Sehnat v Anglii mlýnek na ořechy? Nemožné, říká Češka

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Na půl roku jsem si zkusila žít v Norsku na břehu fjordu. Přes dva roky žiju v Londýně a zrovna před týdnem jsem se tu stěhovala po třinácté. Vždycky je to trochu šok. Než se v nové zemi rozkoukáte, zvyknete si na jinou kulturu, naučíte se lovit v peněžence ty správné mince. V Londýně se k tomu přidal šok z úrovně bydlení. Náklady jsou astronomické, takže si můžete dovolit jen pokoj ve sdílených bytech, které mají často o dost úroveň nižší, než na co jsme u nás zvyklí. Nemluvě o ztrátě soukromí. Je to něco za něco.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazili? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Nemám pocit, že bych někoho svými zvyky vyloženě vytáčela. Ale vzpomínám si, že když jsem studovala v Rakousku, zírali na mě, když jsem jedla hrášek z lusků. V Norsku jsem tamní chladné zvyklosti překročila tím, že jsem po polibku na levou tvář, dala polibek i pravou tvář. V Anglii jsem byla za exota, když jsem žádala o topení během celého dne, nejen na dvě hodiny ráno a večer.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Já jsem neodešla úplně, ale na čas. Který nevím jak dlouhý bude. Vyrazila jsem za poznáním, které různě mění podoby i destinace. Miluju cestovat a poznávat nova místa a řekla jsem si, že by bylo fajn zkusit někde žít a poznat to místo se vším všudy, nejen jako turista. Jinak vazby na domov jsem netratila. Zrovna teď v Česku chystám vydání knížky s názvem Londýn prostě žeru. Je to můj srdeční projekt, na kterém jsem tu pracovala intenzivně posledního půl roku. V knížce se budou proplétat kapitoly s tipy na jídlo (kde, co a proč ochutnat včetně bister, trhů, kaváren, hospod i barů) s kapitolami o svérázném životě v Londýně. Nebude to průvodce, ale osobitá kniha plná zajímavostí proložená spoustou fotografií, které jsou kromě psaní mou vášní. Zrovna teď běží do půlky srpna sbírka na realizaci této knížky na crowdfoundingovém portálu Hithit.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařila jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Samozřejmě, že mi chybí české suroviny, abych si mohla uvařit to, co mi chybí. Když přijedu do Česka, okamžitě si kupuju kořenovou petržel, kterou pak křoupu jak mrkev. V Anglii ji nemají, mají tu jen pastyňák a projevují se tak mé abstinenční příznaky. Taky si musím koupit lučinu, tvarůžky nebo škvarkové sádlo. Vařila jsem v práci kolegům svíčkovou a pekla vanilkové rohlíčky a ořechy jsem musela mlýt po malých částech v mlýnku na koření, neboť mleté se tu neseženou a mlýnek na ořechy je taky sci-fi. Taky jsem bodovala s rajskou, štrúdlem, tvarohovo-povidlovými koláči nebo naposledy gulášem. Ten jsem dělala pro basketbalový tým z Burundi a klukům jsem tam přidala i zázvor, citronovou trávu, chilli papričky a burákové máslo, aby to měli trochu pestřejší. Chutnalo jim moc, jen by prý prosili příště víc burákového másla.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Londýn je velmi kosmopolitní město a žije tu přes 200 národností, takže nikoho tím, že jsem z Česka nevyvedu z miry. Snad jen tím, že čekají, že řeknu že jsem Seveřanka nebo Holanďanka, což jsou místa, na která mě tipují lidé nejčastěji. Většinou se lidi zasní nad Prahou, ve které buď byli nebo by tam rádi. Já je jen utvrdím v tom, že tam rozhodně musí jet a často jim dávám tipy.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Co se týče politiky, nesledovala jsem ji v Česku a ani tady ne. Je to něco, co mi připadá velmi nedůvěryhodné. Samozřejmě, že mě ale něco jako volba českého prezidenta nebo Brexit zajímá. S politikou však souvisí i instituce a v těch jsem si velkého rozdílu všimla. Například při kontaktu s finančním úřadem si nepřipadáte rovnou jakou podvodník (tak jak je to běžné v Česku). Tady se k vám chovají velmi slušně a ochotně. Obdobnou zkušenost mám i s policií. Nedávno jsem tu musela řešit krádež mé profi zrcadlovky a nestačila jsem se nad profesionalitou a způsobem komunikace divit.