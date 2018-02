Rasistické či sexistické výroky ve Skotsku od politiků neuslyšíte, říká Češka

Petra Mánková se do Skotska přestěhovala nejdříve jako studentka. Ale už zde zůstala. „Měla jsem obrovské štěstí a hned první den jsem viděla kosatky. To je nezapomenutelné. Velký dojem na mě udělali i samotní Shetlandani. Jsou velice milí a žijí v úzké komunitě. Lidé jsou tu zvyklí pomáhat si jeden druhému. V zimě, když je špatné počasí, jsme i několik dní odříznuti od zbytku svět,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Moje bezprostřední pocity ze Shetlandů byly úžasné. Po dvanácti hodinách na trajektu jsem se vylodila na malém ostrově uprostřed oceánu. Nikde žádné stromy, za to ovcí a tuleňů jsem potkala více než lidí. Připadalo mi to jako místo z jiného světa. Měla jsem obrovské štěstí a hned první den jsem viděla kosatky. To je nezapomenutelné. Velký dojem na mě udělali i samotní Shetlandani. Jsou velice milí a žijí v úzké komunitě. Lidé jsou tu zvyklí pomáhat si jeden druhému. V zimě, když je špatné počasí, jsme i několik dní odříznuti od zbytku světa. Když se sem nedostanou lodě ani letadla, jsou regály v obchodech prázdné. Už jsem si zvykla vždy mít doma nějaké zásoby.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Ze začátku jsem si užila spoustu legrace se skotským přízvukem. Později pak se shetlandským dialektem. Naštěstí jsem zjistila, že Skotové si někdy nerozumí ani mezi sebou navzájem. To mě dost uklidnilo. Největší nedostatek, na který jsem dosud narazila, je jednoznačně britské zdravotnictví. Pokud bych měla nějaký vážnější problém, jela bych se léčit do Česka. Co se týče českých zvyků nebo tradic, které vzbuzují emoce, tak jsou to Velikonoce. Jednou jsem ukazovala kolegům, jak vypadá takové velikonoční šlehání žen pomlázkou a nikdo to moc nechápal. Smáli se a mysleli si, že si dělám legraci. Shetlandani také nechtějí věřit, že mi chutná pivo. To tu holky moc nepijí.

Petra Mánková Petra Mánková se narodila v Rakovníku. Momentálně pracuje v Bon Accord Accountancy v Lerwicku, kde připravuje účetní závěrky, vypočítává daně a poskytuje poradenství různým klientům. Často se jedná o rybáře, farmáře, umělce ale i větší ropné společnosti. Nejdříve vycestovala do Skotska (Edinburgh) jako studentka na jeden rok. V Edinburghu žila celkem tři roky. Poté se přestěhovala na Shetlandy, kde žije druhým rokem.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Čím déle žiji v zahraničí, tím je pro mě těžší se vrátit. Ale i tak návrat plánuji. Mojí největší motivací je rodina. Myslím si, že Česká republika není vůbec špatné místo na žití. Samozřejmě vždy je co zlepšovat. Rozhodně bych se ale nevracela v případě, že bychom podobně jako Velká Británie měli referendum o vystoupení z EU a došlo by na Czechxit. To je pro mě nepřijatelné.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Dříve mi velice chyběl český chléb. Všudepřítomný tousťák jsem si moc neoblíbila. Dnes už se naštěstí dá sehnat slušný chleba i zde. Většinou si s sebou z Česka přivážím nové koření, majoránku a také med od mých rodičů. Na Shetlandech nejvíce postrádám dobré točené pivo. Ze začátku jsem se hodně snažila a vařila jsem pro přátele bramboráky, smažák i kachnu. Většinou to ocenili jen ostatní cizinci. Místní jsou, co se jídla týče, velice nedůvěřiví. Vždy vozím svým Shetlandským kolegům nějaké české pochutiny jako bonbony, lázeňské oplatky, česnekové brambůrky nebo cukroví. Musím pak za každým z nich zajít a osobně jim nabídnout, jinak by to nikdo z nich neochutnal. Takto je donutím. Většinou si dají a řeknou, že je to moc dobré. Nakonec jsem to ale já, kdo to po pár dnech musí sníst. Tak asi tak dobré to nebude.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Děti nemám. Pokud je budu mít, určitě budou mluvit česky i anglicky.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Praha a Československo. Spousta mladých lidí jezdí do Prahy na rozlučku se svobodou. Bohužel mnoho z nich si ještě nevšimlo, že jezdí do České republiky nikoli do Československa.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

O politiku zde se zajímám a chodím volit. Dříve jsem hodně sledovala dění okolo referenda o odtržení Skotska, teď zase o Brexitu. Myslím si, že politická kultura je tu odlišná od té naší. Jmenovat jednotlivé rozdíly by bylo určitě na dlouho, tak já jich zmíním jen pár. Co mi na české politice chybí, je určitě více žen političek. Tady jich vidíte mnoho a to i na významných pozicích. Nemyslím si, že by Česká republika neměla schopné ženy. Politici zde si uvědomují, že za své výroky a činy nesou zodpovědnost. Rasistické, homofóbní nebo sexistické výroky jsou absolutně nepřijatelné. Stejně tak jako napadání novinářů, odmítání holocaustu, zpochybňování nezávislosti soudů a policistů v zemi by bylo pro zdejšího politika likvidující. Čeští politici často postrádají sebereflexi. Bohužel nemůžeme očekávat politiku na úrovni za situace, kdy samotný prezident naší republiky je schopen pourážet polovina národa během jediného projevu. Abych nebyla jen negativní, čeští politici jsou rozhodně vtipnější než ti britští.