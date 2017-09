Severoitalské městečko Arabba. Užijte si Dolomity na kolech

Arabbu znáte možná spíše ze zimy jako součást věhlasného lyžařského komplexu Dolomiti Superski. Nicméně ani v létě není toto severoitalské městečko skoupé na sportovní vyžití a krajina bez sněhové pokrývky se navíc odhalí v plné kráse a rozmanitosti. Prim tu hraje cyklistika, se kterou se tu setkáte snad ve všech podobách.

Arabba je součástí populárního okruhu Sella Ronda a stejnojmenné městečko je zasazené do bezprostřední blízkosti hor. Lanovky z města rozjíždí na obě strany, takže z výstupní stanice Burz můžete obdivovat masív Porta Vescovo, z protilehlého Porta Vescovo zas nejvyšší horu Dolomit Marmoládu.



Co se týká cyklistiky, spojuje Arabba jak silničáře, tak milovníky horského bikingu na šotolinách i singltrailech. My se tu věnovali cyklistice horské, a i když nám ten den počasí úplně nepřálo, zvládli jsme absolvovat pohodový okruh „Panoramatic Tour“. Startovní čárou bylo samotné městečko Arabba, odkud jsme se nechali i s koly vyvézt velkokapacitní kabinou na masív Porta Vescovo do výšky 2 530 m. Z tohoto nejvyššího bodu celého okruhu jsme se vydali doprava po šotolinové cestě z kopce dolů a následovali ceduli Panoramatic tour, případně „Passo Pordoi“.

Z počátku šlo o rychlý sešup malými serpentinami, následovně se jelo spíše po vrstevnici, takže za hezkého počasí tu máte čas kochat se dolomitskými panoramaty. Po křížení se silnicí následovala přírodní pěšina, kde bylo potřeba šlápnout do kopce do pedálů, nicméně netrvalo dlouho, a dostali jsme se k dalšímu „ulehčovadlu“ výletu, a to k sedačkové lanovce Saletei, která nás opět s koly vyvezla do sedla Passo Pordoi. Máte-li tu čas navíc, neváhejte se ještě nechat vyvézt kabinkovou lanovkou na vyhlídku Sass Pordoi, jíž se přezdívá terasa Dolomit. Sem ovšem už bez kol.

Z Passo Pordoi jsme se vydali doprava od výstupu sedačkové lanovky po asfaltové silnici, jež lemovala vrstevnici a vedla směrem na Ossario del Pordoi, tedy památník z 1.sv.v., který představoval pohřebiště padlých rakouských a německých vojáků. V kryptě tu odpočívá přes 8 tisíc vojáků. Ty turista samozřejmě nevidí a může se projít „jen“ vnitřními prostory a balkonem ve tvaru pravidelného osmiúhelníku.

Z místa, kde na nás dýchla válečná historie, jsme se po asfaltové cestě museli vydat cca 100 metrů zpět a odbočit doleva na terénní cestu, jejíž začátek byl ale srozumitelně značený cedulí, která k naší radosti oznamovala trail „Paaso Pordoi-Monte Cherz“. Trail je tu určený všem výkonnostním skupinám, a to klidně i na pevném kole. Je totiž zcela vyhlazený, má hliněný povrch, takže se tu nebudete potýkat s žádnými kameny ani kořeny.

Zprvu vede trailm mírně do kopce, zaujme dlouhou dřevěnou lávkou a záhy i horským vodopádem vklíněným do stěn dolomitu. Kousek za vodopádem se trail z kopce pustí trochu víc, zatáčky ovšem nedovolí žádnou nekontrolovatelnou rychlost, takže nejde o nic nebezpečného. V následujících kilometrech se trail vlní nahoru dolu, takže je potřeba sem tam šlápnout do pedálů a sem tam se zas jen pohodově svezete.

Tento přírodní singltrail vás dovede až k výstupní stanici sedačkové lanovky na vrchol Burz, kde se můžete odměnit obědem ve stejnojmenné restauraci. Z Burzu do Arabby, kterou tu máte doslova jako na dlani, můžou odvážnější sjet pohodově po šotolinové cestě, nebo už trochu náročnějším trailem, který je předchozímu velmi podobný, už ovšem nabídne terénní vlny, klopené zatáčky i prudší sklon.

Stejně jako v zimě, i v létě si můžete projet celý okruh Sellaronda, jen na horském kole. Rovněž jako bikeři můžete využívat všechny navazující lanovky a užít si tak horské přejezdy kolem masívu Dolomit, které jsou součástí UNESCA.

Pěšky se můžete vydat například na vodopád Cascate di Retiz, ke kterému se ideálně přiblížíte autem do městečka Pieve di Livinallongo, kde svůj vůz můžete nechat na parkovišti. Následujte ukazatele na osadu Brenta a nenáročnou procházkou po zepvněné cestě se dostanete až do vesničky Retiz, kde můžete obdivovat stejnojmenný vodopád zasazený do skalnatých stěn.

Itálie je známá i díky výtečné gastronomii a konkrétně v Dolomitech se to jen hemží michelinskými nálepkami na dveřích restaurací. Jednou takovou restaurací je středověká pevnost Al forte necelé 4 km od Arabby, která zaujme nejen kulinářskými delikatesami, ale také interiérem odpovídajícím královskému sídlu. Navíc se tu v bezprostředně blízkém stejnojmenném hotelu můžete i ubytovat.