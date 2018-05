Pražský hrad v sobotu otevře návštěvníkům jindy nedostupné prostory. Čekejte větší fronty, upozorňuje

PRAHA Letošní prohlídka Pražského hradu je unikátní v tom, že se Hrad veřejnosti otevře celý. Stane se tak v sobotu 12. května při příležitosti zahájení letní turistické sezóny. Mimo stálých návštěvnických objektů budou k 100. výročí založení ČSR mimořádně otevřeny i reprezentační prostory a výstavy pořádané v rámci projektu Založeno 1918. Zájemci si budou moci Hrad prohlídnout zcela zdarma a to od 9.00 do 18.00.

Je to vůbec poprvé, kdy v rámci Slavnostního zahájení letní sezóny bude v jeden den zároveň otevřen Starý i Nový královský palác Pražského hradu. „Poprvé jsou v jediný den otevřeny jak návštěvnické objekty, tak i reprezentační prostory,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek.



Návštěvníci si budou moci tradičně a zdarma prohlédnout i prostory katedrály svatého Víta, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky se stálou expozicí. Rovněž také Starý královský palác s Vladislavským sálem a všechny další návštěvnické objekty, které jsou k vidění každoročně v rámci symbolického zahájení letní turistické sezóny. Unikátně budou veřejnosti otevřené i reprezentační prostory v Novém královském paláci, včetně Španělského sálu, do nichž se bude vcházet zvláštním vstupem z Hradčanského náměstí.



Volný vstup na všechny výstavy

Dále budou v prostorách Pražského hradu volně přístupné výstavy uspořádané k výročí Československa. V sobotu od 9.00 do 18.00 je možné navštívit například novou expozici Doteky státnosti, výstavu Labyrintem dějin českých zemí v Císařské konírně či expozici Josip Plečnik – Architektura pro novou demokracii v Jižních zahradách. Všechny tyto výstavy jsou v sobotu zcela zdarma, avšak Šebek upozorňuje, že volný vstup do výstav může být limitován naplněním jejich kapacity. „Na čekání se musí návštěvníci ve špičkách připravit zejména u výstav, u nichž je nutné vstup z kapacitních důvodů regulovat,“ oznámil Šebek.

V Jelením příkopu je na sobotu připraven program pro děti a to ukázky výcviku dravých ptáků od 11.00 a 14.00. Po celý den bude na III. nádvoří probíhat Festival dechových hudeb.

„V rámci organizace sobotní akce budou personálně posíleny všechny vstupy do areálu Pražského hradu,“ slibuje David Šebek. Zároveň ale upozorňuje, že se mohou u vstupů do jednotlivých objektů v exponovaných časech tvořit fronty. Do největší pražského chrámu katedrály svatého Víta bude z liturgických důvodů poslední vstup umožněn v 17:00. Poslední možný vstup do ostatních objektů bude v 17:30, definitivně návštěvníci musí opustit Hrad v 18:00.