Sklárna Harrachov. Z průmyslového podniku je turistická atrakce

HARRACHOV (SEMILSKO) V oblíbenou turistickou atrakci se za 25 let od privatizace proměnila sklárna v Harrachově na Semilsku. Nejstarší fungující sklárnu v Česku a zřejmě i na světě si ročně prohlédne více než 70 000 lidí. Turistům je sklárna otevřená už 20 let a zájem o ni roste.

Příjmy turistiky dnes také tvoří významnou část tržeb sklárny. Díky tomu se podařilo udržet sklářkou výrobu i v krizových letech, kdy jiné podniky krachovaly, řekl majitel sklárny František Novosad.



Sklárnu v Harrachově na Novém Světě postavil Elias Müller v roce 1712 a o půl století později ji převzali Harrachové. Sklárnu vlastnili až do roku 1943, kdy ji museli nuceně prodat říšskému Němci Rudolfu Endlerovi. Po druhé světové válce se stal podnik majetkem státu. Někdejší závod Crystalexu koupil současný majitel za 60 milionů korun, převzal ho 1. července 1993. Novosad je tak za 300 let teprve pátým vlastníkem podniku, kde je dnes právě u příležitosti 25 let od privatizace firmy den otevřených dveří.

I v 21. století vyrábějí v Harrachově sklo tradičním způsobem, obnovili i výrobu křišťálových lustrů, které se tam kdysi dělaly. „Trh se ale výrazně za těch 25 let změnil. Řekl bych, že se zúžil a o řadu teritorií jsme přišli. Tvrdím, že společnost se amerikanizuje, ve všem i v tom skle je to o konzumu, takže drahé sklo se hůř prodává,“ řekl Novosad. Hned v úvodu podle něj zaznamenali výrazný propad zájmu o drahé broušené sklo. „To jsme přestali dělat už někdy před 20 lety, brusiče dnes máme jen pro turisty, z 30 jich zůstalo čtyři nebo pět,“ poznamenal.



Pokles odbytu skla dovedl majitele k tomu, aby podnik otevřel turistům. „Jedním z prvních kroků bylo, že jsme na dvorku udělali prodejnu skla, jsou tam stabilní tržby kolem milionu korun měsíčně, krize nekrize,“ řekl majitel sklárny. Vlastní prodejnu měla před lety firma i v Praze, tržby šly ale dolů a nájmy nahoru, a tak ji po několika letech zavřeli. „Hned v prvních letech jsme také zrekonstruovali Panský dům a udělali v areálu muzeum skla, to jsme ještě nevěděli, jak se nám to vyplatí,“ dodal Novosad. Později v areálu přibyl ještě minipivovar a o pár let později pivní lázně. Sklárna nabízí i ubytování a má restauraci.

Ze 180 lidí, které firma v době privatizace zaměstnávala, je jich dnes 110, z toho zhruba 20 v turistice. Z tržeb, které se po celou dobu drží kolem 80 milionů korun, dnes příjmy z turistiky tvoří více než čtvrtinu. „Ono se to těžko odděluje, protože i v naší prodejně nakupují většinou turisté,“ řekl majitel sklárny. Mimo toho, co se prodá přímo v podnikové prodejně sklárna většinu produkce vyváží do zahraničí. „Vyvážíme do 30 zemí, největším odbytištěm jsou USA, kam jde 80 procent produkce. Hodně prodáváme do Norska, Švédska, Itálie, Německa nebo Belgie,“ dodal Novosad.