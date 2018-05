Poláci milují smažený sýr a na české pivo nedají dopustit, říká Čech

Praha Roman Jurčák se do Polska přestěhoval v roce 1994 a o návratu do Česka už neuvažuje. „Na začátku jsem měl problém s přezouváním. V Čechách se zouvá před dveřmi, v Polsku teprve v předsíni v bytě. Dnes zcela jistě jsem za polským způsobem, je praktičtější, říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Tak začátky každého emigranta jsou těžké. Já jsem z domoviny odcestoval s jedním zavazadlem a nastěhoval se z českých 72 m² do polských 20 m² a to byl pro mě první šok. Samozřejmě prošel jsem si svým vývojem a dnes bydlím ve zcela jiných podmínkách.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazili? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Na začátku jsem měl problém s přezouváním. V Čechách se zouvá před dveřmi, v Polsku teprve v předsíni v bytě. Dnes zcela jistě jsem za polským způsobem, je praktičtější. Poláci jsou velmi zdvořilí a někdy z úcty k hostům nabízejí, aby se nezouval vůbec, toho jsem ale nikdy nezneužil, protože si vážím práce paní domácí.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Nemyslím si, že bych se do Česka kdykoliv vrátil, obě země jsou si pro život dost podobné a Česko není pro mne k životu nějak moc zajímavé. Spíše sem tam myslím o exotice, bydlet na Kapverdských ostrovech, Azorech nebo třeba v Jižní Americe.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí?

Tak klasika …. svíčková na smetaně s knedlíkem, segedín, česnečka. Občas něco českého uvařím. Mám rád segedínský guláš, někdy ho udělám ze sójových kostek. Je tak dobrý, že hosté si často ani nevšimnou, že nejedí maso, ale sóju. Polákům taky moc chutná smažený sýr, o českém pivu ani nemluvě.

Lidovky.cz: Máte děti?

Mám fantastickou 19letou dceru.

Lidovky.cz: Učíte je česky?

Učil jsem jí v předškolním věku, pak jsem toho nechal, protože ve škole začala mít problémy s polským jazykem. Pletly se ji koncovky a tak. Oba jazyky jsou si velmi podobné a často se liší jen koncovkami a přízvukem. Například jazyky – języki, ložiska – łożyska. Česky ale něco rozumí, a když byla se svojí třídou na výletě v Praze, tak pomáhala kamarádům při nákupech, třeba zmrzliny. Já jsem se naučil polštinu ze sluchu a při čtení a musím říci, že je to krásný a velice bohatý jazyk. Mám teď tu výhodu, že si mohu třeba koupit a přečíst knihu, která není přeložena do češtiny a v polském jazyce je.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Sympatie. Obzvlášť v 90. letech, kdy cizinců v Polsku bylo pramálo. Ale i dnes se usmívají, když se dozví, odkud pocházím. I když se Polskem šíří xenofobie jak rakovina, Češi jsou po dlouhá léta na top 1. místě oblíbených národů. Musím také říci, že od samého začátku se snažím svým chováním a přístupem k lidem šířit dobré jméno České republiky a myslím, že se mi to daří velmi dobře.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Nesleduji nic, co je depresivní, a politika rozhodně je. Před několika lety jsem se zbavil taky televize, která se stala v posledních letech studánkou negativních pocitů. Nicméně vím, že v Čechách je ještě trochu kultury v diskusi. V Polsku je to vzájemné překřikování a to rozhodně nesvědčí o dobré kultuře.

Lidovky.cz: Doporučil byste Polsko na dovolenou?

Rozhodně ano! Polsko je velká a rozmanitá země, kde si každý najde něco pro sebe. Nedaleko hranic jsou zajímavá města Vratislav (Wrocław) nebo Krakov (Kraków), místa jako důl kamenné soli Wieliczka, nebo přírodní park w Ojcowie. Pro pěší turistiku doporučuji pohoří Bieszczady na jihovýchodě země, obzvláště na podzim, kdy travnaté pahorky jsou krásně zbarveny a turistů je velmi málo. Trochu dál si český turista může zajet třeba na Mazurská jezera, koupat se nebo plavat na pronajaté malé plachetnici. Pro vytrvalejší cestovatele, kteří dojedou až na sever Polska je tady překrásné město Gdaňsk a krásné, ale surové Baltské moře. Ti, kteří už plavali na jachtách v Chorvatsku si mohou zkusit zcela jiné, náročnější plavání po Baltském moři a podívat se díky tomu třeba do Švédska nebo pobaltských států.