Středisko Saalbach Hinterglemm? Traily a túry pro každého

Saalbach Hinterglemm patří do TOP 5 letních destinací Rakouska a díky rozsáhlé síti cyklotras a turistických tras láká do údolí širokou škálu návštěvníků včetně rodin s dětmi, které najdou vyžití například v podobě zábavně-naučných stezek, dětských hřišť nebo aquaparku.

Pro bikery

Lanovky z údolí na okolní vrcholky hor můžou využívat jak turisti, tak bikeři a z každé je několik možností, kudy sjet kopec. Naším prvním trailem byl populární a snad i jeden z nejznámějších trailů střední Evropy Hacklbergtrail, který startuje z vrcholu Westgipfel, takže je potřeba od výstupu lanovky Schattberg X-press ještě nějakých 15-20 minut šlapat po svých do kopce.



Hacklbergtrail je dlouhý 5,5 km a trvá zhruba 35 minut. Trail je sice v mapce označený střední náročností, ta je ale spíš daná délkou trailu než jeho technickým provedením, takže na něj mohou vyrazit i bikerští začátečníci. Sice se dá trail sjet i na pevném kole, celoodpružené tu komfort z jízdy znatelně zvýší.

Saalbach Hinterglemm v kostce: Vzdálenost z Prahy 5 h 18 min

1 jízda na lanovku dospělí 23 eur Celodenní jízdné na lanovku dospělí 41 eur Provozní doba lanovky Reiterkogelbahn Každý den 9:00 – 16:30 Provozní doba lanovky Zwölferkogelbahn Každý den 9:00 – 16:15 Provozní doba lanovky Schönleitenbahn Každý den 9:00 – 16:00 Provozní doba lanovky Schattberg X-Press Každý den 9:00 – 16:15 Ubytování www.evahotels.com Webové stránky www.saalbach.com

První polovina trailu se vine v bezlesé krajině převážně po vrstevnici, takže nečelíte žádným prudkým sešupům, ale naopak si užíváte plynulou jízdu s nevelkou potřebou brždění. Druhá polovina vede částečně i lesem, takže je potřeba přehoupnout se místy přes nějaký ten kořen, vše je ale bez problémů jetelné.



Hacklbergtrail se kousek nad dojezdem do údolí napojí na Bucheggtrail, který vás v pohodových klopených zatáčkách a na terénních vlnách dovede do městečka Hinterglemm, odkud se do Saalbachu dostanete po značené cyklostezce Glemmtal Radweg.

V Saalbachu nemusíte jezdit v zásadě jen z kopce, ale můžete se po trailu vydat i do kopce. Protože letos kvůli výstavbě nové lanovky není v provozu lanovka Kohlmaiskopfbahn, supluje za ní lanovka Schönleitenbahn, takže na traily vedoucí z vrcholu Kohlmaiskopf se musíte vydat po Wurzeltrailu. Jak název napovídá, je trail plný zakroucených kořenů, takže potěší hlavně milovníky techniky.

Oblíbeným trailem v Saalbachu zejména pro začátečníky, ale i zkušené bikery je Milka Line, na který se letos musíte dostat lanovkou Schönleiten a následně po Wurzeltrailu do mezistanice lanovky Kohlmaiskipfelbahn. Trail je relativně vyhlazený, nezahrnuje žádné prudké úseky, jen klopenky a terénní vlny, takže jeho hlavním mottem je zábava.

Z klasických bikeparkových tratí jsme si vyzkoušeli Z-Line, na kterou vyváží lanovka Zwölferkogelbahn. Z-Line mohou opět vyzkoušet jezdci skoro jakékoli dovednostní úrovně, protože tu nejsou žádné kamenité nebo kořenovité úseky, vše je plynulé a veškeré překážky se dají objet. Na trati je několik zpestření v podobě dřevěných wallridů nebo lávek postavených tak, aby zvládli i méně zkušení jezdci.

Profíci v Saalbachu jezdí na Pro Line, kterou obsluhuje lanovka z Hinterglemmu Reiterkogelbahn. S tratí X-Line bych řekla, že jde už o trochu náročnější tratě, než jsou výše jmenované, zejména kvůli prudkým padákům nebo kořenům, dále například i dropíku hned na startu tratě Pro Line. Méně zkušení mohou překážky opět objíždět, nároční bikeři už si tu ale přijdou na své a svůj um mohou zdokonalovat na řadě různých skoků od dvojáků, přes lavice po dřevěné seskoky.

Kam na pěší túru?

Na nenáročnou procházku s prarodiči nebo dětmi můžete vyrazit lanovkou Schönleitenbahn na vrchol Wildenkarkogel obejít si tamní jezero hned u výstupu lanovky nebo se odtud dále vydat na vyhlídku na Asitzkopf.

Na delší túru doporučujeme hřebenovku Saalachtaler Höhenweg, na kterou se dostanete rovněž od výstupu lanovky Schönleitenbahn a můžete se vydat buď na vrchol Kohlmaiskopf nebo opačným směrem na Saalfelden (6 hod). Příjemné půldenní okruhy najdete mezi vrcholy Wildenkarkogel a Kohlmaiskopf, kdy startem i cílem je výstupní stanice lanovky Schönleiten bahn a díky vysoké nadmořské výšce už příliš nestoupáte a jen si užíváte panorama.

Kdo nechce chodit vůbec, ale výhled by si rád užil, může se za panoramaty vyvézt kteroukoli lanovkou. Jeden z nejlepších výhledů na městečka do údolí i na protější Vysoké Taury nabízí vrchol Zwölferkogel.



Co pro děti?

Letošní novinkou je dětské hřiště u výstupní stanice Schattberg X-press, které zahrnuje prolézačky provazového typu, dále různé houpačky a také houpací sítě s výhledem na obě strany hřebenu. Menší dětská hřiště najdete i u dalších výstupních nebo mezistanic lanovek.

Rodinnou zábavou je zábavně-naučná stezka Kodok v Hinterglemmu, která začíná od výstupu stanice Reiterkogelbahn. Děti na nenáročném pěším okruhu plní různé úkoly a získávají tak indicie k rozluštění hádanky (arch na vyplnění na šňůře na krk dostanou u nástupní stanice lanovky). I když vaše děti neovládají německý jazyk, dá se na většině míst dovtípit, co za úkol je jim uloženo a zabaví se tak na stezce i dospělí.

Všestrannost letního Saalbachu podtrhuje i Aquapark kapitána Hooka přímo ve městě. V aquaparku najdete tobogány, beachvolejbalové hřiště, whirpool a další atrakce jako třeba kino pro děti. Aquapark je otevřený každý den od 9 do 19 hod.

Tip na ubytování

Ubytovaní jsme byli v hotelu Eva v centru městečka Saalbach, který disponuje prostornými pokoji a je přívětivý i pro cyklisty, takže hned vedle kolárny najdete sprchy na kola i s kartáči. Po celodenních aktivitách můžete využít wellness s bazénem, saunami a teráskou na opalování.

V rámci ubytování v hotelu Eva jsme obdrželi tzv. joker card, díky které jsme měli všechny lanovky v okolí zdarma. S joker card máte dále zdarma například pendlbusy, vstup do zmíněného aquaparku, do skimuzea nebo na minigolf v Hinterglemmu. Na další atrakce v okolí pak získáte zvýhodnění.