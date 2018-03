Poláci se doma nepřezouvají. A oběd ve dvanáct? Na to zapomeňte, říká Češka

Monika Alberovská se do Polska přestěhovala se svým přítelem před čtyřmi lety. „Poláci Čechy milují, což je až neuvěřitelné, když si vezmu postoj Čechů k Polsku. Obdivují Prahu, fascinuje je. Starší generace vzpomíná, jak k nám jezdila na výhodné nákupy. Až v Polsku jsem se setkala se zajímavými označeními „jako v českém filmu“, „Pepíci“ nebo s jiným významem slov například „šukat“ čili hledat,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

První dny mi celkem splývají, ale rozhodně nezapomenu na cestu z Čech do Polska, která pro mě byla hodně emotivní a znamenala nový začátek. Byl červen, na polích se pásly krávy, ve vesnicích volně pobíhaly slepice, cestu lemovali čápi... Ve vzduchu bylo cítit léto a jahody. V obchodních centrech mě později fascinovalo velké množství bonbónů na váhu (doteď je s radostí vozím do Čech), ochucené pivo, které v Čechách v té době ještě nikdo neznal a kousky mražené zeleniny, ryb, pirohů taktéž na váhu.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Ano, v Polsku se doma nepřezouvá. V botách se chodí všude. Vždy trpím, když přijdu k přátelům na návštěvu a u dveří mi řeknou, ať jdu rovnou dál a nesundávám si boty. Krajně nezvyklý je pro Poláky oběd ve 12 hodin. V tu dobu si teprve dávají snídani/menší svačinu. Obědvají kolem 14:30-15:30. Když jsme u toho oběda, tak se Poláci velice diví našim „skromným zeleninovým oblohám“. V Polsku je tradice zeleninových příloh rozhodně větší a plátek okurky, měsíček rajčete a oschlý salát je neuspokojí. Vlastní kapitolu tvoří Vánoce a Velikonoce. Na volno v práci na Štědrý den a Velký pátek můžete rovnou zapomenout. Kapr a bramborový salát se 12 chodům prostě nikdy nevyrovná a „šlehání“ žen a dívek pomlázkou přijde Polákům velice divné, oni se rovnou polévají vodou.

Kdo je Monika Alberovská? Monika Alberovská žije ve Varšavě a téměř čtvrtým rokem pracuje v německé společnosti Westwing Home & Living. Je zodpovědná za český a slovenský trh. Narodila se v Rakovníku a vystudovala TUL. Do Polska přijela se svojí láskou z „vejšky“ a při té příležitosti si plní životní sen.



Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Rozhodně ano, jen je těžké určit přesné datum. Česko je pro mě srdeční záležitost. Je to země, ve které jsem se narodila, prožila dětství, dospívání a především tam mám své kořeny. Po odjezdu jsem zjistila, jak moc mi chybí rodina a pocit, že někam patřím. Paradoxně nás to možná jako rodinu více stmelilo. Kolikrát společně trávíme celou sobotu na Skypu a je nám fajn. Mamku mám jako každodenního přítele na telefonu v autobuse, když se vracím z práce. Moc si toho vážím.

Důvodem k vrácení je i zdánlivá banalita jako „český humor“ a stejné vnímání různých situací. Neskutečně mi pomáhá, že mám v práci svůj český a slovenský tým složený ze skvělých lidí. Rozumíme si i beze slov, chápeme se navzájem, držíme při sobě a táhneme za jeden provaz. Možná nás k takovému přístupu donutily okolnosti, co si budeme nalhávat, ve Varšavě jsme spíše nedostatkovým zbožím.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

V Polsku nenajdete polohrubou mouku. Doporučuji si ji vozit z Česka. O rohlík tady také nezavadíte. Občas mi chybí klasický smažený sýr, který i když si připravím z místních surovin, tak prostě chutná jinak. Co se týká mého kulinářského umění, chtěla jsem se pochlubit tradiční piškotovou bábovku, která ale Polákům přišla moc suchá (téměř každý dort je totiž nasáklý alkoholem). Vánočním cukrovím je však zaručeně dostanete. Nejraději mají linecké. Obdivují naši trpělivost při pečení a preciznost.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Děti nemám, ale mám přítele Poláka, kterého jsem naučila češtinu, spíše on ji ode mě sám pochytil. Jako hlavní komunikační jazyk jsme zvolili češtinu, je to pro mě nesmírně osvobozující zvláště ve vypjatých situacích, když si potřebuji zanadávat.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Poláci Čechy milují, což je až neuvěřitelné, když si vezmu postoj Čechů k Polsku. Obdivují Prahu, fascinuje je. Starší generace vzpomíná, jak k nám jezdila na výhodné nákupy. Až v Polsku jsem se setkala se zajímavými označeními „jako v českém filmu“, „Pepíci“ nebo s jiným významem slov například „šukat“ čili hledat. Občas zažijete trapné chvilky, ale když musíte v práci říct, že „šukáte kolegu Jakuba“, tak vám to nejdřív přijde divné, potom úsměvné a nakonec to řeknete. Smířila jsem se s faktem, že čeština přijde Polákům příliš zdrobnělá, a že moje polština zní, jako kdyby mluvilo dítě. Na samém začátku jsem válčila s jiným přízvukem, výslovností a čertila jsem se, když jsem viděla, že se mi podvědomě smějí. Teď už vím, že jim polština z úst Čecha prostě přijde roztomilá. A vlastně mám radost, že jim mohu zpříjemnit den.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Snažím se ji sledovat, abych byla v obraze. Vážím si toho, že díky znalosti dalšího jazyka se mohu dívat, jak jsou určitá fakta představována v českých/polských médiích. To srovnání někdy stojí za to. A s určitostí mohu říci, že v rámci zachování dobrých vztahů na pracovišti, je lepší některá témata raději neprobírat např. potratový zákon. Líbí se mi, že Poláci dokážou čerpat evropské dotace, podporují místní zemědělství, v neskutečně rychlém tempu budují dálnice. Dokážou vyjít do ulic, když se jim něco nelíbí. Jsou neuvěřitelně pyšní na svoji minulost a bezmezně si brání svoji zemi.