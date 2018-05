Poláci proudili do skalních měst v Adršpachu. Policie musela uzavřít hraniční přejezd

BROUMOV/PRAHA V minulých dnech doprava v okolí skalních měst v Adršpachu a Teplici nad Metují kolabovala pod náporem turistů přijíždějících v automobilech. Až dvě třetiny z nich tvořili návštěvníci v Polska. Policie byla proto nucena několikrát uzavřít hraniční přejezd v nedalekém Zdoňově.

Ve čtvrtek byl přejezd uzavřen od jedenácti do patnácti hodin. „Odpoledne se situace na hraničním přechodu i na ostatních příjezdových komunikacích do skal zklidnila. V tuto dobu již většina návštěvníků odjíždí,“ uvedla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová. Přechod byl část dne uzavřen již v úterý a ve středu. Podle Prachařové může k uzavření dojít i v dalších dnech, příliš pravděpodobné to ale není, protože nápor turistů z Polska nejspíš opadne.

Poláci stejně jako Češi slaví 1. května státní svátek. Další svátek mají právě ve čtvrtek, 3. května. Právě volné dny byly podle Hany Heinzelové ze Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko důvodem, proč na výlet vyrazily tisíce lidí. „Stejný nápor lidí jsme zažili i v minulých letech,“ řekla serveru Lidovky.cz. Zájem o česká skalní města u Poláků podle ní začal stoupat již ve chvíli, kdy se obě země staly součástí Schengenského prostoru. „Velký vliv má i to, že se destinace začaly prezentovat v zahraničí v zájmu zvýšení turismu,“ myslí si Heinzelová.



Polákům tolik nevadí, když v přírodě potkávají turisty

Davy turistů ve svátečních dnech zaplnili dostupná parkoviště a svými auty ucpali cesty mezi malým, nedávno zbudovaným hraničním přechodem Zdoňov, Adršpachem a Teplicemi nad Metují. „Kolonou by nemohla projet ani sanitka či hasiči,“ upozorňuje Heinzelová. Vlakem jsou přitom skalní města dobře dostupná, správa CHKO proto návštěvníkům doporučuje využít železnici nebo například jízdní kolo. Správci oblasti i policie se shodují, že by situaci mělo vyřešit vedení Královéhradeckého kraje.



Adršpach není od Polska daleko. Stodvacetitisícové město Walbrzych je například od skalních městeček vzdálen pouhých 30 kilometrů. Proč ale budí větší zájem u Poláků než u Čechů? „Poláci jsou méně citliví na to, když se v přírodě potkají s větším množstvím turistů. Čechům to mnohdy vadí,“ soudí Heinzelová. Popularita této destinace je tak paradoxně tím, co od ní některé návštěvníky odrazuje.

Adršpašské skály s Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině. Obě skalní města jsou svojí rozlohou 1803 hektarů největší národní přírodní rezervací v Česku.