastánci celoodpružených kol. My jsme vyzkoušeli etapu č.3, která má okolo 50 km a startuje u Malgy di Romeno.

Od Malgy di Romeno vás sice čeká nepříjemné stoupání, nicméně následně vede z vrcholu Monte Roén (2111 m) drtivá většina trasy po hřebeni a z kopce. Jedním z nejhezčích úseků je singltrail kolem Monte Roén, který vás protáhne jen pár metrů od útesu, takže nabídne jedinečný pohled do údolí.

Na tomto singltrailu už se najdou poměrně obtížná technická místa, ale nejsou nijak dlouhá, takže kdo si netroufne, může kolo vést. Pro nás, milovníky terénu, byl tento trail přijatelnou dovednostní výzvou a řadíme ho mezi nejhezčí přírodní singltraily, co jsme kdy jeli.

Na tuto etapu vyrazte už brzy z rána – jednak je dobré mít časovou rezervu na vydatný počet kilometrů trasy, jednak na časté focení, protože vyhlídek k pořízení „selfie-snímků“ je tu nespočet?

Méně náročnou etapou na terén i výškový profil je etapa č.4, která vás převážně po šotolinových cestách provede jabloňovými sady a kolem hradu Thun, který je přístupný veřejnosti. Všechny etapy Tour de Non najdete na www.tourdenon.it a v terénu jsou příslušnou cedulkou značené.

Kulturní procházka

Netradičním cílem byl pro nás ve Val di Non klášter San Romedio necelou hodinku pěšky od Sanzena. V tomto případě platilo, že i cesta může být cíl, protože se ke klášteru jde po pěšině zasazené do skal, takže je občas potřeba i sklopit hlavu.

Samotný klášter je pak jedinečný svou stavbou, která se a tyčí na 70 m vysoké skále a je tvořená několika kostelíky. Ať už jste nebo nejste věřící, pohltí vás tu „svátostní“ atmosféra umocněná na zdech děkovnými vzkazy za zázraky, které se lidem staly po návštěvě kláštera.

Kam na pěší výlet?

Pěšky nebo na kole se vydejte na jezero Lago di Tovel, které je největším přírodním jezerem Trentina. Jezero je z minulosti známé jako červené jezero, protože díky zvláštní řase měla vodní plocha jezera červenou barvu. Tento přírodní jev již zmizel, takže dnes si pro změnu jezero můžete prohlédnout v jeho plné tyrkysové kráse.

Od jezera se můžete vydat i na delší pěší túru „hlouběji“ do dolomit a zvolit buď kratší okruh na Malgu Flavonu (3 hodiny), nebo náročnější horský trek na Passo Grosté(5 hodin).

Relaxace trochu jinak

Až hory omrzí, zamiřte na degustaci vína do domácí vinotéky Laste Rosse do městečka Romallo. Oficiální ochutnávky se tu odehrávají každé pondělí od 17 do 20 hod, domluvit si ale můžete soukromou degustaci kdykoli jindy na čísle +39 348 3345105 nebo na emailu pietropancheri@gmail.com.

Ve víru nonských městeček

V městečkách jako je například Flavon, Tuenno a hlavně Cles to žije každý den. Večer můžete zajít na gelato, do příjemné restaurace nebo i na koncert, které tu v létě probíhají každou chvíli.