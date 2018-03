Ski areál Arabba. Lyžování v lednu stejné jako na jaře

Arabba je svými parametry sjezdovek a počtem černých sjezdovek možná nejsportovnějším střediskem celého komplexu Dolomiti Superski, proto na sjezdovkách spíše zahlédnete precizně vykrojené oblouky než vláček dětí.

Středisko nabídne přímé napojení na nejslavnější safari Sella Rondu, na nejvyšší horu Dolomit Marmoládu nebo se tu můžete rozhlédnout v muzeu s tematikou 1.sv.v. v rámci okruhu Grande Guerra. Aktuálně vládnou v Arabbě výborné lyžařské podmínky.



Arabbu jsme navštívili koncem března a trefili jsme možná top podmínky sezony – modrou oblouhu, sluníčko, mráz a sjezdovky rovné i odpoledne. Zejména svahy severní strany masivu Porta Vescovo zůstávaly díky stínu dlouho tvrdé a působili spíše lednovým, nežli březnovým dojmem.

Arabba v kostce: Vzdálenost z Prahy 7 h 41 min



Ceny skipasů v mimosezoně:



Celodenní skipas dospělý 53 eur

Celodenní skipas mládež (do 17-ti let) 41 eur



Celodenní skipas senior 53 eur



Děti do 8 let s doprovodem rodiče zdarma



Provozní doba střediska 8:30 – 16:00



Webové stránky střediska www.dolomitisuperski.com/arabba



Ubytování http://www.lezuo.it/



Parkování malé u kostela v centru města



velké parkoviště u lanovek Porta Vescovo



Nejstrmější sjezdovky se v Arabbě spouští z Porta Vescovo, přičemž jde o tratě dlouhé, vesměs lehce členité, ovšem nejprudší úseky jsou poměrně úzké. Nejširší černou sekcí disponuje sjezdovka Sourasass (č.13) v horní části, která bývá do půl desáté prázdná a v relativně vysoké rychlosti se tu díky šíři můžete maximálně pokládat do oblouků. Prudká černá se rovněž vině z Burzu přímo do Arabby.



Červené sjezdovky v Arabbě převládají a nechybí téměř v žádné části Arabby. Ty nejsportovnější vedou rovněž z vrcholu Porta Vescovo, nejdelší se vine z Punta Roccy a jedna z našich oblíbených se nachází na Monte Cherz (č.31) – je dostatečně široká, přehledná a její červený sklon není tolik náročný, jako na Porta Vescovo.

Největší procento modrých tvoří spíše přejezdy mezi jednotlivými částmi střediska. Velmi příjemné mírné tratě, které jsou možná jako jediné zvládnutelné i pro začátečníky se vinou za vrcholem Monte Cherzu směrem k Alta Badii. Zejména modrá pista č.34 z Pralongie je velmi široká, přehledná a téměř pokaždé je úplně prázdná.

Arabba není skoupá ani na tzv. dálnice, tedy široké a jen minimálně členité sjezdovky. Dominantní dálnicí je červený sjezd z Marmolady, který končí až ve vesničce Malga Ciapela a dohromady dá úctyhodných 12 km. Tento sjezd si nejvíc užijete hned z rána, později se tato hlavní údolní tepna lyžaři doslova hemží.

Naše lyžařské srdce si v Arabbě získala sjezdovka Belvedere II (č.41), kterou najdete směrem na Passo Pordoi, kam nově vyváží kabinková lanovka. Sjezdovka je sportovně laděná a po úvodním extrémně širokém sešupu následuje zvolnění, takže je po celé délce plynule jetelná po hranách. Na rozdíl od své vedlejší kolegyně bývá i častěji zcela prázdná.

Letošní novinkou Arabby je Funslope, která na severním svahu vrcholu Bec de Roces vystřídala snowpark. Funslope je docela dlouhá a nabídne dva průjezdy tunelem, jízdu po bedýnce nebo jednoduchý skokánek. Počtem prvků patří určitě k těm pestřejším, co jsem letos zkusila.

Arabba nabídne přímý nástup na lyžařské safari Sella Rondu a zkusit můžete oranžovou i zelenou variantu, respektive po i proti směru hodinových ručiček. My vyzkoušeli variantu oranžovou, která má mít údajně méně přejezdů lanovkami. Bez lanovek jsme celkem nalyžovali 37 km a s několika zastávkami na zábavných tratích a s obědem nám okruh zabral necelý den.

Arabbu protíná také okruh Grande Guerra, tedy po stopách 1. sv.v., který zahrnuje i muzeum na mezistanici Searauta na Marmoládě. V muzeu můžete shlédnout různé předměty nalezené na ledovci z bitev války – od krabičky od cigaret, přes lékařské potřeby až po zbraně všech typů. Vstup do muzea je zdarma.

Restaurací přímo u sjezdovek je v Arabbě nespočet, mezi naše tradiční vyzkoušené tipy patří obslužná restaurace Burz, stylová kavárnička Cesa da Fuoch s příznivými cenami nebo obslužná restaurace Viel Dal Pan na Porta Vescovo s navazující samoobslužnou částí a výhledem na Marmoládu.

Dvakrát do roka v lednu a v březnu se v Arabbě a na Marmoládě koná akce Ski&Wine, kdy lyžujete od chaty k chatě a ochutnáváte různá vína a drobná občerstvení. Ochutnávky probíhají zhruba v 11 restauracích a denní souhrnná cena činí 25 eur včetně lyžařského instruktora.

Kam na večeři v Arabbě? Centrum Arabby sice není nikterak velké, restaurací je tu ovšem hned několik. Na tradiční italské lasagně můžete zajít do restaurace Pordoi, na pizzu do vedlejšího Baru Peter, kde do půl čtvrté do půl osmé probíhají aprés ski party i s živou hudbou. V restauraci Malita můžete ochutnat jelena s typickou italskou polentou, vyhlášené steaky a obří porce masa najdete v Miky´s Grillu a na sýry a pizzy různých druhů vyrazte do restaurace Al Tablé.