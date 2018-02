Po práci na večerní lyžování? Ideální je ski areál Peklák v České Třebové

Kouzlo hor ve městě, tak by se dal nazvat Příměstský ski areál Peklák v České Třebové. Peklák sice nenabízí dlouhé a rozsáhlé sjezdovky, ale i tak se příjemně jezdivá sjezdovka dá užít jak ráno, tak po práci na večerním lyžování.

Díky blízkosti města si sem můžete odskočit na pár jízd ráno před prací, nebo se sem zrelaxovat na pár oblouků po práci na večerní.



Peklák nabízí pouze jednu hlavní sjezdovku, ale za to velmi kvalitně upravenou. Začátek svahu je sice pomalejší, což je dobrá zpráva pro méně pokročilé a začínající lyžaře, v půlce kde je svah rapidně prudší si ovšem ani zkušený lyžař nemá na co stěžovat a jízdu na Pekláku si užije. Překvapující bylo, že byla sjezdovka i v odpoledních hodinách krásně sjízdná a bez muld.

Peklák v kostce: Vzdálenost z Prahy 2 hod 30min



Vzdálenost z Brna 1 hod 30min



Celodenní skipas dospěli 420 Kč



Celodenní skipas děti(6-15). 320 Kč



Celodenní skipas senioři 320 Kč



Děti do 6 let Zdarma



Otevírací doba:

Neděle-Čtvrtek 9-16 17-20

Pátek-Sobota 9-16 17-21



Prázdniny a svátky 9-16 17-21



Webové stránky: www.peklak.cz



Pro nejmenší ratolesti, které teprve začínají se zimními radovánkami, je připravena lyžařská školička pod vedením zkušených místních instruktorů. Školička je rozdělena do dvou částí, kde jedna z částí nabízí pojízdný pás a druhá lano. V obou částech jsou také dětské zvířecí branky a kolotoč.



V areálu vedle hlavního parkoviště najdete také servis a půjčovnu, kde si lyže na půl dne půjčíte za přijatelných 160 Kč. Na občerstvení můžete zajít do malého útulného bufetu těsně pod svahem, kde si za lidové ceny můžete objednat polévku, párek v rohlíku, klobása nebo utopenec. Nezvyklým nápojem tu pro někoho může být pečený čaj s kousky ovoce v hrníčku.

Večerní lyžování na Pekláku probíhá na Pekláku od neděle do čtvrtka od 17 do 20 hod, v pátek a v sobotu trvá o hodinu déle, tedy do 21 hod.