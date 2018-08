Posázaví, počítačový hit léta. Velké části se proměnily v herní mapy

Trhákem letoška se stalo Posázaví, krajina, v níž se odehrává počítačová hra Kingdom Come: Deliverance. Její autoři vrátili Ratajím nad Sázavou, Stříbrné Skalici, Talmberku a Sázavě se slavným benediktinským klášterem jejich středověkou podobu.

Velké části Posázaví se proměnily v herní mapy, a tak se kdekdo z hráčů jezdí dívat, jak to tady vypadá ve skutečnosti. Právě pro fanoušky hry vydala před pár dny Středočeská centrála cestovního ruchu originální mapu „Posázaví po stopách Jindřicha z Kingdom Come: Deliverance“, díky níž je možné porovnat reálné stavby s těmi herními.



Leccos je jinak, ale stále platí, že skutečné Posázaví je ještě malebnější než to na počítačových obrazovkách. I když virtuální krajina má také svá plus: například můžete vidět hrad Talmberk, z něhož dnes stojí jen hradní věž s bránou a zbytky zdiva, hrad Pirkštejn či kostel sv. Matouše v Ratajích nad Sázavou. Gotická stavba vydržela jen do konce 17. století, pak ji nahradil barokní kostel.

Klášter pro děti

Hra se sice obešla bez draků a bez magie, ale majestátní hrady, politické intriky a bitvy je plně nahradily. Dnes už většinu míst ohlodal zub času, ovšem barvitou středověkou tvář si uchoval Sázavský klášter. Dle legendy jej v 11. století založil svatý Prokop a po staletí býval centrem vzdělanosti. Autoři hry jej pro virtuální svět vzkřísili podle starých plánů a stavebně-historických průzkumů, a tak se na obrazovkách počítačů objevuje vesnice, která stávala na místě kláštera, a románský kostel sv. Kříže vysvěcený roku 1070. Vy z něj uvidíte už jen základy ve tvaru čtyřlístku skryté v tiché klášterní zahradě. Zato monumentální síňové trojlodí, pro Sázavský klášter typické, je rozestavěné ve hře a vypadá tak i dnes.

Rady před cestou Mapa Po stopách Jindřicha z Kingdom Come: Deliverance je volně ke stažení na https://centralbohemia.cz/cs/posa zavi-stopach-jindricha-kingdom-co me-deliverance/. Pokud byste chtěli tištěnou podobu, dostanete ji v TIC Středočeského kraje v Husově ulici 21, Praha 1. Sázavský klášter – otevřeno denně kromě pondělí; areál kláštera se zahradou je volně přístupný, prohlídky interiérů s kapitulní síní, křížovou chodbou, refektářem a expozicí Staroslověnská Sázava o prázdninách začínají v 10, 11.15, 12, 13, 13.45, 14.30, 15.15, 16 a 17 hodin, www.klaster-sazava.cz Centrum sklářského umění a huť František, Na Kácku 218, otevřeno denně kromě pondělí, www.cestyskla.cz

Fandové hry se do Sázavského kláštera mohou vypravit kdykoliv, s malými dětmi to zkuste třeba příští neděli, kdy tu sázavské maminky společně se svými přáteli chystají Baby Fest, festival pro nejmenší. V zahradě si mrňata a jejich rodiče užijí hry, dílničky, semináře a ukázky kurzů, chystá se i jarmark zaměřený na děti.



Podobný zvuk jako Moser pro Karlovy Vary má pro Sázavu Kavalier. Stejnojmenné sklárny tu dodnes vyrábějí jak průmyslové, laboratorní či technické sklo, tak spoustu nádob ze skla varného; něco z jejich sortimentu by v domácnosti patrně našel každý z nás. Dnešní velké sklářské závody se zrodily před více než 180 lety ve sklářské osadě Na Kácku, kde manželé František a Antonie Kavalírovi roku 1835 koupili mlýn a vybudovali u něj Svatoprokopskou sklářskou huť. Místo zvané Na Kácku ještě přibližně před deseti lety patřilo k nejzanedbanějším ve městě a výletníky sem nelákalo vůbec nic. Dnes je všechno jinak, a ačkoli nejstarší huť už nenajdete (podobně jako prastarou sklářskou vesničku), téměř v původní podobě se dochovala huť František, kterou v roce 1882 postavil syn manželů Kavalírových Josef. Po revitalizaci se proměnila v Centrum sklářského umění, které mapuje tradiční české řemeslo. Prohlédnete si rozsáhlou sbírku moderního skla, odhalíte tajemství jeho výroby, a dokonce si leccos můžete v rámci některých akcí sami vyzkoušet.

Kolem tůní Havránka

Od kláštera a z centra města se ke sklárně dostanete jednoduše: nejdůležitější je sejít k řece a najít červenou značku, která vede po břehu proti proudu Sázavy kolem místního kempu. Můžete se vydat i přes město, tedy přes náměstí Voskovce a Wericha a přes sídliště, ale to přijdete o jedno z nejhezčích míst Sázavy, lesopark kolem tůní Havránka. Značka vás dovede téměř k cíli, jen v okamžiku, kdy vyústí do ulice Na Kácku a ostře odbočí k lávce přes řeku, musíte zamířit opačným směrem, k jihu; k huti je to z nábřeží Sázavy jen kousek.

I druhý břeh řeky nabízí místo, které hned tak někde neuvidíte: jde o louku s několika malými rybníčky, jíž prochází naučná stezka Votočnice. Zvláštní jméno získala podle legendy, která praví, že právě tady otáčel svatý Prokop své ďábelské spřežení, když s čertem oral takzvanou Čertovu brázdu. Oč jde a kde ji najdete, vám prozradíme v textu na okraji stránky.