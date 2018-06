V Rakousku máme 80 000 uprchlíků a Okamurové by tu mohli mít ráj. Převládá ale ochota a smírnost, říká Češka

Jana Valdrová se do Rakouska přestěhovala z Českých Budějovic a v Tyrolsku našla nový domov. „Zatím návrat neplánuji. Navíc – řečeno s trochou nadsázky – čistota ovzduší je v Tyrolsku dokonalá: vítr zvaný fén nám to tu zvlášť na podzim a na jaře profoukne tak dokonale, že se nestačím divit, kam až zaletí odložené věci ze stolku na balkóně. Fén se ovšem u řady lidí projevuje na bolestech hlavy či nespavosti, dokonce prý na agresivitě a zvýšeném počtu dopravních nehod,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Překvapila mě vnímavost lidí i institucí k životnímu prostředí a podpora malých podniků a rodinných farem. Hodinu před Innsbruckem musíte na dálnici zvolnit na přikázanou rychlost 100 km, což se příznivě odráží na plynulosti provozu a na čistotě ovzduší (na to jsou výzkumy). Dobře je legislativně ošetřena malovýroba a prodej drobného zboží, hlavně potravin, kosmetiky a léčivých prostředků z přírodních zdrojů, výrobků z ovčí vlny a ze dřeva včetně „Zirbe“, borovice, kterou najdete pouze v Alpách. Bohatý sortiment rakouských pochoutek v bio kvalitě – horských sýrů, vín, olejů, medu, jablek, vajec, dýňového oleje, zavařenin chleba a pečiva, uzenin, divočiny, pstruhů z domácích sádek –nabízejí nadnárodní obchodní řetězce v Tyrolsku celoročně – srovnatelnou pestrost najdete v Česku spíše ve specializovaných obchodech nebo na farmářských trzích.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Co mě v Tyrolsku zpočátku překvapilo, je všeobecně rozšířené tykání – seznámíte se s někým a za minutu si tykáte, na což si brzo zvyknete. Naše národy propojují celá staletí vzájemného kontaktu a je to znát na vyjadřování: v Rakousku si pochutnáte na Liwanzen, Buchteln nebo povidlových taštičkách – Powidltascherln. Příjmení mnoha lidí prozrazují české předky: Prochaska, Hrdlicka, Brabetz, Ruzicka, Benesch, Klima, Hawelka, Wessely, Svitil, Liska, Jelinek, Swarowski, slavný horolezecký fotograf se jmenuje Zak (vlastně Žák). Když jsem pro sedmitisícovou tyrolskou obec připravovala přednášku o vlastních jménech, našla jsem v telefonním seznamu 40 českých příjmení.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Vplout do pracovního i soukromého života je pro nás možná snadnější v Rakousku než v Německu nebo ve Švýcarsku. Zatím návrat neplánuji. Navíc – řečeno s trochou nadsázky – čistota ovzduší je v Tyrolsku dokonalá: vítr zvaný fén nám to tu zvlášť na podzim a na jaře profoukne tak dokonale, že se nestačím divit, kam až zaletí odložené věci ze stolku na balkóně. Fén se ovšem u řady lidí projevuje na bolestech hlavy či nespavosti, dokonce prý na agresivitě a zvýšeném počtu dopravních nehod. Když mě poprvé z fénu strašlivě rozbolela hlava, dostalo se mi veselé reakce „Vítej v klubu!“.



Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Z české kuchyně milují lidé v Tyrolsku sladká jídla, příjemně je překvapí svíčková. Jídla s kmínem budí pozornost a pochvalu; přestože kmín je běžně k dostání, používají jej tady mnohem méně než my v Česku. Bramborový salát se zeleninou je tu exotika – tady jej připravují nakyselo „jen“ s cibulí a octem.



Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Moji synové se učili cizí jazyky v pohnuté době bezprostředně po roce 1989, kdy Česko trpělo nedostatkem vyučujících s kvalitními znalostmi jazyka. Zvládli to se ctí a dnes se s mými přáteli domluví německy a anglicky.



Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Asi nejčastější reakcí jsou dotazy na knížete Schwarzenberga, kterého v Rakousku považují za svého, a podle toho zaujatě chválí nebo kritizují jeho práci. V poslední době jej ale daleko zastínila Ester Ledecká, protože zimní sporty jsou v Rakousku srdcová záležitost jako v Česku. A protože v Tyrolsku každé dítě leze po horách málem dříve, než začne chodit, slyší všichni na jméno horolezeckého génia Adama Ondry.



Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

V Rakousku máme osmdesát tisíc i více uprchlíků (podle toho, které generace počítáte) a zdálo by se, že různí Okamurové by tady mohli mít politický ráj na zemi, ale naštěstí převládá ochota si poradit s uprchlickou problematikou smírným způsobem. Také proto asi nedochází v Rakousku k excesům, jaké známe z Německa nebo Francie. Neoddiskutovatelným projevem odporu rakouské voličské obce proti populismu je 600 tisíc podpisů proti zmírnění antikuřáckého zákona. Významné postavení mají (i přes nedávné skandály a rozchody) Tyrolští Zelení. Snahy o trvalou udržitelnost zdravého životního prostředí jsou vnímány kriticky: při nedávno uvedeném filmu Zelené lži bylo kino v Innsbrucku zaplněno do posledního místa. Podle mého názoru je také znát, že zdejší přístup k politice formovaly desítky let precizování demokratického systému: když se politik dopustí jednání, kvůli němuž se stane své straně přítěží, je samozřejmé, že sám odstoupí. Jinak platí, všude chleba o dvou kůrkách: Rakousko je historicky i geopoliticky zemí dobře srovnatelnou s Českem, a ze srovnávání můžeme, myslím, vytěžit leccos zajímavého.