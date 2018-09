Podle Dánů je jejich typické jídlo párek v rohlíku, říká Češka

Eliška Hrdá do Dánska odešla před dvěma lety. Studium na vysoké škole v zahraničí ji lákalo, nakonec si vybrala univerzitu v Herningu, jedenáctého nejlidnatějšího dánského města. Do Čech se ale chce jednou vrátit. „Myslím, že nenajdu místo, kde bych bydlela radši,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování?

Bylo to pro mě vzrušující a stresující zároveň. Bylo to poprvé, co jsem se kdy odstěhovala z domu na delší dobu než měsíc. Vlastně jsem nevěděla, jestli se za pár dní nezabalím a nepojedu zpátky k rodičům. Nevěděla jsem, jestli dokážu studovat vysokou v jiném jazyce, ani jestli to celkově zvládnu.

Eliška Hrdá Eliška Hrdá je jednadvacetiletá studentka ekonomie na univerzitě v dánském Herningu, kam odešla před dvěma lety. Momentálně tráví semestr v Singapuru.



Lidovky.cz: Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Živě si pamatuji na cestu do Herningu. Do Billundu, kde je nejbližší letiště od univerzity, jsem dorazila kolem jedenácté večer a autobusový spoj na vlak mi jel až ve čtyři ráno. Bylo to asi nejmenší letiště, jaké jsem kdy viděla a nikde nebyly informace, kde bych se mohla zeptat, kam ten autobus přijede. Bála jsem se usnout, protože jsem měla všechny věci u sebe, tak jsem poslouchala dánskou detektivku a chodila po terminálu až do čtyř. Hned jak jsem dorazila na místo, tak mi začal celodenní program ve škole. Bylo to náročné, ale nikdy na to nezapomenu.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Určitě ano. V Dánsku bydlím dva roky, teď jsem si na půl roku odskočila na univerzitu do Singapuru. Po škole se chci přestěhovat ještě na chvíli třeba do Německa nebo Francie a najít si práci, ale Čechy jsou Čechy. Mám to doma moc ráda a myslím, že nenajdu místo, kde bych bydlela radši.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Když jsem kamarádům vyprávěla o našich velikonočních tradicích, dost se pozastavovali nad šleháním pomlázkou. Ale jinak jsou Dánové hodně podobní jako my, takže jsem je ničím vyloženě nezaskočila. Jsou více usměvaví a méně ve stresu. Jsou pyšní na to, že jsou jedním z nejšťastnějších národů na světě.

Jak už jsem zmínila, momentálně jsem v Singapuru a tady je mentalita o dost jiná a párkrát už jsem narazila. Naposledy dnes ráno mě překvapilo, jak si tady každý hledí sám svého. S kamarádkou jsme se stěhovaly z jednoho konce kampusu na druhý a tahaly jsme tři třicetikilové kufry a plno tašek. Na zastávce jsme tu nálož tahaly do schodů autobusu a páni vysokoškoláci nás jen pozorovali ze stínu. Zvládly jsme to se smíchem, ale říkaly jsme si, že u nás by se nás alespoň někdo zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařila jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Chybí mi ovocné knedlíky a kulajda! Chtěla jsem je pro kamarády připravit, ale když jsem jim jídla popsala, netvářili se moc nadšeně. Tak jsem raději udělala palačinky a počkala jsem si na návštěvu u babičky. Ale upřímně, oni se nemají čím chlubit. Čas od času se někoho zeptám, co je podle něj typické dánské jídlo. V 70% případů mi odpoví párek v rohlíku. Vážně.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

‚Ty jsi z České Republiky? Tam máte pivo levnější než vodu, ne?‘ To je asi tak nejčastější. Potom si lidé vzpomenou na Prahu, a že jsme bývali součástí Československa. V horším případě rozdělení nezaregistrovali, to mě vždycky dostane.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Dánskou politiku nesleduji, neumím plynně dánsky, takže se to nedá. Ale často slýchám od spolužáků: ‚Ach bože, já se z těch politiků zblázním!‘. Takže v tomhle směru jsem od Čech nezaznamenala změnu.