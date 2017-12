Bruslení v centrech měst je stále oblíbenější. Podívejte se, kam vyrazit

PRAHA Venkovní veřejné bruslení je mezi lidmi stále oblíbenější a roste také počet míst, kde je možné jej provozovat. V každém větším městě máte možnost navštívit kluziště třeba u obchodního centra nebo přímo na náměstí. Například v Olomouci i Ostravě bývá kluziště na náměstí už tradičně. Stejně tak brněnský 'Bruslák' na Moravském náměstí, kde můžete kroužit kolem sochy koně Jošta. V centru Prahy je asi nejznámější ledová plocha na Ovocném trhu, tam si zabruslíte zdarma.

Praha

Ovocný trh

Veřejné bruslení na kluzišti o velikosti 14 x 30 metrů přímo v centru Prahy. Toto kluziště je otevřeno denně. O víkendech je připraven doprovodný program. Na to, kolik je na místě zrovna lidí, se můžete podívat přes online kameru.

KDE: Ovocný trh, Staré Město, 110 00 Praha-Praha 1

OTVÍRACÍ DOBA: Po-Ne: 10:00-21:00

VSTUPNÉ: zdarma

PŮJČOVNA BRUSLÍ: Děti do 6 let 50 Kč/hodinu, ostatní 100 Kč/hodinu

BROUŠENÍ BRUSLÍ: ne

Veřejné bruslení přímo v centru Prahy.

Na Františku

Kluziště Na Františku je postaveno na víceúčelovém hřišti a nabízí ledovou plochu o rozměrech 40 x 20 metrů.

KDE: Kozí 847/25, 110 00 Staré Město

OTVÍRACÍ DOBA: Po-Pá: 8:00–15:00, 15:30-17:30, So-Ne: 10:00–12:00, 12:30–14:30, 15:00–17:00, 17:30–19:00

VSTUPNÉ: Děti 0-14 let 30 Kč/dítě, Dospělí 50 Kč/osoba

PŮJČOVNA BRUSLÍ: Půjčovné: 50 Kč (záloha 500 Kč)

BROUŠENÍ BRUSLÍ: 80 Kč/pár

Arkády Pankrác

Mobilní kluziště před nákupním centrem je otevřeno od 1. prosince 2017. Zájem o bruslení přiměl vedení obchodního centra ke zvětšení ledové plochy na 600 metrů čtverečních. Bruslit se tu bude až do konce února.

KDE: Na Pankráci 86, Nusle, 140 00 Praha-Praha 4

OTVÍRACÍ DOBA: Po-Ne: 9:00–21:00

VSTUPNÉ: Dospělí 50 Kč, Děti do 5 let zdarma

PŮJČOVNA BRUSLÍ: Půjčovné: 80 Kč

BROUŠENÍ BRUSLÍ: ne

Kluziště u ZŠ Glowackého, koupaliště Ládví a Kasárna Karlín

Městská část Praha 8 otevřela celkem tři kluziště. K dispozici je zde půjčovna bruslí i dětských přileb. Součástí je i bohatý doprovodný program - dětské diskotéky a diskohrátky.

KDE: ZŠ Glowackého (Glowackého 555/6, 181 00 Praha 8 - Bohnice), koupaliště Ládví (Štíbrova 1776/17, Praha 8 - Kobylisy), kasárna Karlín (Prvního pluku 20/2, Praha 8 - Karlín)

OTVÍRACÍ DOBA: Po-Pá: 13:00-21:00, Víkendy a svátky: 09:00-21:00

VSTUPNÉ: Děti do 150 cm zdarma, Děti nad 150 cm 30 Kč/150 minut, Dospělí 40 Kč/150 minut

PŮJČOVNA BRUSLÍ: ano

BROUŠENÍ BRUSLÍ: ano

Galerie Harfa

Nákupní galerie provozuje kluziště na střeše již několik let. Letos připravila ledovou plochu o rozměru 30 x 20 metrů, která bude v provozu až do března 2018.

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská, Praha 9

OTVÍRACÍ DOBA: Každý den: 13:00-14:30 (děti s doprovodem), 15:00-18:30 (veřejné bruslení), 19:00-20:30 (večerní veřejné bruslení)

VSTUPNÉ: Dospělí 50 Kč, Děti do 150 cm zdarma, Doprovod bez bruslí zdarma

PŮJČOVNA BRUSLÍ: Půjčovné: 60 Kč (brusle pro dospělé), 30 Kč (brusle pro děti)

BROUŠENÍ BRUSLÍ: ne

Kluziště na střeše nákupního centra Galerie Harfa.

Gutovka

Kluziště pro bruslení veřejnosti je v zimním období v provozu i ve sportovním areálu

KDE: Gutova 39, 100 00 Praha 10 - Strašnice

OTVÍRACÍ DOBA: Po-Pá: 15:00-17:00, So-Ne: 10:00-12:00, 12:30-14:30, 15:00-17:00, 17:30-19:30, 20:00-22:00

VSTUPNÉ: Dospělí 60 Kč/2h (60 Kč celodenní), Děti 30 Kč/2h (120 Kč celodenní)

PŮJČOVNA BRUSLÍ: Půjčovné: 50 Kč/pár (500 Kč záloha)

BROUŠENÍ BRUSLÍ: ne

Černý most

Nákupní centrum Černý most zřizuje venkovní kluziště už tradičně. Díky nočnímu osvětlení je možné bruslit až do večerních hodin. Kluziště bude otevřeno až do února.

KDE: Chlumecká 765/6, Kyje, Praha, Česko

OTVÍRACÍ DOBA: každý den 9:00-21:00

VSTUPNÉ: Dospělý 80 Kč, Děti do 5 let zdarma, Rodinné vstupné (2+2) 200 Kč, Doprovod na ploše 40 Kč

PŮJČOVNA BRUSLÍ: 100 Kč

BROUŠENÍ BRUSLÍ: Nové brusle 100 Kč, Staré brusle 80 Kč

Letná

Kluziště na Letné je zdarma a bude otevřeno až do 18. 2. 2018. Každý den od 10 do 18 hodin je připraven animační program pro děti, různé soutěže a hry. Pro nebruslaře je k dispozici také školička bruslení, kde se můžete učit od profesionálů.

KDE: Letná (v blízkosti ulice Milady Horákové, Praha 7

OTVÍRACÍ DOBA: Po-Ne: 9:00-21:00

VSTUPNÉ: zdarma

PŮJČOVNA BRUSLÍ: ano

BROUŠENÍ BRUSLÍ: ne

Brno

‚Bruslák‘ na Moravském náměstí

V Brně se bruslí kolem sochy koně Jošta.

Kluziště o celkové ploše 800 metrů čtverečních se otevřelo ve středu 6. prosince. Je specifické v tom, že se bruslí kolem sochy koně Jošta. Mělo by být otevřeno až do konce března 2018.



KDE: Moravské nám. 611/6, 602 00 Brno-střed-Brno-město

OTVÍRACÍ DOBA: každý den: 10:00–12:00, 13:00–15:00, 16:00–18:00, 19:00–21:00

VSTUPNÉ:Dospělí 100 Kč/2h, Děti 60 Kč/2h

PŮJČOVNA BRUSLÍ: ano

BROUŠENÍ BRUSLÍ: ne

Bruslení za Lužánkami

Za Lužánkami se nachází kluziště o rozměrech 47,5 x 29 metrů, jehož ledová plocha je pravidelně upravovaná. Je zde možné bruslit až do večerních hodin.

KDE: Sportovní 347/2, 602 00 Ponava, Brno

OTVÍRACÍ DOBA: Po-Pá: 15:00-17:00, 18:00-20:00, So-Ne + svátky: 9:00-11:00, 12:00-14:00, 15:00-17:00, 18:00-20:00

VSTUPNÉ: Dospělí 60 Kč, Děti do 5 let zdarma, Děti 6-14 let 40 Kč, Rodinný vstup (2 dospělí + max. 3 děti) 150 Kč, Doprovod bez bruslí 20 Kč

PŮJČOVNA BRUSLÍ: Půjčovné 50 Kč, Záloha na nové brusle: 1000 Kč, Záloha na staré brusle: 500 Kč

BROUŠENÍ BRUSLÍ: Broušení nových bruslí: 100 Kč, Broušení starých bruslí: 60 Kč

Kluziště Vodova

Ledová plocha má rozměry 56 x 26 metrů a patří tak k největším umělým otevřeným plochám v České republice. Ideální pro rekreační bruslení i pro zájemce o hobby hokej pod širým nebem.

KDE: Vodova 336/108, 612 00 Královo Pole, Brno

OTVÍRACÍ DOBA: Po-Pá: 15:00–17:30, 18:30–21:00, So-Ne + svátky: 9:00–12:00, 13:00–16:00, 17:00–20:00

VSTUPNÉ: Dospělí: 70 Kč, Děti do 10ti let a senioři: 30 Kč, Rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti): 140 Kč, Doprovod: 30 Kč

PŮJČOVNA BRUSLÍ: 50 Kč na celý blok (1000 Kč vratná kauce)

BROUŠENÍ BRUSLÍ: Cena broušení: 50 Kč/pár

Ostrava

Kluziště na Masarykově náměstí

Oblíbený tučňák na ostravském kluzišti na Masarykově náměstí.

8. ročník projektu Vánoční kluziště v Ostravě. K bruslení veřejnosti se otevřelo 25. listopadu a bude fungovat do 7. ledna 2018. Ledová plocha má kapacitu 150 osob. V areálu kluziště je mimo půjčovnu bruslí a také šatna a sociální zařízení.



KDE: Masarykovo náměstí 50/31, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz

OTVÍRACÍ DOBA: každý den 10:00-20:00

VSTUPNÉ: zdarma

PŮJČOVNA BRUSLÍ: půjčovné: 70 Kč / 1 pár (500 Kč záloha)

BROUŠENÍ BRUSLÍ: 50 Kč / 1 pár

ŠATNA: 30 Kč

Olomouc

Kluziště na Dolním náměstí

Kluziště každoročně zdobí vánoční trhy v Olomouci.

Zajímavým zpestřením olomouckých vánočních trhů je kluziště na Dolním náměstí. Je v provozu už od 11. listopadu a jeho uzavření je tento rok plánováno na poslední den v roce.



KDE: Dolní náměstí, 779 00 Olomouc

OTVÍRACÍ DOBA: školy, školky 10-12:00, veřejnost + škola bruslení 12:30-14:30, veřejnost 15:00-17:00, 18:00-20:00, 20:30-22:00

VSTUPNÉ: zdarma

PŮJČOVNA BRUSLÍ: ano

BROUŠENÍ BRUSLÍ: ne