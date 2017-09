Šanghaj, Sibiř i Mexiko. Na výlet za pár desítek minut a bez pasu

Co se děje jinde Husí slavnosti v Boskovicích (30. 9. – 1. 10.) Připomeňte si proslulé vykrmené husy místních hospodyněk, které se dobře prodávaly na městských trzích zejména v Brně a ve Vídni. Husí a kachní speciality ochutnáte jak v místních restauracích, tak na tržišti v parku u zámeckého skleníku. Soutěžit se bude o nejlíp připravenou husu, do zásoby si můžete koupit husí sádlo. www.kulturaboskovice.cz

Křivoklání na Křivoklátě: 30. září a 1. října se na hradě Křivoklátě konají tradiční rytířské slavnosti Křivoklání. Užijete si šermířské souboje, uvidíte dobovou zbrojnici a dravce, kteří účinkovali ve slavných filmech. České dráhy vypravují na Křivoklání vlak tažený parní lokomotivou, odjíždí z pražského Braníka v sobotu 30. září v 9.13. www.hrad-krivoklat.cz